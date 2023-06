Ecuador: secuestraron a un empresario italiano dueño de un restaurante en Guayaquil

Los secuestradores lo sacaron de su negocio en Guayaquil. (Instagram_/@BENNY_EL_ITALIANO)

La Policía del Ecuador está investigando el secuestro del italiano Benny Colonico, o Pánfilo Calónico como lo identifican los medios italianos, quien fue raptado de su restaurante II Sabore Mio en Guayaquil.

Los videos de las cámaras de seguridad del local muestran a varios hombres vestidos de negro que ingresan al restaurante armados con ametralladoras y secuestran a Colonico custodiado por otros hombres vestidos de policías. El hombre sale mientras uno de los secuestradores le apunta a su cuello con un arma larga.

La cancillería italiana informó que los miembros de la misión diplomática italiana en Ecuador estaban en contacto con la familia del italiano en Sulmona, una ciudad a 160 kilometros al sur de Roma, ubicada en la región de los abruzos.

Por su parte, la Policía del Ecuador desplegó a sus unidades en varios puntos alrededor de la ciudad y por la provincia del Guayas para buscar pistas sobre el paradero de Colonico, quien llegó de vacaciones a Ecuador en 2020 y decidió quedarse.

🚨 Otro propietario de negocio, secuestrado en #Guayaquil. Se trata de Benny Colonico, empresario italiano, dueño del restaurante Il Sabore Mio en la Garzota. Sujetos vestidos de policías y con armas largas se lo llevaron la tarde del viernes.



Ocurre a pocos días del secuestro… pic.twitter.com/8JVcrSERfW — LaDefensa (@LaDefensaEc) June 24, 2023

Según la Revista Vistazo, Colonico estuvo implicado en un incidente que incluyó un intercambio de disparos de arma de fuego cerca de sus instalaciones en enero de este año. El incidente se cree que fue provocado por tres personas enviadas por el propietario de un concesionario de automóviles que buscaba recuperar un coche comprado por el italiano. Durante este ataque, los guardias de seguridad del dueño del restaurante abrieron fuego contra los hombres, quienes huyeron inmediatamente del área. La camioneta en la que se transportaban a los criminales fue abandonada poco después en una avenida periférica de Guayaquil.

Pánfilo “Benny” Colonico, de 49 años, llegó a Ecuador en marzo de 2020 como turista, pero debido a la pandemia del covid-19 se quedó varado en el país. Según ha explicado en entrevistas, decidió invertir en el país para expandir su negocio de comidas originario de Italia. La primera tienda en Ecuador se inauguró en un centro comercial instalado en una zona acomodada al norte de Guayaquil, y Colonico tenía planes de abrir otra en el centro de Guayaquil, así como expandirse a otras ciudades del Ecuador.

El italiano habría decidió quedarse e invertir en el Ecuador tras permanecer durante la pandemia. Según ha confesado, la cifra invertida asciende a un millón de dólares empleada en esta empresa con la intención de expandir su cadena de restaurantes, que nació en Italia hace 25 años.

La tienda, donde se produjo el secuestro el pasado viernes permaneció abierta este fin de semana, generando muestras de apoyo y preocupación en las redes sociales del restaurante. Por razones de seguridad, los administradores del restaurante han evitado hacer comentarios sobre el caso.

Benny Colonico radica en Ecuador desde el 2020. (Instagram_/@BENNY_EL_ITALIANO)

Benny Colonico es muy activo en las redes sociales para promocionar su restaurante, y además es conocido en los medios de entretenimiento y en la prensa rosa de Guayaquil. En el pasado, su nombre ha estado vinculado a personalidades de la televisión, pero él ha aclarado que su relación es solo de trabajo.

Según medios italianos como Lego: “Pánfilo Calónico está bien, no hay que preocuparse”, esto de acuerdo al testimonio de los empleados del restaurante del chef italiano. “Benny”, como lo apodan, “fue secuestrado por dos personas, armadas y vestidas de policías”.

El medio Lego agrega que un empleado del restaurante “anunció que los bandidos entregaron un video a la policía en el que el chef de Abruzzo aparece en buen estado de salud mientras habla con sus captores. ‘Estamos todos conmocionados y esperando con impaciencia que todo se resuelva de la mejor manera’, concluyó el empleado”.

En Sulmona, en Abruzzo, quedaron las dos hijas y la ex esposa, pero ella no está convencida de la veracidad del secuestro. “Me desvinculo de esta enésima puesta en escena”, comentó la mujer a Il Messaggero.

El italiano es dueño de una heladería en Guayaquil. (Instagram_/@BENNY_EL_ITALIANO)

El hombre de 49 años secuestrado había salido de la capital pelignanera hace unos 15 años, según Il Messaggero, presionado, por una situación económica y familiar que se ha vuelto insostenible para él. Hijo de Giovanni Colonico, fallecido hace unos diez años, se había criado en el restaurante familiar La Magnolia, en la aldea de Torrone, donde había aprendido los secretos de la cocina y lo suficiente un oficio para convertirse en chef en el extranjero.

Sin embargo, sus familiares no guardan buenos recuerdos de él, según Il Messaggero. Tras ser contactadas por teléfono, dicen que no quieren saber nada y no tienen nada que decir. Pánfilo “Benny” Calónico, antes de llegar a Ecuador trabajó durante un tiempo en el campo de la construcción en el sector de ventanas y puertas, luego se mudó a Canadá donde había abierto su propia empresa en el sector. Había recalado en Ecuador casi por casualidad: “Por amor”, dijo en una entrevista concedida con motivo de la presentación de su proyecto empresarial en Sudamérica. Sin embargo, llegó primero en marzo de 2020 a Quito y aquí quedó varado por el confinamiento impuesto por la pandemia, según recoge Il Messaggero de Italia.

Según otro medio italiano, TG24, “su mujer Marianna y sus hijas Giulia e Ilaria han aclarado que ‘ya no tienen ninguna relación con él desde hace más de veinte años’ y que quieren desvincularse ‘de esta historia que no queremos comentar’”.

