Michelle Bachelet reveló un llamado que le hizo Sebastián Piñera durante el estallido social de 2019

(Desde Santiago, Chile) “Ojalá que salga bien esta Constitución para poder votar a favor”, dijo la ex presidenta Michelle Bachelet ante el nuevo Consejo Constitucional, como parte de la ronda de entrevistas que los integrantes de este proceso están haciendo a ex mandatarios. Ya antes pasaron por ahí Sebastián Piñera y Ricardo Lagos.

Fue una exposición relativamente acotada, a diferencia de las anteriores. Dijo Bachelet que prefería priorizar el diálogo y la conversación con los consejeros presentes.

Bachelet fue consultada, entre otras materias, por el proceso constitucional que intentó liderar casi al final de su segundo gobierno, el año 2017.

Sobre aquel proceso, Bachelet recordó que “lo que nosotros hicimos fue explicarle a la gente qué era materia constitucional y qué no, porque la gente tendía a que todos los temas que le preocupaban a ellos, (querían) incluirlos en estas discusiones. Hicimos un proceso de aprendizaje, además sacamos un librito que era muy simpático”.

Hablando de aquel proceso, la ex mandataria recordó cuando, en pleno estallido social, recibió una llamada de Sebastián Piñera.

“El presidente Piñera, cuando estaba el tema del estallido, me llamó y me preguntó que él estaba pensando en retomarlo… y yo le dije no, ese era otro momento político, era otro modelo… eso no resuelve el problema. No vaya por ahí”, rememoró.

En defensa de la paridad

Michelle Bachelet defendió la paridad de género en las instancias en que se tomen decisiones. “Haber tenido comisionados y consejeros paritarios y después cambiar en la Constitución para el resto de los órganos de representación, creo que sería visto como un retroceso, señalado por un dedo como tal. Lo que necesitamos es seguir, mejorar respecto de lo que es la mujer en el rol de toma de decisiones”, explicó.

También opinó sobre otras enmiendas, como aquella que pretende modificar la legislación actual sobre derechos sexuales y reproductivos y darle protección al niño que está por nacer, contrario al aborto en tres causales que fue aprobado durante su segundo gobierno.

“Las mujeres deben tomar sus decisiones en base a sus propios principios, valores, creencias, etc. Para muchas mujeres sería un retroceso algunas de las enmiendas. Más allá de cualquier elemento que les pueda gustar de la legislación actual, para muchas mujeres ha sido importante”, afirmó.

La ex presidenta llegó hasta el nuevo Consejo Constitucional con mascarilla. Dijo que estaba resfriada y que no quería contagiar a nadie.

Anteproyecto

De paso, valoró el anteproyecto redactado por la Comisión Experta, documento que dijo haber estudiado en profundidad. “Yo, si fuera algo parecido a esto, votaría a favor. Todos perdieron algo y todos ganaron algo, se hizo un esfuerzo enorme por tratar de encontrar una forma de llegar a acuerdo con lo que todos podamos convivir”, aclaró.

También criticó algunas enmiendas que, dijo, están fuera del ámbito constitucional, como las que tienen que ver con la seguridad, y el refuerzo de las Fuerzas Armadas o la creación de una Defensoría de las Víctimas.

“Todas las campañas fueron sobre seguridad, entonces creo que la gente creyó que la seguridad se iba a resolver con esta Constitución y a los que más les creyó votó por ellos, pero la seguridad nunca se ha resuelto por ninguna Constitución”, contó. En ese mismo sentido, también se mostró contraria a la idea de dejar escrita en la Constitución la defensa de la salud privada, lo que implicaría constitucionalizar el modelo de las isapres, fuertemente cuestionado por estos días en Chile.

“Eso es materia de ley. No se debe constitucionalizar ni las isapres ni las AFP (pensiones administradas por privados). No soy de las que creen que solo debe haber proveedores públicos. Me parecería un despropósito constitucionalizar las isapres… son materia de ley”, dijo.

