Gabriel Boric: “El régimen intentó un fraude y Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro”

Gabriel Boric hizo declaraciones contundentes en La Moneda sobre el fraude electoral del régimen de Nicolás Maduro

Esta jornada, el Presidente Gabriel Boric pasó un cambio en su postura sobre las cuestionadas elecciones en Venezuela que dieron por ganador a Nicolás Maduro. En un punto de prensa desde el Palacio de La Moneda, el mandatario aseguró categórico que su gobierno “no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro”, y acusó que “no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude”.

Sus palabras vienen tras el encuentro que sostuvo con el presidente brasileño, Lula da Silva, a quien por lo visto no logró convencer de condenar con mayor fuerza el fraude electoral ocurrido en el país caribeño.

El mandatario chileno ya había sostenido previamente que los resultados informados por el Consejo Nacional Electoral venezolano eran “difíciles de creer” y que el gobierno chileno no los refrendará hasta que no sean “verificables”.

En su alocución desde el palacio presidencial, Boric sostuvo que “si no, hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas”, subrayó el mandatario.

“Además, se están cometiendo violaciones a los Derechos Humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando, e iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático”.

Sin embargo, descartó revivir la fallida experiencia con Juan Guaidó.

“En esto tenemos que aprender de las experiencias pasadas. No podemos, como comunidad internacional, cometer el mismo error que se cometió en su momento con Guaidó. Y esto lo entiende la mayoría de los países”, sostuvo Boric.

Finalmente, remarcó que “Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro”, subrayando que “no confiamos, además, en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen”.