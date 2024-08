Aseguran en Nicaragua que el régimen de Daniel Ortega expulsó al embajador de Brasil

El canciller de Nicaragua Denis Moncada cuando recibió las credenciales del embajador de Brasil en Managua, Breno de Souza (Foto 19 Digital)

El régimen de Nicaragua ordenó la expulsión del embajador de Brasil en Managua, Breno de Souza Brasil Dias da Costa, según aseguró la plataforma Divergentes, medio que atribuye la información a fuentes diplomáticas.

De acuerdo a información de Divergentes, el origen de la expulsión fue la negativa del embajador brasileño de asistir al evento de celebración de los 45 años de la revolución sandinista que el régimen realizó el pasado 19 de julio, en la Plaza La Fe, en Managua.

“El diplomático carioca desatendió la invitación que le hizo el régimen y eso ocasionó la furia en la presidencia sandinista, ya que encabezaron un acto vacío de jefes de Estados y delegaciones diplomáticas prominentes, a excepción de los aliados de Cuba, Venezuela y Rusia”, explica el medio.

La expulsión hasta ahora no ha sido hecha pública por los gobiernos de Brasil y Nicaragua.

En una entrevista publicada el 22 de julio pasado, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló que Daniel Ortega no le atiende las llamadas telefónicas desde junio de 2023, cuando el papa Francisco le pidió que abogara por el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien en ese momento permanecía preso en las cárceles de Ortega y luego, en enero de 2024, fue desterrado al Vaticano junto a otros 18 religiosos.

“Conversé con el papa y él me pidió que conversara con Ortega sobre un obispo que estaba preso”, dijo Lula en una entrevista con corresponsales extranjeros. “Lo concreto es que Ortega no me atendió el teléfono y no quiso hablar conmigo. Entonces, nunca más hablé con él”.

Lula da Silva ha tomado distancia de algunas posiciones políticas de Daniel Ortega. Mientras el régimen de Nicaragua reconoció y celebro efusivamente la designación de Nicolás Maduro como ganador de las recientes elecciones venezolanas, Da Silva ha procedido con cautela y empuja, junto a México y Colombia, una salida negociada para la crisis venezolana.