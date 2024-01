El destino de Uruguay que sufre por el descenso drástico de turistas argentinos

La Playa de los Pescadores en Punta del Diablo, Rocha (Uruguay) (@alejoumpierrez)

(Desde Montevideo, Uruguay) - Los primeros comentarios de las autoridades del Ministerio de Turismo sobre la temporada alta en Uruguay muestran optimismo. El titular de esa cartera, Tabaré Viera, informó que el número de visitantes durante los primeros días del año es “más alto” que el del comienzo de la temporada estival 2023. Sin embargo, algunos destinos sufren más la ausencia de la clase media argentina, que suelen ser los principales turistas de Uruguay.

Rocha, que tiene los balnearios sobre el Océano Atlántico más al este de Uruguay, es uno de los lugares que siente esa ausencia. El intendente del departamento, Alejo Umpiérrez, declaró que en cuanto a la cantidad de visitantes la temporada es “muy parecida a la del 2023″ aunque “ha sido prácticamente un desaparecido el turista argentino”.

En el programa Desayunos Informales, de Canal 12, el jerarca señaló que en 2019 la cantidad de visitantes que ingresaron a Rocha desde Argentina fueron cerca de 183.000. En el verano de 2023, en tanto, fueron 63.000 los que llegaron a las playas de su costa. Los datos de esta temporada son “ostensiblemente menores” que los del año pasado, que ya era un número comparativamente bajo.

“Eso impacta por el número de consumo. (Los argentinos) gastan el doble que el turista uruguayo”, aseguró. Umpiérrez destacó que la presencia de los turistas nacionales ha sido buena –y es factible que haya un “incremento”, porque el consumo de agua fue superior–, pero el gasto de dinero en el departamento es menor.

Además de la presencia de uruguayos, el intendente destacó que ingresó una “cantidad importante” de turistas brasileños, pero que en “términos relativos” son menores a la cantidad de argentinos.

La playa de Barra de Valizas está ubicada a 270 kilómetros de Montevideo.

“Habrá que pasar raya al final de la temporada. Ahora se abre una ventana de incertidumbre. Si bien ya se empiezan a concretar reservas para después del 10, el perfil del turista uruguayo es muy particular: se define a última hora, viene in situ, alquila en el momento y no permite armar una grilla de previsibilidad a los establecimientos”, describió Umpiérrez.

Los balnearios más cercanos a la frontera, como Punta del Diablo y Chuy, están “absolutamente repletos” de visitantes por la diferencia cambiaria con Brasil. En estos destinos se puede hacer un “turismo más económico”, reconoció Umpiérrez.

“Uruguay es un país caro, por más que los números indican que en el último año hubo un incremento del salario real y que hay una mayor cantidad de trabajo y ocupación. Lo real también es que el tipo de cambio en Brasil favorece a un turismo de corte más social, que muchas veces elige la zona de frontera”, aseguró.

Hay una “gran cantidad de gente” en la Coronilla y una “buena concurrencia” en Aguas Dulces y Valizas. En La Paloma, el balneario más grande del departamento, hay una ocupación de entre el 70% y el 100%, con establecimientos que tienen “suerte variada”.

A La Pedrera, en tanto, solía ir el público mayormente joven dado la cercanía con uno de los boliches más grandes de la costa uruguaya. Sin embargo, en los últimos dos años no fue habilitado. Allí hubo un “gran recambio de público”, pero igualmente su capacidad está al 100% en los alquileres.

Vista del atardecer en la playa de La Paloma, en Rocha (Uruguay). (EFE/Raúl Martínez/Archivo)

“Lo que ha cambiado es la fotografía. Fue la primera vez en año que Rocha no fue noticia el 1° de enero por vandalización, por depredación, por una movida de desbunde que durante muchos años existió y que nosotros desde que llegamos tratamos de controlar para hacer un equilibrio entre diversión y descanso”, señaló.

En los balnearios de Rocha, los precios en los alojamientos se mantienen en niveles similares desde hace algunas temporadas. En el sector gastronómico también ha pasado lo mismo, aunque algunos locales aumentaron los precios, dijo Umpiérrez. “También están aquellos que erróneamente creen que la temporada se hace en 15 días y genera una subida de precios, pero después quedan fuera de mercado”, agregó.