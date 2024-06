José Mujica dijo que el segundo precandidato más votado debería acompañar al ganador en la fórmula presidencial del Frente Amplio

El ex presidente José "Pepe" Mujica vota en las elecciones internas de Uruguay de este domingo (MPP)

José “Pepe” Mujica votó este domingo en las elecciones internas de Uruguay y aseguró que morirá militando porque esa es una forma de vida.

Poco después de que abrieran los centros de votación a las 8:00 hora local (11:00 GMT), el ex presidente sufragó en la escuela número 188, ubicada a pocos minutos de su chacra.

“Los viejos votamos temprano”, dijo Mujica, quien llegó a su circuito con un gorro con el logo de la lista 609 del Movimiento de Participación Popular, su sector dentro de la coalición de izquierdas opositora Frente Amplio.

Asimismo, indicó a la prensa que las Elecciones Internas deberían ser obligatorias como lo son las Elecciones Nacionales que Uruguay celebrará el último domingo de octubre.

“Para mí tienen que ser obligatorias, porque si me obligan en la Nacional a votar, me obligan a votar por alguien que no me obligaron a elegir. Es una contradicción”, puntualizó.

Pepe Mujica junto a Yamandú Orsi, principal candidato a ganar las internas del Frente Amplio de este domingo (Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Asimismo, dijo que el Frente Amplio no puede hacer lo que hizo en las Elecciones Internas de 2014, cuando no decidió su fórmula presidencial inmediatamente después de que se conocieran los resultados.

De acuerdo con esto, detalló que cree que lo mejor sería que el segundo precandidato más votado acompañe al ganador en la mencionada fórmula.

Pese a que su sector impulsa la candidatura de Yamandú Orsi, al ser consultado por su activa participación en la campaña electoral Mujica dijo que no hizo nada en comparación con lo que ha hecho en otras elecciones.

“No hice nada. Al lado de lo que he hecho es una pavada. Yo milito desde que tenía 14 años y me voy a morir militando. Es una forma de vida”, sentenció.

Finalmente, el ex presidente habló sobre su salud y afirmó que los médicos dicen que se encuentra mejor.

Los 7.105 circuitos de votación preparados para que unos 2.700.000 ciudadanos elijan a los candidatos que en octubre buscarán la presidencia de Uruguay abrieron este domingo sus puertas.

En estos comicios, cada una de las diferentes fuerzas políticas presenta a sus diferentes precandidatos y el más votado de cada una se transforma en el candidato para las Elecciones Nacionales del último domingo de octubre.

(Con información de EFE)