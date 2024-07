Julio María Sanguinetti habló sobre el fraude en Venezuela: “El silencio es complicidad”

El expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti (EFE/ Alejandro Prieto)

Una de las primeras reacciones de dirigentes políticos internacionales al anuncio del Consejo Nacional Electoral de Venezuela fue la de Luis Lacalle Pou. “¡Así no!”, escribió el presidente uruguayo en la red social X. Con el paso de las horas, el no reconocimiento de los resultados que le daban la victoria a Nicolás Maduro se fueron sumando en Uruguay en los principales partidos políticos, aunque con matices.

El ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti fue otro de los críticos de las elecciones de este domingo a las que catalogó como “fraude”. “Las actas que trascendieron, los bocas de urnas que existen, los análisis que han hecho las encuestadoras son contundentes. Hubo un enorme fraude”, dijo el dos veces mandatario uruguayo (1985-1990; 1995-2000) en el noticiero de Canal 5.

“Es triste, lamentable, porque le añade a la ilicitud esa cosa de farsa, que genera indignación, que desacredita y que nos vuelve a mostrar otro escalón desgraciado en el proceso de Venezuela. Es también una situación perturbadora a nivel continental porque volvemos de nuevo a que el silencio en esto es complicidad. Y no puede haber complicidad frente a la falta de democracia”, agregó Sanguinetti.

El expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti catalogó de "fraude" los resultados en Venezuela (EFE/Sofía Torres)

El histórico dirigente político señaló que ya se “venía diciendo” y “demostrando” que lo que sucedió el domingo era previsible.

“Las dictaduras como Nicaragua ya están festejando el triunfo de Maduro y el resto estamos señalando las características más o menos históricas del fraude”, comentó.

Sanguinetti dijo que el no reconocimiento de los resultados de parte de Uruguay pone al país en una situación “políticamente compleja”, pero que no necesariamente significa “rotura de relaciones”. “Es triste, es lamentable, pero es lo que se vive”, cerró el ex presidente.

El oficialismo uruguayo cuestionó la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del domingo (Presidencia de Venezuela)

El Partido Colorado, al que pertenece Sanguinetti, emitió un comunicado en el que expresó su “enérgica condena” al “fraude electoral cometido en Venezuela”. “Toda la campaña electoral fue el testimonio de una dictadura, amenazando, proscribiendo y apresando dirigentes opositores hasta impidiendo la entrada a Venezuela de expresidente y legisladores de otros países”, describe el texto, que saluda a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González.

El también oficialista Partido Nacional expresó su “rechazo absoluto a la falta de transparencia” en el proceso del domingo, en el que se comprometió su “integridad” con el fin de “extender el proceso de régimen dictatorial”. Los blancos expresaron la solidaridad con la comunidad venezolana que reside en Uruguay.

El Frente Amplio, la coalición de izquierda uruguaya, declaró que “espera la publicación, por parte del Consejo Nacional Electoral, de la totalidad de las actas con los datos desglosados”. El postulante a presidente por esta fuerza política, Yamandú Orsi, escribió en la red social X que el resultado del domingo es “sospechoso”.

El canciller uruguayo Omar Paganini (Urs Flueeler/Pool via REUTERS)

Pero en la izquierda esta posición no fue unánime. El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, Pablo Álvarez, estuvo en Venezuela como observador electoral y destacó en Radio Carve que el sistema electoral en el país “es más seguro” que el uruguayo. El dirigente comunista Rony Corbo, en tanto, también declaró que el proceso tuvo las garantías necesarias. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros definió al acto eleccionario del domingo como “ejemplar”.

El canciller uruguayo Omar Paganini respondió a estos comentarios. “Viven en otro planeta. El resto del universo está preocupado, incluyendo al gobierno de Brasil, de Colombia, de Chile, y hay gente que va y sabe lo que nadie más sabe, que esto fue transparente”, cuestionó.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores se analiza por estas horas qué postura tomar tras la expulsión que decidió Venezuela de sus embajadores. El gobierno uruguayo considera que esa decisión fue “intempestiva e injustificada” y resolverá pronto qué va a pasar con la embajadora Silvana Montes de Oca y con el personal diplomático que está en Caracas.