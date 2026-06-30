México

Sheinbaum verá el partido de México vs Ecuador con Clara Brugada: ¿Dónde será?

Desde Palacio Nacional, envió suerte y “mucha fuerza” a la Selección Mexicana para su cuarto partido

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Ilustración de personas que celebran, vestidas con camisetas de la selección mexicana, con banderas de México y Ecuador, y edificios de la Ciudad de México.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que para disfrutar el cuarto partido mundialista de la Selección Mexicana frente a Ecuador, la tarde de este martes 30 de junio, sí asistirá a alguno de los espacios habilitados en la Ciudad de México.

La mandataria confirmó que planea asistir al partido acompañada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Señaló que aún no está definido el lugar donde presenciarán el encuentro, ya que evalúan entre dos alcaldías y prometió comunicar la decisión más tarde.“Ya les aviso más tarde dónde va a ser”, reiteró durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

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Sheinbaum deseó “mucha suerte” y “mucha fuerza” a la Selección Mexicana para su partido contra Ecuador en estos 16vos de Final de la Copa del Mundo 2026. Como se volvió costrumbre en cada partido de México, la presidenta inició su conferencia de prensa con la quiniela para esta ocasión.

Las propuestas de la quiniela incluyeron marcadores como “dos uno”, “dos cero”, “uno cero” y “tres uno”, todos a favor de México. “Obviamente va a ganar México, nada más estamos hablando de cuántos goles”, afirmó la presidenta, generando entusiasmo entre los reporteros presentes.

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Mientras los asistentes levantaron la mano para votar por sus marcadores favoritos, la mandataria pidió que se apuntaran las quinielas y reiteró su entusiasmo por el evento deportivo, aunque, evitó expresar su propio pronóstico.

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