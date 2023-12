En Paraguay creen que el narco Sebastián Marset estaría cerca de la lujosa mansión en la que detuvieron a su hermano

La Policía Federal de Brasil en el operativo de captura de Diego Marset, el hermano del narcotraficante Sebastián Marset (@EPreve)

(Desde Montevideo, Uruguay) - El hermano del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Diego Marset Alba, estaba en Foz de Iguazú prófugo de la Justicia cuando fue detenido por la Policía Federal de Brasil. Las autoridades supieron que el delincuente –buscado por tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de dinero– se encontraba en el país porque descubrieron que iba a asistir al nacimiento de su hijo. Pero la policía se anticipó a esa salida.

La Policía Federal difundió en un comunicado que obtuvo las órdenes de detención, allanamiento e incautación este martes 26 de parte del Tribunal Supremo Federal de Brasil. Informó, además, que el detenido es identificado en el operativo A Ultranza Py, por el que han sido imputadas unas 50 personas y en el que se ordenó la detención de Marset.

La mansión en la que fue detenido Diego Marset, el hermano del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset (Policía Federal de Brasil)

La policía brasileña define a Diego Marset como un “actor clave” en el envío de drogas desde Sudamérica a Europa y detalla que los dos hermanos serían parte del grupo criminal denominado Primer Cartel Uruguayo, que tiene un “fuerte poder financiero” al punto que logró “cooptar a agentes” de Interpol de Paraguay.

Marset Alba tiene 22 años y utilizaba tres documentos de identidad falsos: tenía una cédula paraguaya, una brasileña y una uruguaya. Las autoridades bolivianas lo habían logrado ubicar en agosto en Santa Cruz de la Sierra, pero cuando lo fueron a detener ya no lo encontraron. El hermano del capo narco intentaba pasar desapercibido dentro del círculo criminal para evitar su captura.

Lo encontrado por la Policía Federal de Brasil en la casa de Diego Marset, el hermano del narcotraficante uruguayo (Policía Federal de Brasil)

La detención de Marset Alba en Foz de Iguazú es una señal para las autoridades paraguayas de que su hermano o el resto de los familiares están cerca. Así lo expresó el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, quien espera que el detenido aporte nuevos datos sobre el paradero de los otros integrantes de la organización.

“El resto de la familia puede estar dando vueltas por ahí”, aseguró Riera el miércoles 27 en una rueda de prensa. La detención de Marset Alba “puso en alerta todos los sistemas que están detrás de él”, aseguró.

La edad de Marset Alba es un dato que lleva a que las autoridades paraguayas piensen que no se movía solo por la frontera entre Paraguay y Brasil, lo que los hace presumir que los familiares están cerca. “Lo usan de testaferro, creo que no tiene ni 22 años. Es difícil creer que él se pueda autosostenerse en ese lugar, así que no sería raro que estuviera el resto de la familia”, insistió.

La Policía Federal de Brasil en el operativo de detención de Diego Marset (Policía Federal de Brasil)

“Estamos todos en alerta. Esas personas saben que más tarde o más temprano van a caer. Acá caerán por órdenes de captura simples o normales, pero en el resto del mundo tienen código rojo. O sea, no tienen un lugar donde estar tranquilos y de hecho es lo que se busca: que la delincuencia no se sienta segura en ninguna parte del mundo”, sostuvo Riera.

El abogado de la familia Marset, Santiago Moratorio, dijo este miércoles en una rueda de prensa que Marset Alba estaba en Brasil para entregarse. Eligió ese país para hacerlo porque es su lugar de nacimiento y no confía en la Justicia paraguaya.

La policía de Brasil incautó dinero en efectivo, relojes y varios celulares tras la detención de Diego Marset (Policía Federal de Brasil)

“Estaba en ese lugar premeditadamente y planificando una entrega pacífica. Entendemos que Brasil no extradita a sus connacionales y pretendemos que sea juzgado en su país”, aseguró.

El abogado señaló que la imputación que hay contra él es “aberrante” e “irrisoria” ya que solo aparece en “media carilla” de las más de mil fojas de la Operación Ultranza.

La Policía Federal de Brasil ingresa a la casa de Diego Marset en Foz de Iguazú (Policía Federal de Brasil)

“La única evidencia que tienen contra Diego Marset es que su hermano le regaló un auto de marca Audi TT. No hay evidencia, no tengo conocimiento de dinero ni de que le hayan encontrado documentos con otras nacionalidades. Estaba en esa casa, que no es de su propiedad, planificando su entrega”, aseguró.

Moratorio indicó que su defendido está esperando la denominada “audiencia de custodio” en la que sabrán “la legalidad de la detención” y “cuál fue el trato de la policía”. Una vez cumplida esa etapa, se pasará al estudio de las “cuestiones de fondo”.