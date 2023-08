El gobierno uruguayo duda de que el narco Sebastián Marset se haya escapado de Bolivia: “Son las versiones de un delincuente”

El narco Sebastián Marset dijo que está fuera de Bolivia

(Desde Montevideo, Uruguay) En un video en el que muestra su cara apenas unos segundos, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset reapareció por segunda vez luego de ser encontrado en Santa Cruz de la Sierra y lograr huir cuando iba a ser detenido. El narco asegura estar “lejos” de Bolivia, pero el gobierno uruguayo no le cree a sus afirmaciones.

“Les comento también que de Bolivia me fui hace rato, así que no me busquen ahí. Bueno, si quieren sigan buscándome, pero les cuento que estoy lejos”, dijo Marset en un video difundido por medios locales.

El viceministro del Interior de Uruguay, Guillermo Maciel, aseguró que las pistas que dio Marset “son las versiones de un delincuente”. “No somos afines a creerle a lo que dice un delincuente. Nosotros trabajamos en base a la inteligencia, a la Dirección Nacional de Drogas, a la cooperación y colaboración internacional que tenemos con los diferentes gobiernos y agencias de fuerzas del orden y de la policía”, dijo el jerarca uruguayo en el noticiero Telenoche del Canal 4 uruguayo.

“Él pretende decir dónde está y dónde no está. No podemos hacernos eco de lo que señala un delincuente”, insistió.

Maciel recordó que fue el ministro del Interior uruguayo, Luis Alberto Heber, quien informó a las autoridades bolivianas donde estaba Marset. Se lo comentó al ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, en un encuentro de jerarcas de seguridad desarrollado en junio en Buenos Aires.

El uruguayo Luis Alberto Heber, le dio información a su par de Bolivia sobre la ubicación de Marset el 16 de junio, durante una reunión de ministros de Seguridad del Mercosur (Ministerio de Seguridad Argentino)

“Teníamos la información de inteligencia que en Santa Cruz de la Sierra se encontraba residiendo Marset y por eso (se realizó) el operativo para tratar de capturarlo. No corresponde a las autoridades uruguayas que entren a valorar expresiones de un delincuente y mucho menos inmiscuirnos en otro país”, detalló Maciel.

Los ministros de los países están coordinando sus contactos para lograr capturar al narco y llevarlo a la Justicia paraguaya, el país que notificó la alerta roja para la búsqueda del delincuente.

“Esperemos que lo antes posible caiga detenido y rinda explicaciones frente a la justicia”, dijo el jerarca uruguayo.

En un segundo mensaje que difundió tras su escapar de la policía, Marset dijo que "entregarse no es opción" para él.

Investigadores coinciden en que Marset es el narco uruguayo de mayor poder, sobre quien recaen varios frentes de investigación. Se considera que es responsable de grandes cargamentos de droga incautados y es investigado por ser el presunto autor intelectual del asesinato de Marcelo Pecci, un fiscal antidrogas paraguayo que murió en Colombia.

El viceministro de Interior dijo que Uruguay está en contacto con todos los países del Mercosur por este caso, además de con Bolivia. “Estamos preocupados por esta situación en la medida en que estamos atrás de cumplir con esta orden de Interpol de tratar de capturarlo”, dijo.

El país que respeta la ley

En el segundo mensaje que difundió –que publicó en varios videos– Marset trató de “burro” al ministro del Castillo y advirtió que si abre la boca “se les complica” a las autoridades bolivianas por la información que maneja. “Si hablo, la política de Bolivia se va a la mierda, pero a mí no me importa eso. No se preocupen que no voy a hablar, pero les pido encarecidamente que liberen a las personas inocentes que tienen procesadas”, dijo el narcotraficante.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset trató de "burro" al ministro del Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo (EFE/Luis Gandarillas)

Otro tramo se lo dedicó a Paraguay, a cuyas autoridades cuestionó por meter “en la misma bolsa” a su familia para que sea “más fácil” lograr su captura.

“Como delincuente que me catalogan, sé que no tengo ni voz ni voto”, dijo Marset, y agregó que Uruguay es “el único país que respeta bastante la ley”.

“Solo le temo a Dios. Entregarme no es una opción. Y que me capture la policía boliviana tampoco lo es”, dijo el narco en otro fragmento.

Marset dirigió una ironía al ministro Del Castillo: “Hoy no va a cantar ningún gallo, así no se confunde y (evite que) le hagan bullying en todas las redes”. El jerarca del gobierno boliviano había detallado que el sonido de unos gallos fue clave para identificar el primer refugio de Marset en Bolivia.

Seguir leyendo: