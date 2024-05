Interna en Bolivia: Luis Arce encabeza el Congreso para elegir al líder del MAS en medio de llamados a protestas de Evo Morales

Luis Arce encabeza el Congreso para elegir al líder del MAS en medio de llamados a protestas de Evo Morales (AP Foto/Juan Karita)

La interna del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia sumó este viernes una nueva escalada con el inicio del Congreso liderado por el ala del presidente Luis Arce en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz.

El evento, que culminará este domingo 5 de mayo, cuenta con la observación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras una orden de una sala constitucional porque el ente electoral había declinado su participación al encontrar varias anomalías en la convocatoria. El TSE respondió que esa orden judicial es una “injerencia” a sus funciones pero informó que cumplirá el dictamen para respetar “el orden constitucional”.

La realización de este encuentro generó un fuerte malestar en los seguidores del ex presidente Evo Morales, quien condenó la convocatoria porque la considera “ilegal” luego de que celebrara su propio Congreso en 2023 -donde fue ratificado como líder del MAS y designado candidato presidencial para las próximas elecciones- pero éste fuera anulado por el TSE, que solicitó la realización de una nueva cumbre.

En este contexto, Morales apuntó contra la rama arcista del MAS y el TSE, acusándolos de atentar contra la democracia en el país, y llamó a movilizaciones para “defender la Constitución”.

Morales acusó a Arce de socavar el orden democrático y calificó su convocatoria como "ilegal" (EFE)

“Lucho (Arce) es el peor presidente de la época democrática del país (...) porque gobierna por fallos judiciales”, apuntó en una entrevista radial y sumó que “se acabó” el orden democrático en Bolivia.

“Nos hemos equivocado con él. Destrozó la economía y está destrozando la democracia. A este paso, con el apoyo de jueces, se va a prorrogar en el cargo”, agregó en referencia a sus pasadas denuncias en las que aseguró que el Gobierno busca dejarlo fuera de los comicios.

A raíz de ello, adelantó que los líderes sindicales y campesinos “se movilizarán en los próximos días para bloquear carreteras en protesta al Congreso del bloque ‘arcista’ que consideran ‘ilegal’” aunque sepan que estas acciones “afectan al país”.

El cocalero llamó a sus seguidores a salir a las calles y protestar en defensa de la Constitución (REUTERS)

“Van a defender la democracia y la Constitución” ante la gestión de Arce, insistió, y advirtió que “cualquier conflicto que pase será culpa del Gobierno”.

Por último, recordó el llamado a su propio Congreso, a desarrollarse el 10 de julio en Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical.

Las tensiones entre Arce y Morales iniciaron hace más de dos años pero, en el último tiempo, la crisis interna por la conducción del país agudizó el escenario. De cara a las elecciones de 2025, el ex mandatario convocó el año pasado a un cónclave para definir a la figura a presentar en las boletas.

Entonces, Arce no asistió por considerar que las organizaciones sociales -base del partido- no estaban debidamente representadas. Posteriormente, el TSE decidió anular el evento por cuestiones planteadas a la “acreditación de ciertos requisitos ante del presidium” y del incumplimiento de la militancia de quienes fueron elegidos en la directiva, dejando sin efecto sus resultados. Así, se solicitó la organización de otro encuentro y, desde entonces, los bandos han estado cargando contra los anuncios del otro. Inclusive, Diego Jiménez, delegado del MAS ante la Justicia, dijo que la convocatoria de Arce “no cumple” con los requisitos ya que Morales, como líder del partido, no lo convalidó.

(Con información de AP y EFE)