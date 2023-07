La SIP expresó su preocupación por la recién creada Comisión contra la Desinformación en Chile

Gabriel Boric (EFE/ Presidencia Chile)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió este viernes que subsisten “luces de alarma” por las funciones que tendrá la Comisión contra la Desinformación recientemente creada en Chile, que podría afectar las libertades de prensa y de expresión.

El presidente de la Comisión Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, fue invitado por la Comisión de Constitución del Senado de Chile para exponer el punto de vista de la organización sobre esta comisión.

También participaron la ministra portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, y la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry.

El grupo asesor de la Presidencia precisó que "la prensa no estará alcanzada por el análisis de la comisión", que la comisión "no definirá lo que es verdad y lo que no lo es" y que "una de las cosas que no se hará es tomar medidas punitivas", en momentos en que hay en el Congreso proyectos que "hasta hablan de penas de cárcel para quienes difundan desinformación".

Jornet dijo, por su parte, que esas palabras despejan algunas de las dudas que había planteado la SIP, pero consideró una contradicción que la ministra haya señalado la necesidad de preservar y proteger al periodismo pero sin consultar previamente a representantes del sector.

“En el tema de la desinformación -dijo Jornet, director del diario argentino La Voz del Interior-, no sólo no debe haber políticas dirigidas específicamente contra los medios, sino que tiene que trabajarse en políticas activas”.

El presidente de Chile Gabriel Boric (AP Foto/André Penner, Archivo)

En ese contexto, Jornet apuntó que “los medios somos en parte víctimas de este fenómeno”, ya que “enfrentamos una creciente competencia de redes sociales, con un volumen extraordinario de información que muchas veces la sociedad no está preparada para recibir”.

Y expresó la preocupación de la SIP sobre la posibilidad de que la comisión pueda "caer en la tentación de instaurar mecanismos de censura".

"Con llamativa frecuencia, en América Latina y en otras latitudes los gobernantes tienden a tomar decisiones que restringen la libertad de expresión o buscan imponer una verdad oficial", advirtió.

"Los gobiernos muchas veces comienzan con acciones como las que se están planteando aquí y luego van virando rápidamente a medidas que generan censura y resuelven qué es real y qué no es verdad", subrayó.

Añadió que, si bien esto posiblemente no ocurra en Chile, "sí se activan luces de alarma, y esperamos que no se termine afectando las libertades de prensa y de expresión".

Jornet coincidió con Vallejo en que el Gobierno debe trabajar intensamente en programas de alfabetización mediática y digital, y reforzar con políticas públicas claras para alentar la sustentabilidad del periodismo y los medios, "debilitados por las acciones de las plataformas digitales".

En su momento, la SIP observó que tanto la Declaración de Chapultepec como la Declaración de Salta no dejan resquicios para que los Estados impongan requisitos, condiciones o lineamientos en materia de libertad de expresión o desinformación.

El Diario Oficial publicó el 20 de junio el decreto de creación de la Comisión contra la Desinformación dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Tiene como objetivo asesorar a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) sobre desinformación y calidad democrática, alfabetización digital, desinformación en plataformas digitales y buenas prácticas digitales; y hará recomendaciones sobre políticas públicas.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami.

(Con información de EFE)

