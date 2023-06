Nelva Ortega-Tamayo, esposa del preso político cubano José Daniel Ferrer: “Tememos muchísimo de que su vida esté corriendo grave peligro”

José Daniel Ferrer en la huelga de hambre que hizo en diciembre

El preso político José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), se encuentra bajo desaparición forzada desde hace tres meses, según denunció su familia esta semana. En diálogo con Infobae, su esposa, Nelva Ismarays Ortega-Tamayo, detalló la crítica situación que atraviesa el opositor, contó sus miedos y lamentó que el personal penitenciario no permitiera la visita de su hijo ni siquiera el día en que cumplía cuatro años.

“Llevamos tres meses sin verlo. La última visita familiar fue el 7 de marzo, la última vez que yo pude verlo fue el 14 de marzo, que fue la visita matrimonial; y el 17 de marzo se dio una asistencia religiosa con Monseñor Dionisio, el arzobispo de Santiago de Cuba. Esa fue la última persona que ha podido ver a mi esposo, que ha tenido contacto físico con mi esposo”, comenzó su relato Nelva.

Luego denunció que las últimas comunicaciones telefónicas fueron el 6 de marzo. “Él (José Daniel) dejó en claro que si no se reponían las comunicaciones, porque nos bloquearon las tarjetas propias por las cuales nosotros nos comunicábamos, él se iba a plantar, iba a comenzar a realizar un ayuno por siete días y luego un sinnúmero de acciones de protesta pacífica hasta que le dieran el teléfono, hasta que se restablecieran las comunicaciones”, manifestó.

Y agregó: “La única explicación que da la dictadura, a través de sus sicarios y esbirros de la prisión de Mar Verde de Santiago de Cuba, es el hecho de que, como se mantiene bajo protesta por las comunicaciones, no se da la visita”.

Nelva Ismarays Ortega Tamayo sostiene una fotografía en la que reclama por la libertad de José Daniel Ferrer García (Familia Ferrer Ortega)

La esposa de Ferrer hizo hincapié en el “terror” que el régimen de Miguel Díaz-Canel le tiene al preso político. “Sin dudas, le tienen terror a un hombre que están matando en vida, a una persona que le han hecho de todo prácticamente, tantos torturas físicas como psicológicas. Todo tipo de maltratos recibió y recibe. Sin embargo, a alguien que lo están matando en vida le tienen terror a que hable por 10 minutos en una visita familiar. Ese tiempo nos dan, cuando hay visita, y no es nada porque muchas veces nos interrumpen. A esos 10 minutos le tienen terror. Entonces, les conviene tenerlo incomunicado y bajo el hecho de la protesta también el hecho de que no solamente nos torturan a nosotros psicológicamente, si no también a él al tenerlo lejos de la familia, de sus hijos”, narró.

Preguntada sobre cuál es su mayor miedo, la esposa del opositor indicó: “Algo que tememos muchísimo y que no quisiéramos pensar en ello, pero desgraciadamente con una dictadura asesina como la que tiene Cuba no se puede no pensar, es que esté haciendo una nueva huelga de hambre. Entre las acciones de protesta pacífica, la última opción es la huelga de hambre y eso podría matarlo. En la última, en diciembre, le fue muy mal. Se puso muy mal después de la golpiza que le dieron incluso delante de nuestro hijo, que en aquel momento tenía sólo tres añitos”.

Y siguió: “Tememos muchísimo que haya comenzado una huelga de hambre e incluso que pueda estar en el hospital y que por eso no nos lo enseñen. Porque en tres meses puede pasar de todo y no quisiéramos que se repitiera nuevamente la historia de tantos presos cuyos recorridos no han salido a flote porque no son reconocidos pero que han muerto. Han dado su vida exigiendo de esta manera, a través de una huelga de hambre”.

“Cuando tu escondes a alguien, cuando tu no le permites, cuando le estás violando sus derechos, derechos que tiene todo reo y se lo estás violando; es por algo, tu estás escondiendo algo y tememos muchísimo de que su vida esté corriendo grave peligro”, subrayó.

La dictadura cubana negó nuevamente una visita a José Daniel Ferrer

Nelva recordó que muchas veces la llevaban unos pocos minutos hasta cerca del calabozo como forma de dar una prueba de vida pero que esta vez ni eso sucede. “Nos llevaban por minuticos hasta casi cerca del calabozo y nosotros parábamos. Esa era la forma de que nos daban esa fe de vida para nosotros saber después de mucho tiempo que también estuvo desaparecido. Ellos dicen que no tienen autorización y que no la van a dar esta vez. Entonces, imagínense, estamos con mucha tensión de que pueda ser que esté en huelga de hambre y que por eso no quieran enseñarlo. Puede ser que esté muy golpeado, brutalmente golpeado porque si delante de un niño lo hicieron, qué se puede esperar cuando no tenemos a nadie que pueda certificar que pasó o no pasó”, sostuvo.

