Luis Lacalle Pou explicó qué hacía en el video viral en que se lo ve sentado y conversando en la vereda

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou explica qué hacía cuando lo filmaron sentado en un muro en Punta del Este (@focuspuntadeleste)

(Desde Montevideo, Uruguay) - Después de haber sido viral al comienzo del verano por manejar una moto de alta cilindrada, imágenes del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou fueron nuevamente replicadas cientos de veces en las redes sociales el pasado fin de semana. En este caso, el mandatario volvió a ser el centro de la atención por estar sentado en un muro en plena calle, charlando con un conocido en Punta del Este mientras algunos caminantes se acercaban a pedirle fotos.

“Mirá el presidente sentado ahí, como un transeúnte más. Solo. Es un crack. ¡Qué lindo que no deberle nada a nadie, eh!”, dijo un usuario de la red social X, en la que el video se hizo viral.

Luego, consultado por el medio local Focus Punta del Este, el presidente uruguayo contó el detrás de ese video. Lacalle Pou dijo que había ido a conocer al hombre con quien hablaba porque tenían un interés en común: las motos.

“Fui a conocer a este loco, que no lo conocía. Nos quedamos de juntar ahí y, claro, después de que me senté me di cuenta que no era el lugar indicado”, dijo entre risas Lacalle Pou. La periodista le preguntó si estaba esperando allí por un pedido de sushi, pero el mandatario lo negó. Y detalló: “Es un loco que tiene una Harley y estábamos hablando de motos”. Lacalle Pou les dijo a las periodistas que acababa de ver el video que se hizo viral.

Luis Lacalle Pou disfruta de sus vacaciones con un amigo en la vereda

El video llama la atención por la informalidad del jefe de Estado. Y se observa cómo es abordado por un joven que le pide una foto, a la que el presidente accede sin cortar la charla en la vereda. En las imágenes, el presidente no se ve rodeado por ninguno de sus custodios.

Fue justo en una moto Harley que se vio al presidente Lacalle Pou paseando en los primeros días de enero por el puerto de Punta del Este. En esas imágenes, que también se hicieron virales, se lo ve sacándose algunas selfies mientras se prepara para retirarse en una moto de gran porte.

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou en moto por el puerto de Punta del Este, luego de navegar (FM Gente) Tags:

El mandatario había dejado la moto en el puerto porque se había embarcado en un yate durante buena parte de la tarde. Cuando terminó la travesía, retornó a ese lugar concurrido del balneario uruguayo para retirar su moto. Manejaba una Fab Bob de Harley Davinson, un birrodado caracterizado por el alto rendimiento y que tiene una cilindrada de 1868 cc.

Del área portuaria, también se había retirado solo, sin vehículo ni custodia oficial.

En los últimos días del año, Lacalle Pou también fue visto en el balneario exclusivo José Ignacio, acompañado por uno de los funcionarios más cercanos de la Presidencia, el secretario Rodrigo Ferrés. Las imágenes lo muestran saludando a algunos trabajadores de la zona y caminando junto a sus allegados.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés en José Ignacio (Rs Fotos)

El presidente también fue filmado a fin de año por un usuario de la red social X en una estación de servicio. Estaba en su moto, cargando nafta y charlando con el pistero. En las imágenes tampoco aparecen guardias de seguridad.

Durante los dos días francos por Carnaval, el presidente fue hasta la ciudad del norte del país Melo y Artigas para participar de los festejos locales.

“Son fiestas populares que tienen su toque local. De acá me voy a Artigas y, si uno ve cada carnaval, las formas, los formatos y la gente es distinta”, comentó sobre estas festividades.

En las imágenes que divulgó en sus redes sociales, se lo ve con un look informal, de remera y zapatillas. El mandatario aparece sacándose fotos con integrantes de algunos conjuntos que desfilaron o con otros ciudadanos que se acercan a la zona del palco, donde estaba ubicado.