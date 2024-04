Brutal pelea callejera en Uruguay: la policía explicó por qué decidió no intervenir

La policía no intervino en una pelea callejera entre jóvenes en Uruguay para no quedar en "inferioridad numérica"

(Desde Montevideo, Uruguay) - Un grupo de jóvenes protagonizó una pelea generalizada a la salida de un local bailable en Tala (Canelones), a unos 80 kilómetros de Montevideo, ya entrada la madrugada. En el video, viral en la red social X, se aprecia que la Policía decidió no intervenir en el conflicto, aunque trabaja en identificar a las personas involucradas en los incidentes, según informó el vocero de la jefatura de Canelones, Alejandro Ferreira.

El funcionario policial explicó que la policía no intervino porque podía generar que se agravara la pelea. “Muchas veces la no intervención directa en este tipo de incidente conlleva a que la mecha no siga encendiéndose. Se hace vigilancia, en caso de que hubiera ido a mayor con más personas, armas o piedras, ahí sí intervenir”, explicó el vocero, en declaraciones consignadas por El Observador.

La intervención de la Policía en este episodio violento hubiera significado quedar en “inferioridad numérica”.

Ferreira explicó: “A esa hora de la madrugada está el turno de la seccional, que por el turno de personas, los policías iban a quedar en inferioridad numérica. Se opta muchas veces por una tarea de observación. Es muy difícil establecer cómo intervenir en el momento porque de repente se efectúan disparos de escopeta, es como agregar combustible al problema”.

El vocero de la policía aclaró, de todas maneras, que la pelea estaba siendo observada por más personas de las que la protagonizaban y que muchas de ellas intentaban separar a quienes estaban involucrados.

Ferreira informó que, hasta el momento, no hubo una denuncia policial por el episodio.

El alcalde de Tala, Leonardo Pérez, se mostró alarmado por la pelea callejera. Declaró estar “bastante preocupado” porque el enfrentamiento se dio en una “zona tranquila” de la pequeña localidad de Canelones. “Sabemos que es algo que sucede en muchos lados, pero cuando en tu ciudad no pasa habitualmente nos preocupa mucho”, declaró al noticiero Subrayado, de Canal 10.

Pérez indicó que otra cosa que le preocupó fue que ningún policía intentara disuadir la pelea, aunque señaló que recibió algunos videos en los que se veía que “habían actuado”.

“El tema acá es que como comisaría de una ciudad chica, hay pocos oficiales. Y con esa cantidad de gente a veces es contraproducente actuar, y vimos que actuaron tratando de disuadir. Ahora el siguiente paso es tratar de que esto no pase más”, apuntó el alcalde.

El funcionario habló con el jefe de Policía de Canelones, Víctor Trezza, y coordinaron una reunión en la que le pedirá más apoyo policial durante los fines de semana, que es cuando más movimiento hay en la zona.

En enero, la Policía uruguaya tuvo que intervenir en una pelea que se dio a la salida de una zona bailable en el barrio histórico de Montevideo, la Ciudad Vieja, y que se prolongó por una de las principales avenidas de la ciudad.

La Policía uruguaya tuvo que intervenir con munición no letal una pelea desatada a la salida de un boliche en Uruguay (@miguelchagas/Subrayado)

Tras un violento fin de semana, la Policía decidió aumentar el patrullaje en el Centro de Montevideo y en la Ciudad Vieja, entre las cuatro y la siete de la mañana. La decisión fue tomada entre el Ministerio del Interior, la Intendencia de Montevideo y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).

El jefe del Estado Mayor de la Policía, Richard Cabral, declaró entonces que se haría una “intervención” para “frenar” estos episodios de enfrentamientos entre jóvenes y que estaba previsto un “operativo de saturación”en la zona. Los trabajos, anunció, se centralizarían a la hora de cierre de los boliches.

En esa zona de Montevideo se venía registrando un aumento de la violencia.