Elecciones internas en Uruguay: más de 2,7 millones de ciudadanos están habilitados para definir los candidatos a la Presidencia

Expertos prevén una baja participación electoral debido a la no obligación de votar en las internas

Expertos prevén una baja participación electoral debido a la no obligación de votar en las internas (EFE/ Cámara Española Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay)

Los expertos esperan una baja participación en las Elecciones Internas que afronta Uruguay este domingo 30 de junio, instancia en la que no será obligatorio acudir a las urnas.

Así lo indicaron el politólogo Adolfo Garcé y la directora de la consultora Cifra, Mariana Pomiés, durante su participación en un desayuno de consulta organizado por la Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay.

“La primera duda que tenemos todos los analistas y los partidos en cuánta gente efectivamente va a ir a votar. Es de las pocas instancias que tenemos en Uruguay que no son obligatorias y donde la participación es bastante baja para lo tradicional”, detalló Pomiés.

En ese sentido, recordó que las Elecciones Internas de 2014 y de 2019 votaron cerca del 40 % de los habilitados.

“La primera expectativa que tenemos es cuánta gente efectivamente va a ir a votar el domingo. Un domingo que se pronostica con mucho frío y es comienzo de las vacaciones escolares de julio”, puntualizó Pomiés, quien añadió que las elecciones también se darán en un momento en que se están llevando a cabo la Eurocopa y la Copa América.

La directora de la consultora Cifra indicó que esto podría afectar el resultado de algunas internas, al tiempo que remarcó que en 2019 el Frente Amplio votó el 25 % de lo que luego lo hizo en las Elecciones Nacionales de octubre.

“Es un electorado más restringido el que participa en esta instancia y que termina definiendo el candidato que después todo el resto del partido va a tener que votar”, enfatizó.

Pese a esto, aclaró que en algunas fuerzas políticas esto no llevaría a modificar el orden de los favoritos, aunque sí podría acercar a los segundos a los primeros, lo que podría tener otros impactos.

Por su parte, durante su disertación, Garce señaló que la campaña despertó “poco entusiasmo” y añadió que la participación “ha venido bajando”.

/america/america-latina/2024/06/30/elecciones-internas-en-uruguay-mas-de-27-millones-de-ciudadanos-estan-habilitados-para-definir-los-candidatos-a-la-presidencia/

Quiénes pueden votar en las elecciones internas de Uruguay

Quiénes pueden votar en las elecciones internas de Uruguay (REUTERS/Mariana Greif)

Podrán sufragar quienes se hayan inscripto al 1 de abril de 2024 y tengan 18 años a la fecha de las elecciones, cuyos circuitos se concentran mayoritariamente en los departamentos (provincias) de Montevideo y Canelones, que contarán con 2.521 y 1.061 circuitos, respectivamente.

De los 7.105 habilitados, según la Corte, 4.934 circuitos serán accesibles para las personas con discapacidad, que podrán emitir su voto observado en uno de estos si el que les toca no lo es, a raíz de lo dispuesto en una ley impulsada tras las internas de 2019 por el abogado con Esclerosis Lateral Amiotrófica Rafael de León y aprobada ese agosto.

De acuerdo con la Constitución, el voto en Uruguay es “secreto y obligatorio” tanto en las elecciones nacionales como en una factible segunda vuelta.

Sin embargo, las internas son las únicas en que la ley que las regula indica que son de sufragio no obligatorio, por lo que los ciudadanos -que, según expertos, tendrían una baja participación de cerca del 40 % de los habilitados- pueden optar por no expresar su preferencia en las urnas.

No obstante, de esta primera instancia del año electoral en el país suramericano gobernado por el centroderechista Luis Lacalle Pou desde su asunción del 1 de marzo de 2020, cuando sucedió al fallecido ex presidente izquierdista Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), saldrán los nombres de quienes competirán por recibir la banda presidencial el 1 de marzo de 2025.

Álvaro Delgado y Yamandú Orsi se perfilan como los principales contendientes en las internas presidenciales

Álvaro Delgado y Yamandú Orsi se perfilan como los principales contendientes en las internas presidenciales

Los delfines del presidente Luis Lacalle Pou y del ex mandatario José Mujica aparecen como favoritos para ganar las candidaturas presidenciales de sus respectivos partidos.

Las primarias partidarias determinarán quiénes competirán en octubre por ocupar el sillón presidencial en el periodo 2025-2030.

En el Partido Nacional, que lidera la coalición de centroderecha que gobierna el país desde 2020, Álvaro Delgado, ex secretario de la Presidencia, encabeza la intención de voto con 63-66%, seguido de la economista Laura Raffo, con 19-25%.

En el izquierdista Frente Amplio (FA), la mayor fuerza opositora del país, Yamandú Orsi, heredero del legado de Mujica y ex intendente del departamento de Canelones, lleva la delantera con 55-58% de adhesiones. Su principal rival, la intendenta de Montevideo Carolina Cosse, respaldada por comunistas y socialistas, recoge 35-37%.

Las preferencias están más divididas en el Partido Colorado (PC, centroderecha), un partido fundacional como el Nacional e integrante de la coalición gobernante.

El abogado Andrés Ojeda va primero en las encuestas (42-45%), despegado del pelotón que le sigue, donde destacan el ex titular de la administración de educación pública Robert Silva (21-23%), el ex presidente de la empresa estatal de telecomunicaciones Gabriel Gurméndez (10-20%), y el ex ministro de Turismo Tabaré Viera (7-16%).

/america/america-latina/2024/06/29/elecciones-internas-en-uruguay-idea-internacional-destaco-la-confianza-de-los-votantes-en-la-integridad-de-los-comicios/

/america/america-latina/2024/06/28/uruguay-se-alista-para-las-elecciones-primarias-las-claves-para-la-definicion-del-candidato-en-el-distrito-de-maldonado/