El presidente electo de Panamá afirmó que firmará pacto con Estados Unidos sobre migrantes que cruzan el Darién

El presidente electo panameño, José Raúl Mulino, habla con un migrante venezolano en Lajas Blancas, Panamá (Fotos: AP/Matías Delacroix )

El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el viernes que espera firmar un convenio con Estados Unidos con el objetivo de que la nación norteamericana ayude con la repatriación de los migrantes que cruzan el peligroso Tapón del Darién y que buscan llegar a ese país.

En una conferencia de prensa durante una visita por esa provincia selvática fronteriza con Colombia, Mulino dijo que abordará ese asunto con la delegación de Estados Unidos que participará en su toma de posesión el lunes y que liderará el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. El acuerdo implicaría que los migrantes que arriben a Panamá, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos, colombianos y chinos, sean devueltos en avión a sus respectivos países.

La migrante venezolana Nelsy Zavala, a la derecha, abraza a un chico migrante venezolano Yeikel Mojica, a quien conoció mientras cruzaba el Tapón del Darién

“Espero suscribir un convenio con Estados Unidos respetuoso y digno para que entre los dos países comencemos los procesos de repatriación de toda esta gente que está aquí acumulada”, dijo Mulino tras visitar el campamento de recepción temporal de Lajas Blancas, donde había el jueves alrededor de mil migrantes que esperaban tomar autobuses para seguir a Costa Rica. No quedó inmediatamente claro el contenido del acuerdo pero el mandatario electo dijo que el lunes hablará del tema con más detalles.

Mulino, quien tomará las riendas del país centroamericano por los próximos cinco años a partir del 1 de julio, ha prometido desde su campaña que lo llevó a ganar las elecciones en mayo que buscará cerrar ese corredor selvático en la frontera con Colombia por donde cruzaron el año pasado más de medio millón de migrantes y más de 186.000 lo han hecho en lo que va de 2024.

El migrante venezolano Jorbys Ocampo descansa dentro de una tienda de campaña

El plan implicaría cerrar puntos en la selva que utilizan los migrantes, con vigilancia de cientos de policías fronterizos, según Mulino.

“He visto crisis en el Darién de otra dimensión, pero esta se saltó la barda; me quebró el alma ver a niños de la edad de mis nietos pidiéndome una botella de agua... madres y otras embarazadas”, afirmó. “Creo que no hay ninguna razón y nadie nos puede pedir a Panamá que toleremos esto”.

El nuevo líder de 65 años, quien fue ministro de Seguridad en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue acompañado al Darién por varios miembros de su equipo ministerial designado.

Migrantes hacen fila para recibir alimentos en un campamento temporal después de cruzar el Tapón del Darién desde Colombia (Foto AP/Matías Delacroix)

En la víspera de su visita, los migrantes que estaban en Lajas Blancas seguían contando las dificultades económicas y de seguridad en sus respectivos países que los empujaron a emigrar por una ruta a veces mortal. Varios también veían bien los planes del nuevo gobernante panameño de cerrar la migración por allí.

“Con ese gobierno que tenemos allá (en Venezuela) nunca tenemos vida”, dijo a la agencia AP Jorbys Ocampo, un treintañero que dejó a su familia y a su hija de ocho años en la ciudad de Maracaibo. “Mi hija nació con un problema del corazón y no hay insumos, no hay dinero, no alcanza para nada”.

“Sería bueno y que le den más vías legales para migrar a la gente y no hacer esa travesía terrible”, consideró Ocampo al referirse a los planes de clausurar esa ruta. “Aunque si cierran por un lado, abren por otro”, advirtió.

Una niña camina por un campamento temporal después de atravesar el Tapón del Darién desde Colombia en Lajas Blancas, Panamá (Foto AP/Matías Delacroix)

“Fue horrible (el cruce) porque primero cuando llegué acá después de haber pasado todo lo más horrible murió mi esposa en una canoa... ella tenía un problema intestinal”, contó, por su parte, su compatriota Pedro Monte.

“Él (Mulino) tendría que hacerlo, cerrar, porque eso es lo más peligroso que puede haber, hay muchos ladrones, eso es lo más horrible; hay muertos, da lástima que se pierdan personas allí”.

Respecto de los planes de repatriación de Mulino, los expertos consideran que sería una tarea difícil y que sólo lograría deportar a un porcentaje mínimo cada día, además de lo costosa que sería la operación.

La migrante colombiana Georyeth Barreto, embarazada de seis meses, junto a su prometido Anthony Herrera mientras habla por teléfono en un campamento temporal después de haber cruzado el Tapón del Darién (Foto AP/Matías Delacroix)

Mulino también se refirió al impacto ecológico que tiene la migración por el Darién —un parque natural protegido— y el costo económico que ha implicado atenderla. En este sentido, señaló, que su gobierno presentará una denuncia internacional ante Naciones Unidas o levantará una “voz de protesta grave porque nuestro país no va a seguir tolerando esto”.

Del lado colombiano, donde inicia la travesía por la selva, los riesgos para los migrantes incluyen la trata de personas y la violencia sexual, especialmente para los que tienen que pasar varios días en pueblos del Caribe colombiano porque sus recursos son limitados y están “desesperados por encontrar dinero para pagar las exorbitantes tarifas” de miles de dólares que les permitan continuar su viaje al Darién, advirtió un informe de la relatora especial sobre la trata de personas de las Naciones Unidas divulgado el viernes.

La relatora, Siobhán Mullally, indicó que las redes delictivas que operan en la zona también han afectado a los niños y jóvenes de comunidades afrodescendientes e indígenas colombianas en las zonas fronterizas. “Son captados con fines de delincuencia forzada, reclutamiento y utilización, en particular como guías y porteadores a través del Tapón del Darién”, detalló el informe.

(AP)