Ola de violencia en Ecuador: aún hay 170 agentes penitenciarios retinidos por criminales en cárceles del país

Ola de violencia en Ecuador: aún hay 170 agentes penitenciarios retenidos por los criminales en las cárceles (REUTERS)

La intensa ola de violencia y posterior crisis de seguridad que se desató en todo Ecuador está a punto de cumplir una semana. Gracias a la movilización de las Fuerzas Armadas y el rápido accionar de las autoridades, lideradas por Daniel Noboa, ya se han arrestado a 859 criminales -94 de ellos terroristas- y se abatió a, por lo menos, otros cinco.

Sin embargo, la Policía sigue trabajando por recuperar el control de las cárceles y rescatar a los agentes penitenciarios que quedaron rehenes de los criminales y sus motines.

En un primer momento, al estallar el conflicto, se había difundido una primera cifra: 139 oficiales. Sin embargo, con el correr de las horas, el número se actualizó y subió a 178, y acabó por plantarse en 170 -en Esmeraldas, Latacunga, Ambato, Azogues, Cuenca y Loja- tras conseguir la liberación de ocho de ellos y la restauración del orden en un séptimo penal.

Estas personas permanecen en un clima hostil y sus familias viven estos días con gran incertidumbre ya que se conocieron videos en los que se los ve arrodillados, esposados y hasta amenazados con cuchillos, siendo obligados a leer mensajes en los que se exige al Gobierno que no traslade a los criminales a cárceles de máxima seguridad.

Los agentes reciben amenazas de parte de los criminales, que buscan ejercer presión sobre el Gobierno

Fuera de estas pruebas, el Servicio Nacimiento de Atención Integral para las Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) se negó a dar detalles sobre su estado o condición.

“Estamos preocupados y con impotencia. Han pasado varios días y no sabemos qué está pasando con nuestros compañeros. No sé por qué no ingresan para resguardar sus vidas. Las familias están apostadas afuera de los centros sin saber si están vivos o heridos. Es un abandono, un atropello”, dijo Carlos Ordóñez, vicepresidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios de Ecuador.

La entidad presentó una acción constitucional de protección por garantías a la integridad física y psicológica de los retenidos, que se sumó al pedido de medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Ellos fueron retenidos en sus propios lugares de trabajo y la máxima autoridad no ha dicho ni ha hecho nada”, agregaron desde la Asociación.

A pesar de esta angustiante situación, Noboa se mantiene firme en su lucha contra las pandillas e insiste en que no se negociará, incluso a pesar de la presión que estos criminales intenten ejercer.

Noboa se mantiene firme y descarta cualquier tipo de negociación con los terroristas (REUTERS)

“Ellos mismos difunden imágenes para aterrorizar a la ciudadanía y para ver si pueden doblegar al Presidente de la República, cosa que no va a suceder. Estamos haciendo todo el esfuerzo para recuperar a todos los rehenes”, dijo recientemente en una entrevista radial y agregó que sabe que “es difícil, es duro” y “me solidarizo con las familias” pero, lamentablemente, “estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas”.

Asimismo, días atrás, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, había declarado que “el SNAI tiene que hacer su trabajo para que pueda seguir liberando a los rehenes” y descartó cualquier tipo de acuerdo con los terroristas: “Aún persisten ciertos grupos que quieren ejercer presión a la que nosotros no vamos a ceder”.

Por otro lado, el mandatario presentó la víspera una propuesta para poder fortalecer la seguridad del país y avanzar con esta guerra. Puntualmente, Noboa busca subir el IVA del 12% al 15% ya que, aseguró, “debemos tomar medidas duras, económicas, y debemos estar alineados porque una guerra cuesta, y cuesta dinero”.

De todas formas, la iniciativa no afectaría a los alimentos de primera necesidad o a los de la canasta básica, ni a la salud, la educación y el transporte y, aún así, permitiría recaudar cerca de USD 1.300 millones.

(Con información de AP)