Luis Lacalle Pou y su esposa, Lorena Ponce de León, volvieron a separarse

Lacalle Pou y su esposa durante la asunción presidencial, el 1° de marzo de 2020. REUTERS/Andres Cuenca Olaondo REFILE - CORRECTING BYLINE

(Desde Montevideo, Uruguay) El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou (49), y su esposa, Lorena Ponce de León (46), volvieron a separarse. La ruptura en la pareja se dio hace un mes y medio y fue en “buenos términos”, según informó el programa uruguayo La Pecera de Azul FM.

En mayo de 2022, el matrimonio se había separado por segunda vez, pero luego retomaron la relación. Sin embargo, nunca volvieron a convivir.

Lacalle Pou y Ponce de León se casaron en el 2000 y en el 2011 se separaron por primera vez. Durante cuatro meses vivieron en casas distintas.

Luego de la separación de 2022, el presidente y su esposa se siguieron mostrando en eventos públicos. Los encuentros se dieron principalmente en lanzamientos de Sembrando, el programa de apoyo a emprendedores que Ponce de León encabeza en la órbita de Presidencia.

En octubre de 2022, Lacalle Pou habló de su separación al ser entrevistado en el evento America Business Forum. El presidente uruguayo contó que mantenían “la mejor relación” pese a no estar juntos. “Tenemos lo más importante en nuestra vida, que son nuestros hijos”, dijo.

Lacalle Pou y Ponce de León son padres de Luis, Violeta y Manuel.

“El tema es si elegís vivir con un velo o elegís vivir sin careta. Yo voy a dejar de ser presidente y voy a seguir siendo Luis”, expresó el mandatario. Luego destacó el trabajo de Ponce de León en Sembrando, un programa al que definió como una “buena causa”.

El presentador del evento le consultó sobre la renuncia de la pareja del presidente de Chile, Gabriel Boric, al rol de primera dama. “Me pareció un gesto muy moderno. Razonando por la negativa, ¿alguien se cree que va a ser el primer caballero? Si no hay primer caballero, no hay primera dama”, respondió el mandatario.

“Que desde ese lugar de privilegio, en el sentido puro de la palabra, se opte por hacer una función social, me parece excelente. Que eso tenga o no un nombre, quizás sea de otro tiempo, pero que se trabaje socialmente me parece una muy buena cosa. En Uruguay no está exigido, pero celebro que teniendo una oportunidad se ayude y se le meta el hombro al país”, agregó Lacalle.

El programa Sembrando promueve la capacitación, fomenta emprendimientos y ayuda el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas, según la definición oficial. Ponce de León pensó la iniciativa mientras recorría el país durante la campaña electoral de 2019, que llevó a la Presidencia a su marido.

La reconciliación

En marzo, durante la celebración de la Patria Gaucha (en Tacuarembó, al norte de Uruguay), Lacalle Pou y su esposa se volvieron a mostrar juntos. Un periodista de Telemundo le preguntó a Ponce de León si se habían reconciliado. “De mi vida privada trato de no hablar mucho. Pero, así como nos ven juntos, estamos en algo parecido (a la reconciliación)”, respondió.

La noche anterior a participar de ese evento, la pareja había estado en el estadio Morumbí de San Pablo, donde vieron uno de los shows de la banda británica Coldplay. Habían viajado con dos amigos, informó entonces El Observador.

Antes, se los había visto cenando juntos en un restaurante en la ciudad balneario La Paloma, de Rocha, donde el presidente tiene una casa.

Lacalle confirmó esa reconciliación en la radio argentina El Observador. “Estamos bien con mi mujer”, dijo ante la pregunta del periodista Luis Majul.

Lacalle y Ponce de León se conocieron de adolescentes, cuando él era el hijo del presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle (1990-1995). Ella tenía 16 años y trabajaba en una tienda de ropas. Tuvieron una cita que fracasó: “Nos aburrimos muchísimo”.

Cinco años después, se reencontraron en la fiesta de recibimiento de abogado de Lacalle Pou. Se casaron pocos meses después. Al tiempo, después de varios intentos frustrados, tuvieron hijos. Se convirtieron en los primeros padres de mellizos nacidos por fecundación in vitro con embriones congelados.

