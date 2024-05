El Senado uruguayo votó en contra de una ley de paridad de género en los cargos electivos

La senadora del oficialista Partido Nacional Gloria Rodríguez fue la impulsora del proyecto de ley de paridad (@gloriasaravista)

(Desde Montevideo, Uruguay) - El Senado uruguayo rechazó un proyecto de ley que proponía la paridad de género en la integración de distintos organismos estatales. La discusión de la propuesta evidenció diferencias en el bloque oficialista e incluso dentro de su principal partido, el Partido Nacional. La vicepresidenta y presidenta del Senado, Beatríz Argimón, bajó a la cámara para dar un duro discurso a favor de la propuesta.

El proyecto de ley fue impulsado por la senadora Gloria Rodríguez, quien dice no sentirse derrotada. La propuesta impulsaba un equilibrio en los cargos electivos de órganos nacionales, departamentales, municipales, en la dirección de los partidos políticos y en el Parlamento del Mercosur. El planteo era para que hubiera la misma cantidad de hombres y de mujeres en cada uno de los puestos.

De aprobarse la propuesta, se hubiera establecido un sistema paritario de orden alternado y secuencial de hombres y mujeres en cada lista que se presentan en las elecciones. El régimen actual, aprobado en 2009, establece que cada tres cargos, se destinan dos a un género y el tercero al otro. Lo que sucede en la práctica es que en el armado de las listas se destina automáticamente el tercer lugar a las mujeres, lo que reduce el impacto de la cuota.

La senadora del Partido Nacional de Uruguay Gloria Rodríguez (Parlamento de Uruguay)

Para que la propuesta se aprobara, se requería una mayoría especial (21 votos de los 30 senadores). Sin embargo, solo 15 votaron a favor de la iniciativa. Los que las respaldaron fueron los legisladores del Frente Amplio (la izquierda uruguaya), la colorada Carmen Sanguinetti y las nacionalistas Rodríguez y Argimón.

Antes de la votación final, Rodríguez dijo que quienes están a favor de la paridad no se sentirían derrotados por el revés que habría en la votación. “Que nadie en la dirigencia sienta esto como una victoria, porque vender no es convencer, razón por la cual seguiremos trabajando fuertemente en estos temas, buscando las oportunidades y los lugares para la igualdad de oportunidades”, dijo Rodríguez, según la crónica de La Diaria.

En su exposición, la vicepresidenta Argimón lanzó críticas hacia sus compañeros. Se reconoció como una vieja militante de la cuota política y una defensora de que haya paridad. “No he accedido a ninguno de los lugares que asumí por cuota política porque cuando integré una fórmula paritaria que me convirtió en la primera mujer electa como vicepresidenta lo hice porque hubo un legislador compañero mío de muchos años que era el precandidato a la Presidencia y decidió que fuera yo su compañera”, dijo Argimón, en referencia a la elección que Luis Lacalle Pou hizo en 2019.

La vicepresidenta de Uruguay y presidenta del Senado, Beatríz Argimón, bajó al plenario a defender el proyecto de ley de paridad

“Durante todos estos años de militancia, querida, sentida, he visto cómo desaparecieron compañeras inteligentes, exitosas, trabajadores, porque cuando llegaba el final del día, cuando los que habla de la libertad muestran la lista, siempre los primeros eran varones”, criticó.

Argimón señaló que el reclamó no es por tener participación sino por acceder a lugares de poder e indicó que se cansó de escuchar que los discursos que hubo ese día en el Parlamento enfocaran en otro tema la discusión. “Participamos toda la vida, desde el origen de los partidos políticos de este país; las mujeres hemos construido la historia de esta nación”, señaló.

Jorge Gandini, también senador del Partido Nacional, argumentó en contra de la propuesta. El legislador expresó que no coincide con que las mujeres estén “subrepresentadas” en el Parlamento porque son el 52% de la población uruguaya. “Eso implicaría aceptar que las mujeres se hacen representar por mujeres y los hombres por hombres. Eso no funciona así”, comentó.

“Seguramente tratan de elegir para quien dirija el país al mejor, al que entienden que representa mejor su ser, su pensar y su sentir, con independencia del sexo que tiene”, opinó.