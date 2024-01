Legisladores chilenos piden la renuncia de la ministra de Ambiente que participó de reuniones secretas con empresarios

La ministra fue duramente cuestionada por amigos y enemigos tras no informar fehacientemente sus reuniones con empresarios, tal como lo dice la ley. EFE/Alberto Valdés

(Desde Santiago, Chile) En la cuerda floja se encuentra la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, tras ser duramente cuestionada por parlamentarios oficialistas y de oposición en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y Diputadas, luego de que ingresara tres reuniones a la plataforma de Lobby con distintos empresarios, siendo que antes había asegurado que había participado solo en dos.

Cabe recordar que dichos encuentros se concretaron en la casa del exalcalde y lobbista UDI, Pablo Zalaquett - a los que también asistieron otros cinco ministros del gobierno de Gabriel Boric - sin ser registrados tal como obliga la Ley del Lobby, asunto que desató una crisis dentro del oficialismo.

Pese a que la ministra respondió a la arremetida, la comisión decidió redactar una carta en señal de molestia dirigida al Presidente de la República por esta situación, dando por terminada la sesión.

El diputado Daniel Melo (PS) abrió el fuego amigo, acusando que “es grave que la ministra haya omitido esta información que hoy sale en la prensa, de más de dos reuniones nuevas con el señor Zalaquett en su casa, con empresarios de distintas industrias”, según informa una nota de BíoBíoChile.

“Creo que falta a la confianza, daña la fe pública, daña las instituciones y la comisión tomó la decisión de suspender el trabajo del trámite legislativo. Enviamos además una carta al Presidente de la República manifestándole esta situación y esperamos recuperar las confianzas”, manifestó el parlamentario.

A su parecer, “las señales que se han dado son erráticas. Necesitamos que los Ministros de Estado cumplan con el mandato que dio el Presidente de la República y, por lo tanto, la Comisión va a estar muy atenta a aquello. La ministra, al no entregar toda la información, efectivamente no cumple con ese mandato. Yo lo encuentro muy lamentable”, cuestionó el diputado del PS.

Por su parte, el diputado Félix González, del Partido Ecologista Verde, aseguró que “esto reafirma el quiebre de las confianzas no solamente con la Comisión de Medio Ambiente, sino también con la ciudadanía, que es lo más importante, específicamente con las personas que están afectadas por estas mismas empresas”.

“Así que nosotros entendemos que los gobiernos tienen que tender puentes con los empresarios, pero estos no son puentes, estos son túneles, no están a la vista de la ciudadanía como debe ser, porque la relación de la política con quienes manejan el dinero tiene que ser una relación transparente y eso no se ha dado en este momento”, señaló González.

“Yo creo que le haría bien al Gobierno que la ministra diera un paso al costado y que pudiéramos tener una contraparte con la que podamos hacer trabajo pre legislativo, poder concordar indicación a los proyectos como los hemos venido haciendo”, señaló el diputado por la región del Bío Bío.

José Carlos Meza (Republicanos) indicó desde la vereda de la oposición que “la confianza entre la comisión y el Ejecutivo, en particular con la ministra, está completamente quebrada. (…) Llegamos al acuerdo de no continuar con la tramitación de los proyectos de ley del Ejecutivo hasta que se aclare esta situación”.

“Nos hemos sentido pasados a llevar desde la izquierda hasta la derecha en la comisión, por ende, se acordó de forma unánime que redacten una carta y, tras ser aprobada, enviársela al presidente Boric. (…) El presidente tiene que tomar cartas en el asunto respecto al liderazgo en el Ministerio de Medio Ambiente”, remató.

Rojas se defendió asegurando que dichas reuniones fueron para "tender puentes". REUTERS/Rodrigo Garrido

La defensa de Rojas

La secretaria de Estado, a su vez, lamentó que la Comisión de Medio Ambiente haya decidido no sesionar, enfrascándose en esta discusión. “Recordemos que estábamos citados hoy en día para hablar de un proyecto de ley, de una reforma muy importante para el Ministerio de Medio Ambiente que venimos trabajando hace más de un año, una reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente (…)”.

En relación a las reuniones que mantuvo con altos ejecutivos de empresas salmoneras, la ministra se defendió arguyendo que “está todo el detalle, está subido a la plataforma, va a estar en el informe en la Contraloría. Recordemos lo que yo les dije la semana pasada, en un contexto de crítica a un Ministerio del Medio Ambiente y a una ministra de Medio Ambiente en particular, poco dialogante, había una necesidad de tender puentes y esa fue la razón por la cual estuvimos allí”.