Respecto a una próxima visita, manifestó su deseo de que ocurra pronto. “Dios quiera que se dé. Dios permita que todo salga bien y que al menos pueda verlo yo cinco minutos. No es que me conforme pero al menos saber que está vivo, saber cómo está, lo que ha ocurrido, lo que pasa. Y poder examinarlo porque no solamente soy su esposa, su amiga, su compañera, una activista; si no también su doctor y yo lo examino rápido. En cuestión de segundos lo examino con una rapidez tremenda”, relató.

“Hasta el momento no sabemos nada”, insistió; al tiempo que agregó: “Según ellos, que no se les puede creer, está bien pero después José ha salido bien delgadito, corriendo su vida bastante peligro porque ha estado en huelga de hambre y golpeado. Entonces no podemos darle credibilidad a ninguno de ellos. La única persona que nos puede decir qué pasó y cómo está es mi propio esposo”.

Por último, contó que este viernes llegó nuevamente hasta el penal pero otra vez no la dejaron pasar. “Allí me trasladé en el horario acordado y resulta que la visita fue nuevamente negada por tercera ocasión consecutiva, de igual manera como han hecho con las visitas familiares. De las cosas que le llevé con la esperanza de hacérselas pasar a mi esposo, solamente aceptaron el agua y un frasco con analgésicos. Nos han negado el derecho a las llamadas telefónicas, pero también han sido violadas las visitas familiares y matrimoniales”, denunció.

Y concluyó: “La única esperanza de vida que hemos tenido ha sido una pequeña nota que me entregaron durante la espera de poderlo ver, aunque fuese por cinco minutos, sobre todo nuestro hijo, que cumplió cuatro años (el miércoles) y su mayor deseo era ver a su padre. Este escrito supuestamente fue redactado por mi esposo ese mismo día, aunque no lo refiere en el escrito, pues sabemos que de realizar una denuncia la nota jamás llegaría. Todo indica que continúa con vida en la misma reducida celda de castigo preparada tecnológicamente para torturarlo, tanto física como psicológicamente. Semidesnudo, aislado de toda la comunidad penal bajo condiciones deplorables, inhumanas, crueles y degradantes”.

La nota de José Daniel Ferrer que le entregaron a su esposa

Amnistía Internacional lanzó una “acción urgente”

“José Daniel Ferrer García, líder del grupo de oposición política no oficial Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 en el contexto de los actos de protesta que se celebraron por toda la isla y, desde el 14 de agosto de 2021, permanece recluido en una celda de castigo según sus familiares. Desde el 17 de marzo de 2023, permanece en régimen de incomunicación y antes de esta fecha se encontraba en mal estado de salud. Es preso de conciencia, por lo que debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones”, comienza el comunicado de Amnistía Internacional en el que pide una “acción urgente”.

En una carta pública dirigida al dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, la ONG le exige información sobre José Daniel Ferrer, quien, “según su familia, lleva más de ochenta y dos días recluido en régimen de incomunicación, sin acceso al exterior. Las últimas informaciones que recibió su familia, en marzo de 2023, indicaban que él padecía graves problemas de salud y que no estaba recibiendo la atención médica adecuada”, subrayó.

Y siguió: “La última vez que pudo comunicarse con su familia por teléfono fue el pasado 6 de marzo y el 14 de marzo la última visita conyugal —según su familia—. A la vez, el 17 de marzo fue la última vez que José Daniel recibió una visita por parte del arzobispo de Santiago de Cuba. Desde entonces se le ha negado la visita familiar y conyugal, así como las llamadas. Adicionalmente, su familia le indicó a Amnistía Internacional que él ha estado retenido en una celda separado de otros prisioneros desde el 14 de agosto de 2021″.

“La detención sin acceso al mundo exterior —detención en régimen de incomunicación— facilita la tortura y otros malos tratos y las desapariciones forzadas; y, en algunas circunstancias, puede constituir en sí misma una forma de tortura o de trato cruel, inhumano o degradante. A su vez, el confinamiento solitario solo debe utilizarse en circunstancias excepcionales, y si es sostenido de manera prolongada también puede violar la prohibición de la tortura y otros tratos crueles”, consignó el escrito.

Luego, recordó: “El pasado 18 de mayo, Amnistía Internacional le remitió una carta abierta informándole de esta situación, del estado de salud deteriorado de José Daniel y exigiendo su liberación inmediata. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta a esta carta”.

“José Daniel Ferrer García, detenido el 11 de julio de 2021 —antes de que llegara a unirse a las masivas protestas que tuvieron lugar en toda la isla—, es preso de conciencia, encarcelado exclusivamente por ejercer sus derechos humanos. Le insto a que lo ponga en libertad de inmediato y sin condiciones y, en espera de su liberación, ponga fin a su aislamiento y permita a su familia comunicarse con él sin demora”, concluyó la organización.

