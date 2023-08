Costa Rica prohibió que la empresa china Huawei participe del desarrollo del 5G en el país

El president de Costa Rica Rodrigo Chaves se encuentra en Washington. el martes se reun con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y este miércoles dio una conferencia en la que habló sobre ciberseguridad, un temá crítico en su país durante su primer año de gestión. REUTERS/Leah Millis

(Washington, Estados Unidos) Un día después de reunirse con el presidente Joe Biden en el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves participó en un foro en Washington en el que disertó sobre ciberseguridad.

Chaves quedó marcado porque a pocos días de asumir la presidencia de su país, en mayo de 2022, Costa Rica sufrió un enorme ciberataque que afectó el sistema de salud, a los organismos de recaudación de impuestos, de seguridad social, aduaneros, de transporte, a la compañía de electricidad, al Ministerio de Transporte y hasta el servicio meteorológico. “¡No sabíamos si iba a llover! De todos modos, nunca tienen razón, pero igual fueron atacados”, bromeó Chaves en un evento en el Centro de Estrategia y Estudios Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).

“No fue un regalo de inauguración muy bonito. En absoluto”, agregó el presidente. Chaves recordó una frase típica de Costa Rica -y de buena parte de América Latina- para señalar a Rusia como presunto culpable del ataque. “Puede haber coincidencias en la vida, pero en Costa Rica decimos ‘piense con desconfianza y probablemente tendrá razón’. Durante la transición entre ser elegido y asumir como presidente electo, dije -y creo que fui el primero en América Latina en en decirlo- que la invasión rusa en Ucrania fue ilegal. Utilicé la palabra criminal”, dijo.

Según relató, Costa Rica recibió mucha ayuda de Estados Unidos en esas semanas y junto con España ambos países confirmaron que el origen del ciberataque era ruso. “Coincidencia”, dijo Chaves. Un grupo llamado Conti comenzó a pedir rescate, según se informó en su momento de unos USD 10 millones, pero el país se negó. “No pudimos pagar el rescate. Necesitaríamos una ley especial y no pagaríamos rescate. Pero los efectos fueron muy importantes”, dijo el presidente.

Chaves aseguró que esto se produjo por décadas de “negligencia” en su país en proteger la información, pero que con la ayuda de EEUU ahora lo están logrando.

Del evento en el CSIS también participó la asesora en Seguridad Nacional para Tecnología Cibernética y Emergente de Biden, Anne Neuberger, quien contó que apenas el presidente de EEUU fue informado sobre el ataque ordenó ayudar a Costa Rica. “Tuvimos un equipo del FBI en el terreno dentro de las 24 horas posteriores a la solicitud”, relató Neuberger.

Además, Estados Unidos aportó USD 25 millones para establecer un centro de operaciones de seguridad, proporcionó hardware y software y para el monitoreo de seguridad cibernética y también otorgará USD 10 millones adicionales para trabajar en un Centro de operaciones de seguridad para el Ministerio de Seguridad Pública.

La cooperación en 5G

El segundo paso de la cooperación de Estados Unidos con Costa Rica vino en un tema muy sensible en la guerra comercial y tecnológica con China. A través de Huawei, el régimen chino intenta ingresar en America Latina ofreciendo los servicios de 5G a un precio muchísimo menor que el resto de sus competidores de Estados Unidos o Europa.

Mientras algunos países avanzan en conversaciones con China al respecto, Estados Unidos se mueve comercial y diplomáticamente para intentar frenar ese avance. En el evento, tanto Neuberger como el embajador especial para el Ciberespacio y la Política Digital del Departamento de Estado, Nathaniel Fick, insistieron en que un paso fundamental para asegurar la seguridad en temas cibernéticos es dar pasos estables en el desarrollo de la tecnología celular 5G.

“Debido al vínculo entre la seguridad cibernética y la infraestructura digital, iniciamos una conversación sobre el 5G en Costa Rica. Tenemos que asegurarnos de que ese 5G también sea seguro de la manera adecuada. Hemos tenido una discusión continua al respecto para garantizar que haya proveedores confiables disponibles”, relató Neuberger.

El presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves Robles agradeció a Joe Biden todo el apoyo de Estados Unidos en ciberseguridad (REUTERS/Leah Millis)

Según Fick, “las tecnologías se asientan en ecosistemas y el riesgo se da a través de esos ecosistemas” y por eso “cuando hablamos de ciberseguridad, es necesario pensar de manera integral, no solo los productos y servicios de ciberseguridad en el sentido tradicional, sino también el cable, la fibra, los centros de datos y las redes inalámbricas”.

En ese sentido dio pie a Chaves para que relate los pasos tomados por Costa Rica, que el embajador de EEUU calificó como “medidas muy bienvenidas y audaces”.

Las “presiones” recibidas por prohibir el 5G chino

“Aprendimos la lección”, dijo Chaves, y contó que el viernes firmó un decreto que prohíbe que las empresas de telecomunicaciones contraten tecnología china para desarrollar el 5G.

El gobierno de Chaves está abriendo la posibilidad a que empresas privadas brinden servicios de tecnología móvil. “Queríamos asegurarnos de crear un entorno cibernético de alto nivel y de última generación. Pero luego está este problema (de la ciberseguridad) y luego de muchas décadas tomamos la decisión y estamos subastando algunas de las frecuencias para que el sector privado también proporcione 5G”, dijo Chaves.

Una empresa de telecomunicaciones, ICE, había anunciado que Huawei sería uno de sus proveedores para ofrecer redes de 5G privadas.

Pero el gobierno de Costa Rica limitará esas posibilidades. Si bien Chaves no nombró en ningún momento a China, quedó claro cuál es la prohibición que realizarán. “Mi ministro de Ciencia y Tecnología y yo el viernes firmamos un decreto gubernamental que básicamente exija que los países de los vendedores y proveedores potenciales deban haber adoptado los principios del acuerdo de Bucarest”.

“Ustedes saben lo que eso significa. No necesito entrar en detalles”, dijo. En abril de 2021, Rumania aprobó una ley que prohíbe explícitamente que China y Huawei participen en el desarrollo de su red 5G.

De todas formas, y sin nombrar a China, Chaves explicó la decisión. “Eso significa que Costa Rica, nuestra empresa estatal de servicios públicos o telecomunicaciones y, eventualmente, todos los proveedores, públicos y privados de 5G se limitarán a comprar tecnología de equipos únicamente de proveedores confiables. Dijo que esta decisión no es porque le gusten unos y no otros. “Las diferencias de precio son enormes. Pero si estuvieras dispuesto a tomar ese camino potencialmente podrían existir otros beneficios no transparentes”, dijo.

Aseguró que Costa Rica está “analizando empresas estadounidenses y europeas” porque entiende que “su seguridad en este sentido, su conectividad con la sede central y sus clientes será rápida, confiable y asequible. Y sobre todo, seguro”.

Dijo que tomar esa decisión fue dificil. “Saben lo que eso conlleva, el tipo de presiones que recibimos y recibiremos. Otra coincidencia, el día que lo firmamos hubo un ciberataque en nuestro Hospital Infantil. Pero no hay vuelta atrás”, agregó Chaves.

Los vínculos con Estados Unidos

En la reunión del martes en el Salón Oval, Joe Biden también elogió a Costa Rica y a su presidente (REUTERS/Leah Millis)

El presidente costarricense también habló de la reunión que tuvo con Biden el martes e insistió en los vínculos fuertes entre ambos países. “Queremos desarrollarnos, queremos más Costa Rica en el mundo y más mundo en Costa Rica. Estamos abriendo nuestra economía en un momento en el que algunos países están restringiendo el comercio”.

También relató que hay más de 250 empresas estadounidenses en su país. “Hay más estadounidenses viviendo en Costa Rica que costarricenses en EEUU. No muchos países pueden decir eso en el barrio. Estamos encantados con eso”, dijo Chaves.

