Qué pasó con Kurt Martinson: se reabre la investigación a 10 años de la extraña desaparición del guía turístico en el desierto de Atacama

(Desde Santiago, Chile) La última vez que alguien vio con vida al guía turístico Kurt Martinson (35), la tarde del 24 de noviembre de 2014, caminaba a torso desnudo por la orilla del río hacia Catarpe, al norte del poblado de San Pedro de Atacama (1.625 kms al norte de Santiago), un pequeño oasis en medio del desierto más árido del mundo. Ese día lo habían despedido de su trabajo en un hotel 5 estrellas.

Y aunque primero hallaron su celular en un canal de regadío y luego también su billetera, eso sí, a varios kilómetros de dónde se había adentrado en el desierto, de Kurt nunca más se supo. Su desaparición trajo consigo dos investigaciones, una en 2016 y otra en 2019, las que fueron cerradas debido a la falta de pruebas, y su historia causó tal repercusión que incluso inspiró la teleserie de 2019 “Río Oscuro”, de Canal 13, drama que la familia intentó vetar sin éxito.

Se reabre la causa

Sin embargo, en un vuelco impensado, el Fiscal jefe de Antofagasta, Juan Castro Bekios - bautizado como el nuevo “zar antidrogas” chileno tras decomisar 13 toneladas de estupefacientes en solo cinco meses -, confirmó este miércoles “la reapertura de dicha investigación, a fin de realizar nuevas diligencias que, esperamos, nos permitan conocer el paradero del señor Martinson, como también determinar si fue víctima de algún delito y, de ser así, establecer a los posibles responsables de éste”, según consignó La Tercera.

“En esta tarea trabajará el equipo de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja, el cual ya se encuentra dedicado a la coordinación de las nuevas diligencias que van a complementar el trabajo ya realizado en esta causa, todo ello en permanente contacto con los familiares del joven desaparecido. Como Ministerio Público, haremos el mayor de nuestros esfuerzos por arribar a los resultados buscados y dar respuesta, así, a la familia de Kurt que aún no conoce el paradero de su ser querido”, detalló Bekios.

El fiscal Cristián Encina explicó en la audiencia de reapertura que la familia había hecho llegar un iPad, un iPhone y un notebook de la víctima, los que una vez periciados, se espera, arrojen luz sobre lo que pudo pasarle al malogrado guía turístico.

Cronología de una desaparición

Según antecedentes de la causa, Kurt salió de su casa ese lunes 24 de noviembre de 2014 hacia el Hotel Alto Atacama a las 07:40 horas, y a las 09:15 ya iba junto a un grupo de turistas rumbo a la Cordillera de la Sal. Testigos dijeron que Martinson se comportó de manera extraña: ser reía por nada y le pedía a los turistas que se sacaran los lentes de sol. Incluso golpeó una ventana, lo que no causó gracia a los pasajeros.

El grupo volvió pasado el mediodía y tras oír sus quejas, el jefe de excursiones le informó que estaba despedido. Kurt dejó el hotel, al que llamó por última vez pasadas las 15:00 horas. En algún momento de esa tarde también peleó con su expareja por teléfono.

Tras eso, vecinos lo vieron caminando a torso desnudo, alrededor de las 19:00 horas, camino a Catarpe, aldea ubicada a nueve kilómetros de San Pedro de Atacama.

Ni el hallazgo de su billetera, ni el de su celular, ni las infructuosas batidas por el desierto en su búsqueda, dieron resultados positivos. Tampoco los interrogatorios a sus compañeros de trabajo y vecinos.

Primeras sospechas

Martinson tenía una relación muy cercana con su madre, Ana María García, con quien solía hablar por teléfono a diario. “La última vez que hablamos, él me había pedido una bicicleta para llegar más rápido al hotel. Cuando lo llamo, ya no estaba contestando su teléfono. Lo llamé más tarde para avisarle que le mandaba la bicicleta, pero como no contestaba, decidí no mandársela, porque dije ‘algo está pasando aquí’”, aseguró Ana María a Meganoticias.

La madre recordó entonces una extraña conversación, dos semanas atrás: “Mi intuición me decía que a Kurt le había pasado algo malo. Estuvo llamándome varias veces y me preguntaba: ‘mamá, ¿te están siguiendo? ¿Estás segura que estás bien, que no te están siguiendo?’”.

Las hipótesis

La Fiscalía Regional de Antofagasta baraja cuatro hipótesis:

¿Crimen pasional?

Según el abogado de la familia, Vinko Fodich, Kurt habría tenido devaneos con la pareja de un conocido empresario gastronómico, Mauricio Ciocca, dueño de restaurantes en San Pedro, con quien el guía turístico - que alguna vez trabajó como modelo en Bolivia -, no se llevaba nada de bien.

Seis meses después de la desaparición de Martinson, Ciocca fue interrogado, pero se suicidó el mismo día en que se iba a realizar un allanamiento a su casa, dejando una carta sellada a la que la familia Martinson nunca pudo acceder.

Fiesta mortal

El diputado y cientista criminalístico, Francisco Pulgar, quien participó de las labores de búsqueda de Kurt, recordó que ése día se celebraba la Fiesta de San Pedro. “Había excesivo consumo de alcohol; por lo tanto, circunstancialmente, pudo haber una pelea que le haya quitado la vida o dejado en malas condiciones, llevándoselo en un vehículo y hecho desaparecer en un lugar distinto”.

Agresión de terceros

David Lagos, un amigo de Kurt que también participó en su rastreo, sostuvo a Meganoticias que el guía era un acérrimo enemigo de las drogas duras. “Él se manifestó en lugares privados, diciendo ‘esto es un restaurant de narcos’. Yo creo que se buscó problemas con ese tipo de personas en San Pedro, razón por la cual su desaparición fue encargada”.

Trastorno psicótico

Si bien las pericias policiales descartaron un suicidio, se especuló que Kurt pudo haber fallecido en el desierto, en el que se habría internado luego de sufrir un trastorno psicótico.

“Estaba la teoría de que Kurt había sufrido un delirio místico, en base a los testimonios de las personas que trabajaban en el hotel. Estas personas dijeron que salió caminando sin rumbo hacia el desierto, razón por la cual habría muerto de hipotermia. Es poco probable, porque en esa época las temperaturas en esa zona de San Pedro no son tan bajas”, remató Lagos.