Crece en Uruguay la cantidad de mujeres asesinadas por bandas criminales

Integrantes de organizaciones feministas y ciudadanas en general se manifiestan este 13 de noviembre de 2023 para alertar contra la elevada cifra de feminicidios, en Montevideo (Uruguay). (EFE/ Meri Parrado)

(Desde Montevideo, Uruguay) - En Uruguay, 20 mujeres murieron en 2023 al ser asesinadas en contexto de violencia doméstica, y la mayoría de ellas fue a manos de su ex pareja. Los datos primarios del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior muestran que la cantidad de femicidios fueron menos comparados al año anterior, pero hubo un cambio en la tendencia: se registró una suba de los homicidios a mujeres de los denominados por el estudio “ajustes de cuenta” entre criminales.

Los datos primarios oficiales –divulgados este jueves por El Observador– muestran que la cantidad de mujeres asesinadas por su expareja durante el año fueron 15, mientras que hay otras cinco que murieron en un contexto de violencia familiar. El año anterior, en tanto, habían sido 30 los femicidios.

La cifra de mujeres asesinadas por “ajustes de cuenta” o por “conflicto entre criminales” se disparó en 2023 y alcanzó la cifra más alta de los últimos 10 años. Fueron 18 las víctimas de homicidio catalogadas bajo este motivo, según los datos del Ministerio del Interior. Bajo esta carátula de muerte se incluyeron mujeres de entre 14 y 43 años. Cinco de ellas tenían antecedentes penales y las 13 restantes no.

Miles de mujeres uruguayas durante en una marcha por el 8M en Montevideo (Uruguay). (EFE/Federico Anfitti/Archivo)

En la mayoría de los casos, estas víctimas fueron asesinadas por un amigo o conocido y en siete de los casos el vínculo entre la mujer y el victimario no se conoce.

La categorización “ajustes de cuenta” o “conflicto entre criminales” es cuestionada por algunos académicos. El sociólogo e investigador Emiliano Rojido aseguró que es difícil dar una explicación sobre el incremento de los homicidios contra las mujeres por esta causa e indicó que el principal motivo es un problema del registro que hace el Ministerio del Interior.

Estas dos categorías son problemáticas –según su opinión– porque en general se las asocia a asuntos vinculados a drogas o al crimen organizado, pero en realidad no se especifica “qué cuenta está siendo ajustada” ni tampoco se conoce el historial entre la víctima y su homicida.

Otro problema es que no se distingue si la víctima es parte del conflicto o si estuvo vinculada de forma colateral. Para argumentar sobre este punto, el académico recurrió a un caso que generó conmoción en Uruguay en las fiestas de fin de año.

La adolescente de 14 años que murió en Montevideo luego de haber sido herida por una bala perdida

La adolescente Kiara Albarenque jugaba frente a su casa del barrio Peñarol de Montevideo cuando faltaban pocas horas para Navidad. La menor, de 14 años, estaba junto a sus amigas hasta que en determinado momento un hombre caminando se acercó al lugar. Sin percatarse que había menores en la zona, comenzó a disparar y una de las balas impactó en Kiara.

La joven fue trasladada a dos sanatorios de Uruguay, pero murió al día siguiente. Aunque su fallecimiento se debió a una bala perdida, este homicidio fue catalogado como debido a “conflicto entre criminales”, algo que fue cuestionado por el sociólogo.

En total, fueron 56 los asesinatos de mujeres ocurridos en 2023. A diferencia de los crímenes de hombres, la mayoría de los asesinatos a mujeres los cometieron personas que la víctima conocía.

Según los datos oficiales, 17 de los asesinos eran amigos o conocidos de la víctima; mientras que 16 fueron asesinados por su expareja.

En once casos no se pudo establecer un vínculo; otros siete no tenían relación con el agresor y cinco fueron asesinadas por familiares.

Otra diferencia que tienen los asesinatos de mujeres en comparación a la de los hombres es el lugar en el que se concreta el crimen. En el caso de los hombres, en su mayoría fueron en la vía pública; las mujeres, en tanto, en su mayoría fueron asesinadas en su casa. De hecho, en 29 casos las muertes fueron en el lugar de residencia de la mujer y otros 24 en la vía pública. Otros dos se dieron en locales comerciales y en uno de los casos no hay datos.