Los evacuados por inundaciones en Uruguay temen robos en sus casas: “No podés con los rateritos”

El Río Uruguay creció más de siete metros y medio y provocó inundaciones en Paysandú, Uruguay (Twitter ministro Javier García)

(Desde Montevideo, Uruguay)- Tres departamentos del litoral uruguayo, que tienen costa al Río Uruguay, están siendo afectados desde hace una semana por el incremento de su caudal, que ha provocado inundaciones. Hasta este martes 31, 2.101 personas debieron abandonar su vivienda en Artigas, Salto y Paysandú por la creciente del río, según el reporte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) uruguayo.

En los últimos días, el nivel del Río Uruguay comenzó a descender en los departamentos de Artigas, aunque aumentó mínimamente en Paysandú –el departamento más afectado por las inundaciones– y se ubicó por encima de los siete metros y medio. Allí un total de 1.326 personas debieron abandonar sus viviendas por este fenómeno natural.

La crecida del río en la ciudad de Paysandú había dado algunos años de tregua, pero en las últimas cuatro semanas ha avanzado varios centímetros por día, informó El Observador. La zona de la costanera de la ciudad está bajo agua en casi su totalidad y los clubes deportivos también fueron afectados. El reconocido Remeros está rodeado de agua, mientras que el Yacht Club y el Pescadores tuvieron que trasladar las embarcaciones deportivas a otros lugares.

El avance del Río Uruguay provocó inundaciones en el departamento de Paysandú, Uruguay (Twitter ministro Javier García)

Pero algunos de los evacuados prefieren no irse muy lejos de la zona por temor a los robos. Elbio Francolino vive hace 25 años en la zona portuaria y se instaló a unos 100 metros de la casa, según el testimonio recogido por el medio uruguayo. “De acá no me muevo. Si te vas, cuando volvés no encontrás nada. No podés con los rateritos de la vuelta”, dijo el vecino de Paysandú. “Si no se queda alguien acá, no me puedo ir”, insistió.

Otros de los residentes de la zona eligieron armar carpas mientras esperan que el río les permita volver a sus hogares y tienen baños químicos al lado, que les brindó la Intendencia de Paysandú.

UTE, la empresa pública encargada de la red eléctrica, informó que por razones de seguridad se están cortando los servicios de luz y anunció que aplicará un 10% de descuento por cada día de interrupción del servicio.

Las inundaciones en el departamento de Salto, Uruguay (Sinae/Intendencia de Salto)

Los pronósticos difundidos por el Sinae proyectan para las próximas semanas una “onda de crecida” del caudal del río de similares características a las de la semana anterior. Para la ciudad de Bella Unión (Artigas), existe la “posibilidad de un nuevo incremento” del nivel del río de la zona. Para los departamentos de Salto y Paysandú, en tanto, se espera que se mantenga en un “nivel estable”.

Inundaciones similares se habían registrado hace algo más de un mes en el departamento de Cerro Largo, donde unas familias debieron ser evacuadas tras fuertes lluvias y tormentas. El Río Yi, que atraviesa el departamento de Durazno, también estuvo entonces desbordado lo que provocó que miles de personas se quedaran sin agua corriente por la rotura del sistema de OSE, la empresa estatal encargada del suministro público.

El riesgo de inundaciones había sido advertido por el meteorólogo del Instituto Nacional de Meteorología Mario Bidegain. El experto aseguró a fines de agosto que la fuerte sequía que sufrió el país había terminado, pero que esa buena noticia tenía una contracara que podría llegar a ser crítica.

El departamento de Salto fue otra de las zonas de Uruguay afectadas por las inundaciones en el país (Sinae/Intendencia de Salto)

“Es un riesgo importante que vamos a tener en estos próximos meses, a partir de septiembre, por la influencia de la fase cálida de El Niño. El mes de octubre tal vez sea el más crítico en cuanto a los eventos de inundación localizada, como ya es historia”, dijo entonces Bidegain.

Las poblaciones cercanas al Río Cuareim, al norte, y al Río Yi, en el centro del país, son las que en general son más afectadas por la fase cálida del Océano Pacífico (lo que genera el fenómeno de El Niño), durante la primavera.