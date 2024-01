El enojo de Rafael Correa con un periodista que lo trató de “pequeño dictador”

El ex presidente ecuatoriano se molestó con la pregunta sobre un regreso al poder

Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, estalló en ira en una entrevista con un medio colombiano sobre la crisis de seguridad en su país, enojado ante la consulta si quiere volver al poder, que desencadenó un tenso cruce con el periodista Luis Carlos Vélez.

El ex mandatario comenzó a mostrar su incomodidad con una pregunta de Vélez sobre la actual exposición mediática de Correa, insinuando que podría estar buscando un regreso al poder. Correa, de manera defensiva, respondió: “¿Cuál sería el problema si yo quiero volver a ser candidato? ¿Cuál es el terror de eso?”.

El ex mandatario, conocido por su estilo confrontativo, criticó las supuestas insinuaciones del periodista y destacó que no buscó la entrevista, sino que fue La FM quien lo invitó. Este intercambio estableció el tono para el resto de la entrevista, que rápidamente se volvió más agresivo. “Hay una crisis tremenda en Ecuador y usted comienza a elucubrar”, criticó Correa, quien gobernó el país entre 2007 y 2017.

Vélez, sin inhibiciones, cuestionó la actitud agresiva de Correa: “¿Por qué está tan agresivo? ¿Qué es lo que le molesta?”. Correa respondió, indicando que su reacción se debía a la percepción de mala intención en la pregunta. La tensión aumentó cuando Vélez le preguntó directamente si quería regresar al poder en Ecuador, a lo que Correa se negó a responder de manera directa.

Ante la evasivas, el periodista insistió: “Sea un caballero. No sea paranoico, nadie lo está acorralando. Le estamos haciendo una pregunta como es, ¿o no tiene usted los cojones para responder una pregunta sencilla?”.

Posteriormente, el periodista repitió: “¿Usted quiere ser presidente de Ecuador? ¿Sí o no?”.

Correa, notablemente molesto, respondió de manera evasiva: “Lo que se me dé la gana. No le tengo que explicar a usted. Lo que me molesta...”. Acusó al periodista de “acorralarlo” y expresó que no le permitían hablar.

“A fin de cuentas, usted termina sacando su personalidad como es”, criticó Vélez.

Luego Correa, exasperado, afirmó que sería presidente de Ecuador “si le da la gana al pueblo ecuatoriano y si me da gana hacerlo. Y no le voy a dar explicaciones al respecto”.

La confrontación llegó a su punto álgido cuando el entrevistador calificó a Correa de “autócrata” y continuó: “Es un pequeño dictador que quiere volver a ser dictador en Ecuador. Eso es lo que usted quiere. Usted tiene un problema mental, evidentemente”.

Correa respondió llamando “mediocre” al medio de comunicación y se negó a proporcionar más detalles sobre sus futuros planes políticos.

Vélez cerró la comunicación descartando que sus preguntas hayan sido malintencionadas y culminó: “Que le vaya bonito. Muchas gracias, ex presidente. Es usted muy amable, muy gentil. La decencia del señor Rafael Correa, como siempre”.

El ex presidente ecuatoriano dijo el miércoles que la crisis que vive Ecuador es producto de lo que diferentes gobiernos sembraron por años y del desmantelamiento del Estado, al tiempo que arremetió contra el actual mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, del que dijo que “es una persona totalmente impreparada”.

“Están cosechando todo lo que cosecharon estos años de destrucción, de persecución política, donde se olvidaron del bien común de administrar el Estado en los gobiernos de turno”, dijo Correa a Caracol Radio.

El actual jefe de Estado ecuatoriano aseguró hoy que su país se encuentra en estado de guerra tras las acciones violentas protagonizadas por bandas del crimen organizado que le llevó a declarar el conflicto armado interno, y anticipó que no piensa negociar ni ceder ante estos grupos, a los que su Gobierno ha calificado como “terroristas”.

(Con información de EFE)