Cerca de 467.000 afiliados de Coosalud en Antioquia se quedarían sin atención por retrasos en pagos a hospitales

Los hospitales públicos señalaron que la falta de recursos compromete el pago de nómina, la compra de medicamentos y el funcionamiento institucional - crédito @Supersalud/X

La situación financiera que atraviesa el sistema de salud colombiano continúa generando alertas entre hospitales y prestadores de servicios en distintas regiones del país. En Antioquia, la preocupación se concentra ahora en la atención de los usuarios afiliados a Coosalud, luego de que los hospitales públicos del departamento advirtieran sobre posibles afectaciones derivadas de retrasos en los pagos que la EPS debe realizar durante el mes de junio.

La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa) informó que cerca de 467.000 afiliados a Coosalud podrían enfrentar dificultades en la continuidad de algunos servicios de salud si la entidad no efectúa los desembolsos pendientes a la red hospitalaria. La advertencia se produce después de que la EPS comunicara a sus prestadores que el proceso de giro directo registra demoras asociadas a procedimientos administrativos y operativos derivados de la intervención que actualmente enfrenta la entidad.

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De acuerdo con la asociación, el impacto de esta situación se extiende a todo Antioquia, aunque tendría una incidencia especial en las subregiones de Urabá y Bajo Cauca, donde se concentra una parte importante de los usuarios afiliados a esta EPS y donde la red pública hospitalaria constituye uno de los principales mecanismos de acceso a los servicios de salud.

La agremiación hizo un llamado a la EPS para que programe y efectúe los pagos pendientes a las instituciones prestadoras del departamento, al considerar que dichos recursos son fundamentales para garantizar la operación de los hospitales. “Estos recursos son indispensables para garantizar el pago oportuno de la nómina del talento humano en salud, la adquisición de medicamentos, insumos médicos y el adecuado funcionamiento de los hospitales”, indicó Aesa.

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Aesa advirtió que podrían adoptarse medidas que afecten algunos servicios, aunque se garantizarían las atenciones de urgencia y aquellas indispensables para proteger la vida de los pacientes - crédito Aesa

Asimismo, la organización reiteró que la red pública mantiene su compromiso con la atención de los usuarios, aunque advirtió que la persistencia de los incumplimientos podría obligar a adoptar medidas que tendrían efectos sobre algunos servicios dirigidos a los afiliados de Coosalud.

“De persistir el incumplimiento en los pagos por parte de la EPS, las instituciones podrían verse obligadas a adoptar medidas que afectarían la prestación de algunos servicios a los afiliados de Coosalud en Antioquia, garantizando siempre la atención de urgencias y aquellos servicios cuya interrupción represente un riesgo para la vida o la integridad de los pacientes”, agregó el comunicado.

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Finalmente, Aesa recomendó a los afiliados mantenerse informados a través de los canales oficiales de la EPS y comunicarse directamente con la entidad para recibir orientación sobre la continuidad de su atención.

Coosalud atribuye las demoras a trámites asociados a la intervención

Coosalud atribuyó los retrasos a procedimientos administrativos derivados de la intervención que actualmente enfrenta la entidad - crédito Coosalud

Frente a la advertencia de los hospitales, Coosalud explicó en un comunicado dirigido a los prestadores de servicios de salud que los recursos del aseguramiento en salud continúan siendo desembolsados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), pero señaló que el proceso relacionado con su red de prestadores ha requerido tiempos adicionales.

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“Debido a los procedimientos administrativos y operativos derivados de la medida de intervención que actualmente cursa la entidad, el proceso de validación, postulación y programación de los giros ha requerido tiempos adicionales por parte de las entidades competentes”, explicó la EPS.

No obstante, Coosalud aseguró que las validaciones y postulaciones correspondientes se encuentran en trámite: “Se prevé que las postulaciones y los recursos sean reflejados y girados durante la próxima semana, conforme a la programación que sea definida por la Adres”.

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La EPS también envió un mensaje de tranquilidad a su red prestadora y señaló que continuará realizando seguimiento ante las entidades involucradas para informar oportunamente cualquier novedad relacionada con el proceso.

La EPS aseguró que las validaciones y postulaciones se encuentran en trámite y que los recursos serían girados en los próximos días - crédito Coosalud

La situación expuesta por los hospitales antioqueños coincide con recientes cuestionamientos formulados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), frente al proyecto de decreto del Gobierno nacional que busca aumentar del 80% al 90 % el porcentaje de giro directo de los recursos del sistema de salud.

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Según las instituciones, un estudio técnico elaborado por la organización evidenció irregularidades en la periodicidad de las postulaciones y en los montos efectivamente girados a las IPS durante 2025. La entidad afirmó además que existen “condiciones inequitativas en la priorización de recursos, inconsistencias en la trazabilidad de la información reportada y limitaciones en los mecanismos actuales de seguimiento”, factores que, según indicó, dificultan la planeación financiera de las instituciones.

Unips sostuvo que la incertidumbre sobre las fechas y los montos de los pagos puede repercutir en aspectos operativos como el pago del talento humano en salud, la compra de medicamentos e insumos esenciales, la incorporación de nuevas tecnologías y la continuidad de la atención a los pacientes.

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En ese contexto, la organización solicitó al Ministerio de Salud complementar el proyecto normativo con nuevas disposiciones regulatorias, entre ellas la creación de una Comisión Técnica de Seguimiento integrada por representantes del Ministerio de Salud, la Adres, la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS y las IPS.