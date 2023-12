Traficantes de migrantes utilizaron inteligencia artificial para estafar a una familia ecuatoriana

La familia pidió una prueba de vida de la mujer a los traficantes. Ellos utilizaron inteligencia artificial para mostrarla viva aunque ya había fallecido.

Una familia ecuatoriana fue estafada por traficantes que les aseguraron que una mujer estaba viva. Los coyotes utilizaron inteligencia artificial para enviar una falsa prueba de vida que permitió que los parientes de la fallecida les enviaran USD 12.000 con la esperanza de recuperarla. La alerta fue emitida por la organización de asesoría y apoyo a migrantes 1800Migrante.com.

Hace una semana, la organización pidió ayuda para localizar a una migrante ecuatoriana que desapareció al cruzar la frontera entre Ciudad Juárez hacia El Paso en Texas. Entonces se publicó la fotografía de la mujer y sus datos y los de sus familiares para recibir información sobre su paradero. La organización mencionó en su publicación que existía un video donde se observaba a la mujer agonizante. Cuando esta información se difundió un coyotero indicó por mensajes de texto: “Ella ya no está con nosotros, ahora está en el cielo”.

Pese a esa confirmación y ante la ausencia del cadáver, la familia de la mujer empezó a buscar información por su cuenta, publicando fotografías de su pariente. Fue entonces cuando recibieron mensajes de otros traficantes de migrantes que aseguraban que la mujer seguía con vida, que había sido rescatada y atendida y que ahora necesitaban que alguien costee el viaje para llevarla con sus familiares en los Estados Unidos.

Los migrantes toman rutas irregulares, generalmente acompañados por traficantes. (REUTERS/Rebecca Noble)

La familia, esperanzada en volver a ver a la mujer, pidió a los traficantes que les enviasen pruebas de vida en video. Los coyoteros enviaron un video donde aparecía la mujer hablando. Los parientes creyeron que estaba viva y depositaron más de USD 12.000, según reportó 1800Migrante.com. Cuando llegó el día en el que debían encontrarse con la mujer, los coyotes desaparecieron. Las transferencias se realizaron a los traficantes en México.

La familia terminó pagando USD 20.000: USD 18.000 por el viaje inicial para que la mujer llegara a los Estados Unidos, más los USD 12.000 que pidieron adicionalmente los estafadores.

William Murillo, vocero y cofundador de 1800Migrante.com, ha indicado que: “Las imágenes pueden ser engañosas para un ojo que no está entrenado”. Murillo dijo que la familia al menos tuvo la precaución de grabar los videos mediante otro celular: “Al menos se quedaron con las imágenes, son lo único que tienen porque los coyoteros utilizaron mensajería encriptada. Los videos enviados no pudieron ser guardados porque no se permitía y una vez vistos, desaparecían. Se tiene copia de los videos porque los familiares pudieron grabarlos con otro celular desde sus pantallas”, explicó el vocero.

La organización de asistencia a migrantes advierte de los riesgos de los viajes irregulares. (REUTERS/Adrees Latif)

La organización ha indicado el crimen organizado “ha empezado a utilizar tecnología de punta para engañar, robar y extorsionar altísimas sumas de dinero a familiares de migrantes que están en camino hacia los Estados Unidos y han sido secuestrados o están desaparecidos”.

En ese escenario, la organización pide que no se realicen viajes irregulares “porque es peligroso y pueden ser víctimas de toda clase de delitos y violaciones a sus derechos”. Además, indican que si un familiar está secuestrado o desaparecido se tome contacto con las autoridades locales correspondientes “lo más pronto posible”. Asimismo, la organización enfatiza en que no se debe confiar en los coyoteros: “Recuerde que está tratando con criminales profesionales que lo único que buscan es su dinero, nunca el bienestar de su familiar... Recuerde que los coyoteros miran a los migrantes como mercancía y van a tratar de robarle la mayor cantidad posible de dinero a sus familiares”.

En el caso de las pruebas de vida, la organización recomienda que se realicen videollamadas: “Durante la conversación pregunte algo que solo su familiar sepa y sea muy difícil de que otras personas lo puedan adivinar”.