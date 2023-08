Bolivia ofreció una recompensa de 100 mil dólares por el narco uruguayo Sebastián Marset

Sebastián Marset

El gobierno de Bolivia ofreció 100.000 dólares de recompensa por la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera, a quien la policía boliviana busca hace dos semanas.

“Vamos a pagar 100.000 dólares a quien proporcione una ubicación precisa que permita la captura” de Marset, “quien lidera una organización criminal transnacional y es buscado en varios países”, dijo en rueda de prensa el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, rodeado de la cúpula policial.

El exfutbolista de 32 años montó una “organización criminal transnacional” en Uruguay, Paraguay y Bolivia para exportar cocaína a Europa en alianza con cárteles brasileños, según las autoridades bolivianas.

En Paraguay está acusado de ser el cerebro del crimen del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022 durante su luna de miel.

El caso ha puesto en aprietos al gobierno boliviano tras conocerse que Marset llevaba más de seis meses en Bolivia bajo una identidad falsa facilitada por oficinas estatales.

Marset divulgó un video el sábado, en el cual se burla del ministro de Gobierno y dice que ya se fugó del país. “Si hablo la política de Bolivia se va a la m…, pero a mí no me importa eso, no voy a hablar”, dice el sospechoso en el video, del que la policía no ha declarado que sea falso.

Previamente, en otro video agradeció a un jefe policial por haberle alertado para su fuga.

“Marset es un narcisista con trastorno psicológico. Todo lo que dice es falso y no voy a responder a un narcotraficante”, manifestó Del Castillo.

El ministro dijo que toda la “estructura delincuencial (de Marset) ha sido desarticulada” y que una decena de sus socios más cercanos está detenida. La policía incautó al prófugo lujosas casas, haciendas, autos, dinero y armas, y desbarató empresas para el lavado de dinero.

El caso ha provocado recriminaciones entre las autoridades de Bolivia. El domingo el expresidente Evo Morales, jefe del partido gobernante y duro crítico de su heredero político, el presidente Luis Arce, dijo en un programa de radio que el caso Marset “confirma que hay protección al narcotráfico desde el gobierno”.

(Con información de AP)

