Habló una de las baleadas por una policía que se subió a un juego en Montevideo: “Empecé a gritar que paren”

Uruguay: un policía se subió a un juego con el arma reglamentaria, se le escapó un tiro y causó dos heridos

(Desde Montevideo, Uruguay) - El juego del “Mambo” del Parque Rodó de Montevideo iba casi por la mitad de su recorrido cuando una joven que estaba encima de este sintió un ruido parecido al de una bomba. Fue una especie de explosión que le cayó justo detrás de donde estaba sentada e inmediatamente comenzó a sentir olor a pólvora. Para su sorpresa, se trataba de un disparo que había sido efectuado por una mujer policía que estaba encima del juego.

Fue un insólito y confuso accidente que se vivió en el parque de juegos mecánicos más popular de Montevideo, ubicado en la concurrida zona del Parque Rodó, que está sobre la rambla costanera que da al Río de la Plata. El “Mambo” es un juego que tiene una forma de plato y gira sobre su eje a toda velocidad mientras los participantes están sentados uno al lado del otro formando un círculo.

El tiro que se le escapó a la policía hirió a dos hermanas, de 22 y 13 años, que estaban sentadas en ese juego.

“Nosotras nos sentamos y al lado de nosotras había una chica. Yo me senté en el medio y ella a la derecha, a la izquierda estaba mi hermana. El juego empezó a andar y a la mitad siento el ruido de una explosión, como si hubieran tirado una bomba o algo para adentro del Mambo. Me cayó atrás y sentí olor a pólvora, a fuego artificial”, relató la joven herida al noticiero Subrayado de Canal 10.

La mujer comenzó a sentir que le ardía una parte de su cuerpo y se tocó con su mano. Cuando la miró, estaba llena de sangre. “Empecé a gritar por favor que paren el juego. La muchacha también empezó a pedir por favor”, narró. La música estaba muy alta y era difícil escuchar esos pedidos.

Así es el "Mambo" del Parque Rodó, el juego mecánico en el que ocurrió el accidente (Instagram: Parque Rodó/@parquerodotuparque)

“Después de 10 o 15 segundos, lo pararon y ella me dijo que era policía. Yo no entendía nada hasta que me explicaron. Ella tenía una mochilita y se había disparado un arma. Al estar al lado de la muchacha, a mí me entró por una nalga, me salió por la otra y se me cortó todo”, comentó.

Después de que el tiro le saliera de su cuerpo, pasó hacia su hermana. “Se le incrustó la bala entre medio de las dos nalgas”, aseguró.

Su relato coincide con el que había brindado la trabajadora. La funcionaria policial había relatado que cuando el juego comenzó a moverse el arma se detonó y dos mujeres que estaban a su lado sufrieron las heridas. Dijo que pidió que pararan el juego y que llamó a otros efectivos policiales. Además, solicitó la emergencia médica para ambas. La mayor de edad sufrió la herida en el glúteo izquierdo y la menor en el derecho. Las dos fueron trasladadas a un hospital y están fuera de peligro.

La Fiscalía consultará a las heridas para ver si realizan una denuncia penal y coordinarán con el médico forense. En caso de que se pueda extraer el proyectil, la Policía Científica debe realizar las pericias correspondientes, informó el medio local El Observador.

Algunos de los presentes compartieron el video en las redes sociales y, en caso que haya una investigación, la fiscalía también analizará las filmaciones de las cámaras particulares para aclarar lo que ocurrió.

En algunos videos subidos a TikTok se aprecia la confusión que generó este episodio cuando ya estaba entrada la noche del sábado. Uno de los usuarios registró la llegada de la emergencia móvil y de una patrulla policial.

Otro video de la misma red social ve la atención primaria que hubo en el “Mambo” a las mujeres heridas.