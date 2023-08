El narco uruguayo Sebastián Marset dijo que está fuera de Bolivia y dejó un sugerente mensaje contra el Gobierno de Arce

El narco Sebastián Marset dijo que está fuera de Bolivia

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset dijo en un video que está fuera de Bolivia y que está “lejos”. Además, llamó “burro” al ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, y advirtió que si abre su boca “se les complica”.

En el video difundido por los medios locales bolivianos se ve por unos segundos la cara de Marset y luego apunta al techo de lo que parece ser un vehículo para que solo se escuche su voz en el que inicialmente defiende que los documentos de su hermano Diego son 100% originales tanto los de Brasil, como los de Uruguay y la residencia en Bolivia.

Las autoridades bolivianas señalaron la pasada semana que lograron identificar al hermano de Marset luego de allanar su casa y enfatizaron que tiene tres identidades.

“Señor ministro, me gustaría que no pierda el tiempo como lo hace, ¿por qué no se lo ocurre previo a su conferencia de prensa corroborar las informaciones y no quedar tanto como un burro en su país y el mundo entero que lo ve en las noticias?”, cuestionó Marset.

El uruguayo indicó que está fuera de Bolivia y que ya no lo busquen por allí.

El narco uruguayo Sebastián Marset estaba prófugo en Bolivia desde septiembre de 2022. Usaba el nombre de Luis Amorim (Twitter: fiscal Eduardo del Castillo)

“Les comento también que de Bolivia me fui hace rato, así que no me busquen por ahí, bueno si quieren sigan buscándome, pero les cuento que estoy lejos”, señaló en el video.

Marset negó que haya sido parte de un “secuestro” de policías el día de su fuga y afirmó que lo están buscando por “cielo y tierra porque tiene mucha información”.

“La verdad si hablo, la política de Bolivia se va a la mierda, pero a mí no me importa eso, no se preocupen no voy a hablar, pero les pido encarecidamente que liberen a las personas inocentes que tienen procesadas”, manifestó.

De la misma manera defendió a su familia que es “trabajadora” y que “no hay personas con antecedentes” y que si están investigando deberían saber que no tiene contacto con sus allegados.

Marset continuó arremetiendo contra Del Castillo y señaló que no se va a entregar y que es más inteligente que la Policía Boliviana.

“Le cuento que entregarme no es una opción y que me capture la Policía Boliviana tampoco es opción, soy bastante inteligente para ustedes, para no decir que son muy burros, suena un poco mejor decir que soy más inteligente”, sostuvo.

Agregó que todo el mundo sabe que la “mejor materia prima que produce Bolivia es la coca y que el crecimiento del país en los últimos años es producto del ingreso del dinero que ingresa por el narcotráfico”.

Añadió que “no subestima a la Policía” de Bolivia, pero que “saben que si” abre su “boquita se les complica”.

Aclaró que él no mandó ninguna amenaza a periodistas de Bolivia o de otros países que investigan su caso y pidió que liberen a las personas aprehendidas como futbolistas, cocineros, taxistas que son personas “trabajadoras” ya que los están incriminando para “tapar” su fuga y “no tener que decir que no han detenido a nadie”.

El narco Sebastián Marset criticó al ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, y dijo que si abre la boca "se les complica" (AP Foto/Juan Karita)

Este es el segundo video que Marset difunde a través de redes sociales, tras en el que el agradeció a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia por avisarle que lo buscaban, situación que fue tildada como una distracción por las autoridades bolivianas.

La Policía Boliviana aprehendió a más de una decena de personas dentro de las investigaciones para encontrar a Marset, quien cuenta con órdenes de captura de la Europol e Interpol, además de ser requerido por la Justicia en Brasil, Uruguay y Paraguay y por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Este caso tiene en la mira a varias instituciones de Bolivia por la facilidad con la que logró establecerse en el país con documentos de identidad falsos, fundar y jugar en un equipo de fútbol de segunda división y manejar grandes cantidades de dinero sin que esto levantara sospechas.

El uruguayo está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y, según fuentes periodísticas, también se le relaciona con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022, en Colombia.

Con información de EFE

