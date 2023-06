Escándalo en Guayaquil: el alcalde no permitirá que la marcha del orgullo LGBTIQ+ se desarrolle en el centro de la ciudad

Tradicionalmente la marcha del Orgullo LGBTIQ+ se ha realizado en el centro de Guayaquil (#OrgulloGuayaquil2022)

El pedido que el Comité del Orgullo Guayaquil realizó para que la marcha del Orgullo LGBTIQ+ se realice en el centro de la ciudad fue negado por el Municipio y se sugirió que se desarrolle en la avenida del Parque Samanes, al norte de la urbe. Tradicionalmente, esta marcha que conmemora las luchas de las personas de la diversidad sexual, a través de la visibilidad, se ha realizado en la Avenida 9 de Octubre, una arteria vial importante, pero también un sitio clave para la protesta y el uso del espacio público por parte de asociaciones gremiales, religiosas y de derechos humanos.

Aquiles Álvarez, alcalde de la ciudad, llegó al Municipio apoyado por el movimiento Revolución Ciudadana, afín al ex presidente Rafael Correa. La organización política, definida como de izquierda y progresista, ha sido cuestionada últimamente porque sus representantes mantienen una línea conservadora. Por ejemplo, la candidata presidencial se ha pronunciado en contra del aborto y Álvarez ha negado el desarrollo de la marcha del orgullo. Esta decisión ha sorprendido a los colectivos de la diversidad sexual que lo apoyaron durante la campaña, pero ha sido aplaudida por sectores conservadores de la sociedad.

Los colectivos LGBTIQ+ habían planeado un recorrido de 2,5 kilómetros desde la Avenida 9 de Octubre y Malecón hasta el Parque Bicentenario. Además, se había planificado la realización del Festival del amor y la paz LGBTIQ+. Este último no se realizará, según indicó a Infobae, Diane Rodríguez, directora nacional de la Federación Cámara LGBT+ de Ecuador y gestora del Orgullo Guayaquil. Sin embargo, según se han pronunciado los colectivos, el desfile del próximo 1 de julio se hará “con o sin permisos” por las calles por las que tradicionalmente han marchado.

“(El alcalde) nos intenta privar a nosotros porque no somos heterosexuales, porque no somos blancos, porque somos cholos, somos mestizos, mestizas, mestizes, somos pobres... Ese es el motivo, no veo ningún otro y no quiero tampoco profundizar en que se trata de discriminación”, dijo la activista.

Cuando Aquiles Álvarez ganó la alcaldía organizó una caravana que recorrió la ciudad de norte a sur. Fue apoyado por colectivos LGBTIQ+, a los que ahora se les ha negado marchar en el centro de Guayaquil (Cortesía Diane Rodríguez)

Rodríguez resaltó que cualquier marcha debe ser permitida en el centro de la ciudad. Aseguró que no hay confrontaciones entre los colectivos y el municipio, pero sí reconoció que fue sorpresiva la respuesta negativa de la autoridad ante el requerimiento: “Ni siquiera en las alcaldías más adversas y ultraconservadoras pasó”. Además, la activista recordó que cuando Álvarez ganó la alcaldía paralizó la ciudad con una caravana que recorrió 20 kilómetros de sur a norte y que duró siete horas. La marcha del orgullo dura entre dos y tres horas.

Por su parte, el alcalde de Guayaquil compartió un video en redes sociales y aseguró que el Municipio recomendó que se cambie el lugar de la marcha: “Después de los respectivos análisis técnicos sugerimos que la marcha sea realizada en un lugar que preste las condiciones necesarias para lo que demanda un evento de tal magnitud. Esto no es dirigido hacia una agrupación en especial. Somos una nueva administración con un estilo distinto”.

Sobre esto, Rodríguez emitió un comunicado la mañana de este jueves y señaló: “Nosotros buscamos un espacio reivindicativo para manifestarnos socialmente, otros van a celebrar un derecho y otros, a rendir memoria por quienes no están. Eso no se puede hacer en un parque peligroso”.

Comentario personal referente a la postura del MIMG: pic.twitter.com/CIueoR5hk5 — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) June 22, 2023

En su video, Alvárez también dijo : “Quiero que todas las agrupaciones sociales entiendan que cuando se administra una ciudad o un Estado hay que hacerlo con objetividad, priorizando siempre el interés colectivo y el orden ciudadano a la hora de tomar decisiones (...) Mi deber es administrar para todos los guayaquileños, no solo para algunas agrupaciones en especial”.

