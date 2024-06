Gabriel Boric busca contener un posible conflicto diplomático provocado por el embajador chileno en España

Las críticas le llovieron desde todos lados al embajador chileno en España, Javier Velasco (EFE)

(Desde Santiago, Chile) El presidente de Chile, Gabriel Boric, intenta contener un posible conflicto diplomático que podría surgir tras las declaraciones del embajador de Chile en Madrid, Javier Velasco, en un foro empresarial en España. La polémica comenzó por una publicación del diario español El País, que reveló una exposición hecha por el diplomático en la que aludió a la decisión del gobierno chileno de cancelar la invitación a empresas israelíes a una importante feria de aeronáutica, asegurando que “es una oportunidad para otros socios” e invitando a las empresas españolas del rubro a venderle armas a Chile.

Sus palabras no cayeron nada de bien y las críticas le llovieron de manera transversal. El diputado Tomás de Rementería, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa, abrió los fuegos señalando que “se equivocó. El embajador Velasco sobrepasó sus propias facultades al opinar sobre un tema que no es de su potestad, que es de la facultad presidencial y probablemente del Ministerio de Defensa y de las propias Fuerzas Armadas”, según consigna El Desconcierto.

“Acá hubo una posición que no debería haber dado, que creo que tampoco es certera porque Israel no está cerca de ser el mayor proveedor de armas de Chile. No hay un vacío gigante que llenar y creo que en esto el gobierno ha actuado bien. El canciller Van Klaveren ha hecho un llamado de atención. Se van a tomar decisiones sobre el caso”, añadió.

El diputado de PPD Raúl Soto, también integrante de dicha comisión, aseguró que “una vez más el embajador chileno en España está involucrado en polémicas, en temas que no son de su competencia, y generando ruido a la diplomacia chilena”.

El senador Fidel Espinoza (PS) fue más allá y aseguró que “no podemos tener un embajador en España que, por ser amigo del presidente, el país tenga que estar soportando cada cierto tiempo sus estupideces. Es el momento que el presidente le pida su renuncia, ha excedido sus competencias y ha puesto las relaciones exteriores de Chile en un mal pie”.

No es la primera vez que el presidente Gabriel Boric le tira las orejas a su amigo el embajador

Llamado al orden

Tras la polémica, el propio Presidente Gabriel Boric, quien se encuentra de gira por Europa, confirmó que hizo un llamado al orden al embajador.

El Canciller Alberto van Klaveren declaró en un punto de prensa que “estoy en contacto con él y le he solicitado un informe para dar cuenta lo que exactamente dijo y el contexto en el cual lo dijo. Obviamente tengo que conocer su versión antes de tomar cualquier medida al respecto”.

“Si las versiones que han circulado corresponden exactamente a lo que él dijo, creo que se ha excedido en sus competencias”, sentenció.

Por su parte, el Presidente Boric aseguró que el tema “con el Canciller lo conversamos y hará referencia a la necesaria llamada al orden que corresponde”.

Sus controversias previas

Javier Velasco (CS) es considerado uno de los amigos más cercanos del Presidente Gabriel Boric, a pesar de que el propio mandatario ha dicho de que no está en el puesto que ahora ocupa justamente por serlo. Máster en la Universidad de Berkeley, ha protagonizado diversas polémicas que lo tienen en la mira.

En febrero pasado, por ejemplo, no participó ni tampoco envió un sustituto a la recepción anual que hace el Rey de España al cuerpo diplomático internacional, aduciendo que se encontraba de vacaciones en Chile.

Pero su caso más bullado fue la vez que publicó en sus redes sociales una fotos calificadas de impropias, en las que aparecía acariciando los pies desnudos de una mujer, arriba del vehículo de la legación diplomática. Tras un fuerte tirón de orejas, Velasco aseguró que “vamos a ser muchísimo más cuidadosos con las formas”.