“Es un proyecto fascista”: dos senadores oficialistas uruguayos se enfrentaron por una ley que impulsa la paridad de género

La senadora del Partido Nacional de Uruguay Gloria Rodríguez, impulsa un proyecto de paridad en las listas para cargos electivos (Parlamento de Uruguay)

(Desde Montevideo, Uruguay) El tratamiento de un proyecto de ley que propone la paridad de género en la integración de distintos organismos estatales terminó con un fuerte intercambio entre los senadores del oficialismo uruguayo Gloria Rodríguez (Partido Nacional) y Guillermo Domenech (Cabildo Abierto).

Rodríguez, integrante del partido del presidente Luis Lacalle Pou, es quien impulsa la iniciativa y en una comisión del Congreso uruguayo recibió la aprobación de varios legisladores de otras colectividades políticas, según informó el noticiero Subrayado (Canal 10).

El proyecto de Rodríguez impulsa un equilibrio en los cargos electivos de órganos nacionales, departamentales, municipales, en la dirección de los partidos políticos y en el Parlamento del Mercosur. El planteo es que haya la misma cantidad de hombres y de mujeres en cada uno de los puestos.

De aprobarse su propuesta, se establecería un sistema paritario de orden alternado y secuencial de hombres y mujeres en cada lista que se presentan en las elecciones. El régimen actual, aprobado en 2009, establece que cada tres cargos se destinan dos a un género y un tercero al otro. Lo que sucede en la práctica es que en el armado de las listas se destina automáticamente el tercer lugar a las mujeres, lo que reduce el impacto de la cuota, según una nota de La Diaria.

La discusión

La senadora afirmó que durante la discusión hubo violencia, agravios y golpes en la mesa.

Domenech –que integra el partido volcado más a la derecha en la coalición de gobierno– cuestionó que se hable de una cuota para las mujeres y que no exista un cupo por raza o religión. “Entonces tendremos un parlamento segmentado en el que, quizás, no estén los que quiere la gente sino los que representan a determinados grupos de interés. Eso me hace acordar mucho a la representación del fascismo”, dijo Domenech durante la sesión, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió Infobae.

El legislador uruguayo dijo que el proyecto conducía a una “especie de totalitarismo” en la que el Estado establece quién representa a la gente y no los electores.

La intervención de Domenech le molestó a Rodríguez. En especial, su referencia a los grupos de interés y al fascismo. “Sé perfectamente que el objetivo es entreverar las cosas y estos no son comentarios ingenuos”, le respondió. La legisladora dijo que no era la primera vez que su colega hacía una intervención con ese tono.

Rodríguez señaló que el pensamiento de Domenech era “conservador, por no decir ‘retrógrado’”.

El senador uruguayo por Cabildo Abierto Guillermo Domenech cuestionó la ley de paridad que analiza el Parlamento uruguayo (Parlamento de Uruguay)

—Usted me faltó el respeto al hablar de fascismo y grupo de intereses —dijo en la reunión.

—Es un proyecto fascista —le retrucó Domenech.

Después de ese intercambio, la presidenta de la comisión que trataba el tema, Silvia Nane, dijo que tendrían que levantar la sesión si continuaban discutiendo en ese tono. En ese momento, Domenech se retiró de la sala.

Ya sin el legislador cabildante en la sala, la impulsora del proyecto dijo que quedaba claro que hubo “violencia política”. “El señor habló de que este proyecto era presentado por un grupo de interés y eso es una ofensa que no voy a tolerar; también habló de fascismo y golpeó la mesa”, indicó.

Y continuó: “Para él, nosotras, las mujeres, tendríamos que estar abocadas a las tareas domésticas, a ser amas de casas, mientras hombres pensantes como él resuelven los problemas del mundo”.

