Buscan a los asesinos de los 3 carabineros en Chile y el gobierno admite un “retroceso” en la seguridad de la zona del conflicto mapuche

Aunque la policía maneja varias pistas, la investigación se lleva bajo estricto secreto.

(Desde Santiago, Chile) Intensas pesquisas se llevan a cabo para dar con los autores del cruel asesinato de los tres carabineros acribillados la madrugada de este sábado en Cañete, cuyos cuerpos calcinados fueron encontrados en el pickup de la camioneta en que se trasladaban. La ministra de Interior, Carolina Tohá, dio detalles esta mañana sobre los avances en la indagatoria, asegurando que existen pistas para dar con los autores y que no se encuentran “en blanco” en torno a la investigación.

La autoridad declinó, en entrevista con Radio Pauta, dar mayores antecedentes por motivos de seguridad. Sin embargo, dejó en claro que también podría tratarse de un asesinato perpetrado por miembros de alguna banda de crimen organizado, ya que en la zona no sólo hay delitos de carácter reivindicatorio ligados a la causa mapuche.

Por otra parte, la ministra explicó que con este crimen se genera un retroceso en la zona, donde parecía que los hechos de violencia estaban comenzando a disminuir.

“Estos Carabineros y muchos otros, han trabajado para darle más resguardo a la población, y se lo han dado (…) Las fuerzas han trabajado para darle más seguridad a la población (…) Es muy triste esto porque no sólo se pierden vidas, sino que se pierde un avance que había tenido toda la comunidad”, sentenció, según consigna BíoBío.

Al preguntarle si en la zona hay presencia de grupos narcos y especializados en el robo de madera, Tohá señaló que “sí, y hay mezcla. Hay delincuentes que se dedican especialmente al robo de vehículos, participan también de narcotráfico o robo de madera, pero que a veces se pliegan a actividades de grupos que tienen una agenda más reivindicativa”.

Respecto a la investigación, la secretaria de Estado dijo que “sí, hay pistas, hay líneas investigativas. No estamos en blanco”.

“A veces hay delitos gravísimos que no se tiene nada. Aquí se tienen algunas líneas investigativas, pero hay que ir descartando, explorando, a ver si dan resultados o no”, aseguró la ministra.

Todo indica que los tres carabineros habrían fallecido antes de que quemarán sus cuerpos.

Impactos balísticos

Mientras tanto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló la noche de este domingo que los carabineros asesinados en la provincia de Arauco la madrugada de este sábado habrían fallecido por impactos balísticos.

En conversación con el programa de CNN Chile, Tolerancia Cero, el timonel del Ministerio Público aseveró que “no hay evidencia de que hayan estado vivos cuando se provocó el incendio de la camioneta”.

“Había mucha preocupación si los carabineros habían o no fallecido cuando fue incendiada la camioneta. Toda la evidencia científica, análisis forenses, las autopsias apuntan a que los carabineros habrían fallecido por impactos balísticos”, aseveró.

En esa línea, Valencia sostuvo que “hay avances” en la indagatoria, pero no descartó ninguna hipótesis.

“No cabe duda que una de las primeras preocupaciones es poder esclarecer si esto obedece o no obedece a una escalada de violencia en la zona, u obedece a muchas bandas violentas que operan en la zona”, lanzó.

“Podrían ser actos terroristas (..) pero esa es una hipótesis. También podrían ser bandas de delincuentes comunes que estén tratando de controlar territorios. De hecho, algunos de los actos más violentos ocurridos en la zona son bandas de delincuentes comunes que tratan de controlar territorios y evitar que la policía ingrese”, sentenció.

Los tres carabineros fueron ascendidos póstumamente.

Ascenso póstumo

Tras la entrega del Servicio Médico Legal (SML) de los cuerpos de los carabineros asesinados en Cañete, la institución realizó un responso en la Escuela de Suboficiales en Concepción, en cuyo acto se concretó el ascenso póstumo de las tres víctimas a suboficial mayor. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, señaló además que colocarán una placa conmemorativa con los nombres de las víctimas en la Comisaría de Los Álamos.

“Basta de eufemismos. Digamos las cosas por su nombre, esto no fue un atentado ni una emboscada. Hay que decirlo, eran la única presencia del Estado a esa hora en ese lugar. No, esto no fue un atentado ni una emboscada: esto fue un asesinato horrible, cobarde y cruel. Un ataque al alma de Chile”, subrayó Yañez en su discurso.

De esta forma, tras el acto, Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalos Lobos y Misael Vidal Cid fueron ascendidos a suboficiales mayores.

Tras ello, los carabineros fallecidos siguieron en caravana hacia la Provincia de Arauco, para ser entregados a sus familiares. En el camino, en particular en distintos puntos de la Ruta 160, cientos de personas salieron a despedir sus cuerpos agitando pañuelos y dando bocinazos.

Durante esta jornada sus restos están siendo velados y mañana serán los funerales.

Funerales

Los funerales se realizarán mañana martes, por separado y en las distintas comunas de la región del Biobío donde están siendo velados.

El suboficial mayor Carlos Cisterna Navarro, que llevaba 24 años de servicio y deja a un hijo de 6 años de edad, está siendo velado en Lebu y el martes será trasladado hasta el cementerio de la comuna.

Los restos del suboficial mayor Sergio Arévalo Lobo, que tenía 14 años de servicio al momento del crimen y que deja una hija de un año, fueron trasladados hasta el sector de Cerro Alto, en la comuna de Los Álamos, y sus funerales serán el martes en un lugar por confirmar.

Finalmente, el suboficial mayor Misael Vidal Cid, que contaba con 10 años de servicio y que deja a un hijo de 3 años, está siendo velado en Curanilahue.