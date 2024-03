Velaron al venezolano Ronald Ojeda y lo sepultan en Chile con honores militares

Sus cercanos recibieron el cadáver un día después de ser identificado, debido a que debían recaudar los fondos para realizar el funeral.

(Desde Santiago, Chile) Bajo vigilancia policial, en estricta reserva y sin la presencia de periodistas, la familia y amigos cercanos velaron al militar Ronald Ojeda y será sepultado este viernes en un cementerio privado de la comuna santiaguina de Pudahuel.

El Servicio Médico Legal (SML) chileno entregó este jueves a su familia el cuerpo de Ojeda, quien fue secuestrado desde su domicilio en Santiago y cuyo cadáver apareció hace una semana dentro de una maleta y bajo una gruesa capa de cemento, en un campamento irregular de la comuna de Maipú.

Aunque la esposa del malogrado teniente coronel había identificado el cadáver el día anterior, la entrega se retrasó debido a que sus cercanos no tenían el dinero necesario para realizar su funeral - cerca de $1 millón 800 mil pesos, unos USD 1.900 -, dinero que finalmente logró ser recaudado gracias a una colecta hecha por el hermano de la víctima, Javier Ojeda, a través de su cuenta de Instagram.

Los restos del militar fueron trasladados por la tarde a la funeraria Iván Martínez, ubicada en la comuna de Las Condes, donde se realizó el velorio hasta entrada la noche y al que asistieron excompañeros de armas de Ojeda, además de sus familiares y amigos cercanos.

La prensa, sin embargo, fue invitada a retirarse y ni la familia ni sus cercanos hicieron alguna declaración. El funeral, que se realizará esta jornada a partir de las 14 hrs en el Cementerio Parque Canaán, en la comuna de Pudahuel, seguirá esta misma tónica, advirtieron.

El periodista chileno-venezolano Braulio Jatar, quien hace años fue preso político del régimen de Nicolás Maduro y hoy vive en Chile, llegó hasta el lugar donde se realizaba el velorio, pero tuvo que conformarse con dejar una nota de pésame escrita.

“La familia está consternada. Se me ha informado que (los parientes) no están atendiendo palabras de pésame de nadie”, por lo cual “les he dejado una nota como ex preso político, siendo el teniente Ojeda una persona que tenía la condición de asilado político, habiendo sido secuestrado y luego asesinado”.

Jatar señaló que las circunstancias del crimen “levantan muchas alertas del Derecho Internacional”, puesto que “éste es un caso de unas repercusiones muy graves, estamos hablando de una persona que debía tener toda la protección del Estado chileno”.

Según trascendió por fuentes cercanas a la familia, durante el sepelio sus ex compañeros de armas realizarán un “toque de silencio” en trompeta, tradicional melodía con la que los militares despiden a sus correligionarios caídos.

Las exequias se han desarrollado bajo protección policial y en la más estricta reserva.

Posible huida de sospechosos

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó en medio de su molestia por las informaciones trascendidas en los medios, la posible fuga del país de dos de los sospechosos del crimen de Ojeda – Walter Rodríguez y Maikel Villegas -, quienes están con órdenes de detención internacional, según consigna una nota de Cooperativa.

“Una de las cosas que hay que evaluar es cómo funcionaron los controles fronterizos, los reforzamientos que se ordenaron en esos días, en esas horas, a las distintas instituciones que intervienen en el control fronterizo”, analizó la secretaria de Estado.

Asimismo, aseguró que “para eso es que sirven las experiencias, para poder evaluar, para tomar decisiones, para mejorar. Y si efectivamente fuera así (que hayan salido del país) todavía no lo podemos confirmar, ciertamente ahí habría habido algún problema”.

“No debió haber pasado eso y tendremos que identificar por qué, si fue así, y cómo se mejora y se corrige”, puntualizó Tohá.