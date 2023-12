Ecuador: la Contraloría revisará el patrimonio de Guillermo Lasso y otros ex funcionarios

El expresidente de Ecuador Guillermo Lasso. (EFE/ Jeffrey Arguedas)

La presidenta de la Comisión de Fiscalización en el congreso de Ecuador, Pamela Aguirre, citó al contralor de la Nación, Mauricio Torres, para conocer qué procesos realizará la Contraloría para examinar las declaraciones patrimoniales presentadas por ex funcionarios, incluyendo al ex presidente Guillermo Lasso.

Para la legisladora afín al correísmo existen algunas alertas en las declaraciones de patrimonio que reposan en la Contraloría. Por ejemplo, Lasso incrementó su patrimonio en alrededor de USD 21 millones entre mayo de 2021 y noviembre de 2022. Cuando asumió la Presidencia, Lasso declaró que posee seis cuentas bancarias y “derechos fiduciarios, derechos adquiridos por herencia y derechos de propiedad intelectual”, en estas cuentas contaba con un total de más de USD 36.4 millones. En su última declaración, se evidenció un incremento, principalmente, en los derechos fiduciarios, por herencia y de propiedad intelectual, en el que el valor declarado pasó de más de USD 36.4 millones a USD 56.8 millones.

Otra declaración que resulta sospechosa para Aguirre es la hecha por el exvicepresidente Alfredo Borrero, pues su patrimonio sería de USD 0. Durante la sesión de la comisión celebrada la tarde del 20 de diciembre, Aguirre mencionó que varios exfuncionarios han declarado patrimonios negativos. Esto pese a que son socios y accionistas de diferentes compañías. Incluso un funcionario habría declarado un patrimonio negativo USD 3 millones.

El pedido para que se auditen las declaraciones patrimoniales se discutió en una comisión del congreso. (REUTERS/Karen Toro)

Aguirre pidió a Torres que indique los orígenes de lo declarado por Lasso y otros funcionarios. El contralor explicó a la legisladora que no puede responder dicho requerimiento porque no existe un examen especial en curso sobre dichas declaraciones, por lo que no puede adelantar criterios.

En declaraciones con la prensa, el contralor Torres indicó que desde inicios del nuevo año se realizará la revisión de dichas declaraciones patrimoniales: “Se encuentra ya planificado para el año 2024. En el mes de enero vamos a arrancar (...), habría que revisar los incrementos patrimoniales si existieran o si no de las declaraciones juramentadas que entregaron”, dijo.

El funcionario indicó que la Contraloría posee un sistema que utiliza inteligencia artificial y que permite generar alertas que sirven para iniciar auditorías en un plazo de 180 días: “Dependiendo, tendríamos que, de acuerdo al proceso, revisar quiénes tienen incrementos para poder avanzar”, añadió, según recogió Primicias.

Caso Metástasis menciona a ex funcionario de Lasso

Diego Ordóñez, ex secretario de seguridad de Guillermo Lasso.

Tal como lo prometió Diana Salazar, fiscal general de Ecuador, los chats extraídos del teléfono del narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón, fueron publicados en la página web de la Fiscalía. El Ministerio Público obtuvo más de 14.000 hojas de conversaciones que se volvieron piezas clave en el caso Metástasis por el cual 31 personas han sido detenidas incluyendo al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, al ex director antinarcóticos y del servicio de cárceles, Pablo Ramírez y otros funcionarios y ex funcionarios judiciales.

Entre los documentos publicados por la Fiscalía se encuentra un chat de quien fungió como secretario de Seguridad del gobierno de Lasso: Diego Ordóñez. En los chats, desde un número que sería el de Ordóñez, este envía un mensaje a Norero le pide disculpas por filtraciones de llamadas, videos y audios y le comenta que podrían llegar a un arreglo para favorecerlo al capo a sus familiares: “Ha solicitado llegar a un arreglo (en referencia la fiscal que lleva el caso) y es por eso que he solicitado dialogar directamente con su persona que con su defensor por temas más reservados que usted entenderá y comprenderá. O a la vez colaborar ante un arreglo por medio de hábeas corpus en el caso para su persona y sus dos familiares... De manera muy cautelosa y reservada”.

Conversación entre Diego Ordóñez y Leandro Norero.

Norero responde que su defensa se realiza bajo derecho, que ha sido víctima de una persecución mediática, que sin interés colaboraría con el gobierno y agradece la ayuda ofrecida. En la conversación, una de las respuestas de Ordóñez es, que de llegar a un acuerdo, eso “será lo mejor para usted y el gobierno”.

Ante estos chats, Ordóñez dijo a Primicias que se trata de “un burdo montaje”. En entrevista con FM Mundo acusó a Boscán y su plataforma de ser los artífices de esas conversaciones: “El portal La Posta emprendió una campaña en mi contra cuando fui Secretario de Seguridad y no sería raro que esto sea parte del montaje. Ya hemos visto el nivel de cercanía y confianza entre Boscán y Norero... Boscán y Norero armaban conjuntamente estrategias para perjudicar a personas. Debo decir enfáticamente que nunca he tomado contacto con delincuentes, ni vía telefónica ni por mensajes, peor aún para ofrecer arreglos”, aseguró.