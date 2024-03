Las polémicas filtraciones de información reservada del ex jefe de la Policía civil chilena a un cuestionado abogado

La entrega de información está relacionada con cinco causas distintas: una de ellas es la que involucra al ex director de la PDI, Héctor Espinosa. Las otras son sobre la minera Dominga, el Casino Enjoy, el ex alcalde Raúl Torrealba y el ex intendente Felipe Guevara.

(Desde Santiago, Chile) - Para comprender cabalmente el alcance y gravedad de las filtraciones que le costaron el cargo al ahora ex Director de la Policía de Investigaciones (PDI) chilena, Sergio Muñoz, al abogado Luis Hermosilla - imputado por su participación en el Caso Audios -, es menester retroceder unos años.

El 19 de junio de 2021, Héctor Espinosa traspasó el mando de la PDI a Sergio Muñoz, alquien muy cercano suyo y que formaba parte del alto mando de la institución desde 2015.

En octubre de ese mismo año, el retirado Espinosa fue formalizado por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos por unos $146 millones (USD 155 mil), involucrando incluso a su esposa. La Fiscalía pidió 20 años de cárcel y el abogado de Espinosa durante el proceso y en las audiencias de formalización fue el reconocido penalista Hermosilla, quien según fuentes ligadas a la causa aún se mantiene en el equipo defensor. El juicio se realizará en los próximos meses.

Hermosilla fue imputado en noviembre de 2023 por otra causa que ha conmocionado al país por sus repercusiones: el denominado Caso Audios, en que Fiscalía Oriente investiga posibles sobornos a funcionarios públicos que se mencionan en un audio filtrado entre Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer.

En medio de esas indagatorias, la Fiscalía requisó el teléfono celular de Hermosilla y descubrió que quien era en ese momento director de la PDI, Sergio Muñoz, habría enviado al abogado información relativa a la causa de Espinosa y otras cuatro más, todas de alta connotación pública.

La oficina y la casa de Muñoz fueron allanadas la mañana del viernes pasado y rápidamente se anunció su formalización para este martes, por el delito de revelación de secreto contemplados en la Ley sobre lavado de activos y en el Código Penal. La noche de ese mismo viernes, Muñoz renunció a la jefatura de la PDI tras una reunión en La Moneda.

Las filtraciones

Según una publicación realizada por el sitio de investigación periodística Ciper, a solo 13 días de asumir la jefatura de la PDI en junio de 2021, Muñoz empezó a filtrar antecedentes a Hermosilla en causas que le interesaban al abogado, enviando requerimientos de la fiscalía y adelantando información que sus funcionarios debían pesquisar en cinco casos específicos. Éstas son:

1) La causa contra Espinosa por malversación de $146 millones de gastos reservados de la PDI.

2) La de compraventa de la Minera Dominga.

3) La que investigaba a Sebastián Piñera por su supuesta intervención para beneficiar al Casino Enjoy.

4) La que persigue responsabilidades del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba por actos de corrupción

5) La que indaga al exintendente y exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, por negociación incompatible en la adjudicación de un proyecto en la comuna de La Granja a su hermano Matías Guevara.

Caso de Espinosa

Las filtraciones de Muñoz se produjeron entre junio de 2021 y junio de 2022, de acuerdo con la información divulgada por Ciper.

El 23 de junio de 2021, Muñoz le envió a Hermosilla una fotografía de un oficio reservado que ese mismo día había recibido el jefe nacional de Recursos Financieros de la policía, donde el fiscal Eugenio Campos -a cargo de la indagatoria contra Héctor Espinosa-, le solicitaba una serie de antecedentes claves para su investigación: detalles sobre emisión y cobro de cheques bajo el ítem de “gastos reservados” entre 2015 y 2018.

Pocas semanas después, el 14 de julio de 2021, Muñoz volvió a enviar información reservada a Hermosilla: un oficio del fiscal Campos para conocer los nombres de todos los funcionarios que pasaron por el gabinete de la dirección general de la PDI entre 2015 y 2018.

El 20 de septiembre a las 14:11, el celular de Hermosilla volvió a recibir un mensaje con una invitación del fiscal Campos al mismo Sergio Muñoz para que declarara en la causa contra su predecesor.

El 14 de octubre de 2021, Hermosilla comenzó a enviarle mensajes a Muñoz contándole que comenzarían con la discusión de las medidas cautelares de Héctor Espinosa.

El 22 de abril de 2022, Muñoz le envió a Hermosilla una copia de un requerimiento que había recibido el día anterior del fiscal Campos, donde se solicitaba que la PDI fuera al Banco Estado para obtener las horas en que se cobraron cheques asociados a gastos reservados de la policía.

Casos Dominga y Enjoy

Según Ciper, la primera filtración relacionada con un caso distinto al de Espinosa fue del 25 de octubre de 2021 y tenía relación con la compraventa de la Minera Dominga. 17 días antes, la fiscalía había abierto una investigación contra el entonces Presidente Sebastián Piñera por soborno, cohecho y delitos tributarios, la cual terminó sin que se le formularan acusaciones.

