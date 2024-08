La denuncia de Fabiola Yañez contra el ex presidente argentino Alberto Fernández en los medios del mundo

La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández en los medios del mundo

El ex presidente argentino Alberto Fernández fue denunciado por su ex pareja Fabiola Yañez por violencia de género en un hecho que impactó en los medios de comunicación del mundo. Este jueves, Infobae publicó las fotos y chats a los que tuvo acceso e inmediatamente distintos portales se hicieron eco de la noticia.

El diario italiano Corriere della Sera publicó en su página web: “Argentina: el ex presidente Alberto Fernández denunciado por violencia contra su ex pareja Fabiola Yáñez”, mientras que La Repubblica encabezó: “La denuncia de la ex primera dama argentina Fabiola Yañez contra su marido Alberto Fernández: violencia doméstica y acoso”. Este medio publicó las imágenes que ayer dio a conocer Infobae.

El diario italiano Corriere della Sera

La Repubblica de Italia

Por su parte, el periódico español ABC tituló: “Salen a la luz imágenes de la ex pareja de Alberto Fernández con marcas de violencia: ‘Todo el tiempo me golpeas’”. Y acotó: “Los supuestos chats que figuran en la causa por la denuncia de la ex pareja del ex mandatario argentino Alberto Fernández vienen acompañados de imágenes impactantes de la actriz con marcas de golpes”.

ABC de España

En tanto, el también diario español El País, que ya venía siguiendo el tema, publicó este jueves: “La denuncia por violencia de género contra Fernández dinamita al peronismo y da oxígeno a Milei”. En una lectura que tiene que ver con el impacto político, indicó: “El kirchnerismo se solidariza con la ex primera dama Fabiola Yáñez, mientras el Gobierno usa el escándalo para arremeter contra las políticas feministas”.

El País de España

En América Latina, el tema también tuvo impacto mediático. En Chile, Emol publicó: “Nuevo escándalo de Alberto Fernández: difunden video con supuesta amante en la Casa Rosada”, título que acompaña con una imagen partida del ex mandatario y la columnista Tamara Pettinato; mientras que La Tercera resaltó: “Revelan fotos y chats presentados como pruebas contra Alberto Fernández en denuncia por violencia de género”.

El medio chileno Emol

La Tercera de Chile

El País de Uruguay también abordó el tema y tituló: “Se divulgaron las fotos de Fabiola Yañez con golpes en la cara y el cuerpo, tras denuncia a Alberto Fernández”, y acotó: “Se trata de las primeras imágenes en la causa por violencia de género y también se difundieron chats; la ex primera dama de Argentina acusa a su ex pareja de las heridas”. El medio resalta que las imágenes fueron publicadas por Infobae.

El País de Uruguay

El Observador de Uruguay

El Observador, también de Uruguay, encabezó: “Publican las fotos de Fabiola Yáñez golpeada que respaldan su denuncia contra Alberto Fernández”. En el interior de nota, da cuenta de las capturas de los chats publicados este jueves en Infobae.

Por último, en Brasil, G1 subrayó: “Ex primera dama de Argentina muestra hematomas en ojo y brazo tras agresiones de Alberto Fernández, dice sitio web”; y cita a Infobae.

G1 de Brasil

Este jueves, Infobae tuvo acceso a las fotos y chats de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández. Según se desprende de las capturas, parte de los golpes del ex presidente contra su ex pareja ocurrieron en agosto de 2021, plena pandemia del coronavirus.

En las imágenes se puede ver a la ex primera dama con moretones en el brazo y la cara. Son fotos que ella le manda al ex mandatario reprochándole su actitud violenta: “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

En las capturas también aparece la respuesta del ex jefe de Estado: “Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”.

Los chats de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

“Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, responde, contundente, Yañez, a lo que el ex presidente reacciona: “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”.

Yañez le enviaba las fotos a Fernández reclamándole por su actitud violenta: “Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste”. Luego le envía una foto del ojo totalmente morado y le dice, irónicamente: “Esto es cuando me pegaste sin querer”.

Fabiola Yañez concretó la denuncia contra Alberto Fernández este martes 6 de agosto. Lo hizo durante una comunicación por videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien imputó al ex presidente argentino por lesiones leves.