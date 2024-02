Femicidio de Valentina en Punta del Este: terminó una emotiva etapa judicial y se conoció la fecha del fallo

Valentina Cancela, una adolescente de 17 años asesinada por su ex novio en Punta del Este

(Desde Montevideo, Uruguay) - El juicio por el femicidio de Valentina Cancela, la adolescente de 17 años que fue asesinada por su ex pareja en Punta del Este, está próximo a terminar. La primera etapa del proceso judicial, que incluyó las declaraciones de decenas de testigos, finalizó esta semana y se conoció que el próximo 28 de febrero el juez dará el fallo definitivo. La familia y la Fiscalía de Uruguay piden que el adolescente sea condenado a 10 años de prisión –la máxima pena prevista–.

Valentina murió en agosto. Aunque había terminado su relación hacía poco tiempo, a veces se veía con Santino a escondidas. Antes de morir, los dos adolescentes habían caminado por la Playa Brava de Punta del Este y se sentaron en la arena. Él, de piernas abiertas, se ubicó detrás de ella y comenzaron a discutir. Santino se llenó de ira, la tomó por el cuello y la apretó hasta asfixiarla.

Ella quedó tirada en la arena y durante horas la familia no la pudo encontrar. Él se fue a su casa e intentó hacer vida normal. Santino decía no saber dónde estaba Valentina hasta que finalmente reveló dónde estaba su cuerpo.

El adolescente fue imputado por la Justicia y enviado en prisión preventiva a una reclusión de menores, mientras espera por la sentencia que se conocerá a fin de mes. El juicio por su caso comenzó el jueves 1° y se extendió durante varios días.

El femicida de Valentina Cancela se retira del juzgado tras ser imputado por matar a su ex novia en Punta del Este (Crédito: @raquel_da)

El abogado de la familia, Martín Etcheverry, detalló al medio de Maldonado FM Gente que en esta etapa del juicio el juez recibió la prueba sobre el asesinato y se hicieron los alegatos sobre el caso, que en algunos casos fueron “sentidos”.

El defensor aclaró que la fecha del fallo es primaria porque durante la audiencia el abogado del asesino presentó un escrito, que deberá ser analizado por el juez.

En el juicio, la Fiscalía pidió la pena máxima para el adolescente. La mayor condena para un menor de edad son cinco años, excepto para los delitos de homicidio agravado por femicidio. Por eso, el fiscal pidió al juez que Santino sea enviado a prisión por 10 años. “Nos parece poco, pero es lo máximo que prevé la ley”, aseguró Etcheverry.

La defensa de Santino, en tanto, presentó en el juicio “una serie de atenuantes” que deberán tenerse en cuenta al momento de dictar la sentencia. Uno de sus principales argumentos es que no existe el femicidio por parte de adolescentes.

“Este es uno de los juicios de los que no me voy a olvidar. Es un juicio que mueve mucho emocionalmente. Sin duda, hemos estado, tanto la Fiscalía como la defensa de la familia, más de una vez al borde de las lágrimas”, sostuvo el abogado. ”Las características particulares de todo esto conmueven”, agregó.

La madre de Valentina, Liliam Samoria, no concurrió a la última audiencia. Tras la muerte de su hija, la mujer hizo comentarios ante los medios. “La tomó como un trofeo: ‘Era mía o de nadie’. Eso fue lo que pasó. Como no podía ser de él, porque era una relación enfermiza, la mató”, contó Sarmoria.

La madre de Valentina Cancela contó que le femicida de su hijo no mostró arrepentimiento por lo que hizo (Crédito: Telemundo)

Antes del asesinato de agosto, la pareja había tenido varios episodios violentos. El 14 de febrero, el Día de los Enamorados, el entonces novio de Valentina la había empujado, pegado y hasta le rompió el celular.

“Lo más macabro de todo esto es que fue premeditado. Es un femicida. Él la mató, la dejó ahí y después fue a su casa a buscar una pala para enterrarla. Es horrible. No hay punto de comparación: no fue un accidente, no estaba enferma. A mi Valentina me la mataron”, aseguró Samoria.