De acuerdo con esta versión, Muñoz le envió a Hermosilla un requerimiento de información que la PDI había recibido de la Unidad de Anticorrupción de la fiscalía:

–Sergio Muñoz: “Buenas tardes señor Director General. Le confirmó que hoy llegó la instrucción particular de Valparaíso, donde solo se instruye ubicar y solicitar a ciertas sociedades, la entrega voluntaria de antecedentes documentales relacionados con la supuesta operación de venta. Se pide contactar a las sociedades Andes Iron Limitada, Larraín Vial, Sociedad Minera Activa Uno Spa, Inmobiliaria Duero y Fondo de Inversión Mediterráneo, para que de forma voluntaria entreguen información contractual, contable y extracontable, que dé cuenta de la supuesta compra del proyecto minero Dominga del año 2010, y también, memorias, organigrama, actas de directorio, listado de accionistas y controladores entre los años 2010-2021, como también, la posterior compra y venta de acciones”.

Luis Hermosilla, siempre según Ciper, respondió “es un tremendo problema”.

De acuerdo con Ciper, el 2 de noviembre de 2021, Muñoz le mandó a Hermosilla un mensaje relacionado con el Caso Enjoy:

–Sergio Muñoz: “caso Casino Enjoy -decreto 77-, que lleva el Fiscal Xavier Armendariz, el día de mañana será citado mediante correo electrónico y eventualmente por teléfono don José Francisco Moreno Guzmán, para que concurra a la Brigada Anticorrupción a prestar declaración en calidad de testigo en una fecha próxima (día que se coordine con él) para conocer cuál fue su intervención en la elaboración, tramitación y promulgación del decreto supremo 77″.

–Luis Hermosilla: “Gracias Sergio. Moreno Guzmán fue subsecretario de Hacienda y es sobrino de Jaime Guzmán”.

Moreno era entonces subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno. La fiscalía investigaba si hubo intervención de La Moneda en la autorización que la Superintendencia de Casinos le dio a Enjoy para que renovara las boletas de garantía relacionadas con la licitación que había ganado en 2018.

Por el Caso Dominga, el 5 de noviembre de 2021 a las 06:40, Muñoz le escribió a Hermosilla: “Te comento. En el caso denominado Venta Proyecto Minero Dominga, que lleva la Fiscal Claudia Perivancich, el día de hoy viernes 5, a las 11 horas, personal BRIAC se trasladará hasta dependencias de la empresa Mineria Activa Uno Spa, ubicada en la comuna de Las Condes, con la finalidad de solicitar la entrega voluntaria de la información bursátil, contractual y societaria de dicha empresa y su participación en el proyecto minero Dominga. Lo anterior ya fue coordinado por la Fiscalía con los abogados de Minera Activa Spa”.

De acuerdo con este medio, tres días después, Muñoz vuelve a escribirle a Hermosilla: “Estimado Luis, te comento que tengo un requerimiento en el caso Proyecto Minera Dominga, debiendo requerir la entrega voluntaria de las escrituras de constitución y modificaciones después de diciembre de 2010, de las siguientes sociedades: Bancorp, Odisea,Minera Activa Uno Spa, Minera Activa S.A., Andes Iron Ltda, Inmobiliaria Duero Ltda, Inversiones Delmen Ltda, Atins Minerals Limited. “Esta misma petición se ampliará al fondo de inversión privado (FIP) Mediterráneo (PIÑERA) y Rupamanqui (DELANO). Para conocimiento”.

-Hermosilla le respondió: “Gracias Sergio, lo veo de inmediato. Un abrazo”.

El 17 de noviembre, Muñoz le señaló a Hermosilla que al día siguiente el abogado Lizardo Godoy asistiría a la Brigada Anticorrupción de la PDI para entregar documentos de las empresas Bancorp, Inversiones Odisea y del FIP Mediterráneo, “las cuales se encuentran ligadas a la familia Piñera Morel”.

Casos Guevara y Torrealba

Muñoz también filtró información sobre las causas que involucran al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y al exintendente metropolitano y exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, quien aparece involucrado por partida doble.

El 12 de noviembre de 2021, Muñoz envió a Hermosilla la foto de un esquema del caso de corrupción en Vitacura, en el que aparece el eventual rol que tendría allí Guevara. En la causa por corrupción en el Municipio de Vitacura, el testigo Domingo Prieto declaró que Guevara fue el ideólogo del desvío de recursos municipales a cuentas de Torrealba, y que Guevara se quedó con fondos municipales.

El 17 de noviembre, Muñoz le mandó a Hermosilla antecedentes de la investigación que afectaba directamente a Guevara:

“Solo para conocimiento; ya hablé con el subsecretario.

En el caso denominado ex intendente Felipe Guevara Stephens (…) que lleva el Fiscal Jaime Retamal Herrera, por el delito de negociación incompatible, a través de la Brigada La Moneda, se gestionará una reunión con el Subsecretario del Interior Galli, para solicitar por instrucción del fiscal, la entrega voluntaria de todos los correos electrónicos del ex intendente, ya que el delegado presidencial declinó hacerlo e indicó que debía tomarse contacto con el aludido subsecretario, porque él trataría este tema. La investigación tiene como imputado al ex intendente Luis Felipe Guevara Stephens, por la adjudicación de un proyecto deportivo en la comuna de La Granja a una UTP encabezada por su hermano Matías Guevara Stephens.