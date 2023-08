Crece la interna en Bolivia: la cúpula del MAS advirtió que si Luis Arce quiere buscar la reelección debe hacerlo en otro partido

Se profundiza la interna en el MAS entre el presidente Luis Arce y Evo Morales (Luis Alberto Arce Catacora via Twitter/Handout via REUTERS)

La cúpula del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) afirmó este miércoles que si el presidente de Bolivia, Luis Arce, quiere ser candidato para las elecciones de 2025 debe renunciar a la Presidencia y buscar otro partido político que lo avale.

En una rueda de prensa, la dirección del MAS, que dirige Evo Morales, calificó de “traidor” al Gobierno de Arce, luego de que el ministro de Justicia, Iván Lima, dijera que demandará al ex presidente (2006-2019).

“Con esta alta traición, imposible que la base vaya a permitir que pueda ser reelecto (Luis Arce) en las primarias (...) él tendrá que buscar su propia estructura política, hacer su propio partido”, advirtió Gerardo García, vicepresidente del MAS.

Según García, si Arce “quiere hacer su candidatura, que lo haga, está en su derecho, pero debería por moral incluso renunciar (...) cualquiera que quiera ser candidato estando en ejercicio de la Presidencia, seis meses antes debería de renunciar y no aprovecharse en las campañas”.

Morales y el MAS también señalaron este miércoles que el Gobierno de Bolivia busca con una “maniobra judicial” inhabilitarlo de cara a las elecciones de 2025, así como también han querido procesar a varios legisladores “evistas” que han denunciado hechos de corrupción al interior del Gobierno.

“Si ellos están provocando con esta amenaza (de un juicio) de querer inhabilitar a nuestro presidente del instrumento político del MAS de su candidatura o a que él no vuelva a ser presidente del instrumento están equivocados, el pueblo se va a movilizar”, señaló García.

Evo Morales y su entorno acusan de "traidor" al presidente Luis Arce (REUTERS/David Mercado)

Los dirigentes del MAS afirmaron que con Luis Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca, “se rompió todo” y ahora son “el agua y el aceite”.

En los últimos días las pugnas al interior del partido gobernante subieron de tono luego de que Morales afirmara que un bufete de abogados que pertenece al ministro Lima “defiende o asesora a una empresa que procesa al Estado por 35 millones de dólares”.

Lima advirtió en una entrevista con un medio local con demandar a Morales porque “no va a tolerar más mentiras” y dijo que “va a tener que contestar ante la Justicia sobre sus acusaciones”.

“Tratándose de un tema que se tramitará ante la Justicia boliviana, no es prudente referirme al mismo. Se informará oportunamente los avances del caso, yo respeto la independencia judicial”, aclaró luego en un tuit.

Lima acompañó el mensaje con la imagen de una portada de un diario del 15 de enero de 2016, año en que se realizó el referendo en el que ganó el NO a otra reelección del entonces presidente, con el titular “Evo Morales: Si gana el No, ‘tenemos que irnos callados’”.

En un hilo de publicaciones, Morales señaló que el anuncio de un juicio en su contra es un “acto de guerra sucia del divisionismo, la traición y el oportunismo que forma parte del plan de destrucción del MAS-IPSP”.

Simpatizantes del presidente Luis Arce y el ex mandatario Evo Morales se enfrentaron durante la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales en la ciudad de Sucre

El ex presidente dijo que “así se desenmascaran los aliados del golpismo y enemigos del MAS-IPSP. Hasta ahora no avanza el juicio por las masacres de Senkata y Sacaba (registradas durante la crisis de 2019). Ex ministros y derechistas golpistas siguen libres e impunes como el narcotraficante (uruguayo Sebastián) Marset”.

El caso de Marset tiene en la mira a varias instituciones del Estado por la facilidad con la que el uruguayo se estableció en el país y movió grandes cantidades de dinero sin levantar sospechas, además, Morales, legisladores “evistas” y opositores han dicho que desde el Gobierno se “protege al narcotráfico”.

“Pero cuando un dirigente indígena denuncia corrupción en defensa del Estado, el ministro conocido por anticipar sentencias del Tribunal Constitucional rápidamente arma un juicio con condena anunciada”, cuestionó Morales y dijo que Lima “que antes apoyaba la reelección”, ahora los “acusa falsamente de no respetar la Constitución”.

La división en el MAS inició a finales de 2021 entre seguidores de Morales, de línea radical, y de Arce, considerados “renovadores” con denuncias mutuas que, además, han llevado a que ambos bandos por separado estén proclamando a uno y otro como candidatos para las elecciones de 2025.

(Con información de EFE)

