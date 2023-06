La esposa de José Daniel Ferrer denunció que la dictadura cubana lo mantiene bajo desaparición forzada desde hace tres meses

La dictadura cubana negó nuevamente una visita a José Daniel Ferrer

Nelva Ismarays Ortega Tamayo, esposa del preso político José Daniel Ferrer, denunció que la dictadura cubana mantiene al líder de la Unión Patriótica (Unpacu) bajo desaparición forzada desde hace tres meses. Además, se lamentó porque su hijo de cuatro años no pudo verlo el día de su cumpleaños.

“En el día de hoy, 7 de junio de 2023, acabamos de salir de la prisión de Mar Verde. Vinimos aquí con el objetivo de poder ver a mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, o sea, Daniel Ferrer García, el cual las autoridades carcelarias conjunto a la dictadura ‘Castro comunista Canel’ le tienen hace tres meses exactamente bajo desaparición forzada”, denunció en un video.

Y continuó: “Hoy nuevamente, como los dos meses anteriores, nos han dado la negativa de que no vamos a poderlo ver, que no se va a dar la visita sin importarle ni siquiera el hecho de que hoy nuestro bebé, Daniel José, está cumpliendo cuatro años y que tenía muchísimas ansias, como cualquier niño, de ver a su padre pero más el día de su cumpleaños. Ni siquiera le permitieron verle por cinco minutos”.

José Daniel Ferrer (Archivo)

Ortega Tamayo manifestó que desconoce en qué condiciones está su marido dado que no habla con él desde marzo. “En estos momentos no sabemos en qué condiciones puede estar mi esposo. Él, la última vez que pudimos hablar, el 14 de marzo, me dijo que iba hasta plantarse, pues bloquearon todas las tarjetas telefónicas y no le daban derecho a las llamadas telefónicas”, narró.

“Desde el 17 de marzo nadie ha podido ver a José Daniel, alguien de confianza que nos pueda decir que haya tenido contacto directo con él o por vía telefónica. No sabemos en qué condiciones está, no sabemos ni siquiera si en este momento pueda estar en huelga de hambre. Nosotros seguiremos exigiendo su libertad inmediata e incondicional. Libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos”, concluyó.

La publicación de Ana Belkis Ferrer García, hermana del preso político, en Facebook

Por su parte, Ana Belkis Ferrer García, hermana del preso político, expresó en la cuenta del líder de la Unpacu en Facebook: “Este miércoles, día 7 de junio de 2023, esposa y dos hijos de #SOSFerrer se dirigieron a la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba con la esperanza de que permitieran un encuentro de al menos unos minutos ya que precisamente hoy el pequeño Daniel José está cumpliendo cuatro años de edad; y su mayor y gran deseo era ver a su padre. Lamentablemente el odio y la maldad de los tiranos sobrepasa los límites de crueldad, está demostrado que los psicópatas carecen de empatía, negaron por tercera ocasión consecutiva la visita familiar”.

“Hace tres largos, duros y crules meses que la dictadura Castro Canel comunista se mantiene negando el derecho a las visitas familiares, hace tres meses y un día tampoco permiten a José Daniel hablar por teléfono con sus seres queridos dentro de la isla, con los que vivimos en el exterior nunca han permitido ni un mínimo saludo”, manifestó.

Y concluyó: “Hoy Amnistía Internacional volvió a alzar su voz por José Daniel preguntando a Díaz Canel: ‘¿Dónde está José Daniel? ¡Liberenlo ahora!’. A Raúl Castro, Díaz Canel y todo su criminal equipo, el miedo los mata y cada día son más capaces de asesinar a quienes tanto temen como es el caso de José Daniel. Continuamos exigiéndoles FE de VIDA de #SOSFerrer, haciéndolos responsables por todo cuanto le han hecho y continúen haciéndole, así como la libertad inmediata e incondicional de todos los detenidos y presos políticos”.

La foto que publicó Ana Belkis Ferrer García, hermana del preso político, del día que la familia quiso ver a José Daniel

Amnistía Internacional lanzó una “acción urgente”

“José Daniel Ferrer García, líder del grupo de oposición política no oficial Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 en el contexto de los actos de protesta que se celebraron por toda la isla y, desde el 14 de agosto de 2021, permanece recluido en una celda de castigo según sus familiares. Desde el 17 de marzo de 2023, permanece en régimen de incomunicación y antes de esta fecha se encontraba en mal estado de salud. Es preso de conciencia, por lo que debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones”, comienza el comunicado de Aminsitía Internacional en el que pide una “acción urgente”.

En una carta pública dirigida al dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, la ONG le exige información sobre José Daniel Ferrer, quien, “según su familia, lleva más de ochenta y dos días recluido en régimen de incomunicación, sin acceso al exterior. Las últimas informaciones que recibió su familia, en marzo de 2023, indicaban que él padecía graves problemas de salud y que no estaba recibiendo la atención médica adecuada”, subrayó.

Y siguió: “La última vez que pudo comunicarse con su familia por teléfono fue el pasado 6 de marzo y el 14 de marzo la última visita conyugal —según su familia—. A la vez, el 17 de marzo fue la última vez que José Daniel recibió una visita por parte del arzobispo de Santiago de Cuba. Desde entonces se le ha negado la visita familiar y conyugal, así como las llamadas. Adicionalmente, su familia le indicó a Amnistía Internacional que él ha estado retenido en una celda separado de otros prisioneros desde el 14 de agosto de 2021″.

“La detención sin acceso al mundo exterior —detención en régimen de incomunicación— facilita la tortura y otros malos tratos y las desapariciones forzadas; y, en algunas circunstancias, puede constituir en sí misma una forma de tortura o de trato cruel, inhumano o degradante. A su vez, el confinamiento solitario solo debe utilizarse en circunstancias excepcionales, y si sostenido de manera prolongada también puede violar la prohibición de la tortura y otros tratos crueles”, consignó el escrito.

Luego, recordó: “El pasado 18 de mayo, Amnistía Internacional le remitió una carta abierta informándole de esta situación, del estado de salud deteriorado de José Daniel y exigiendo su liberación inmediata. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta a esta carta”.

“José Daniel Ferrer García, detenido el 11 de julio de 2021 —antes de que llegara a unirse a las masivas protestas que tuvieron lugar en toda la isla—, es preso de conciencia, encarcelado exclusivamente por ejercer sus derechos humanos. Le insto a que lo ponga en libertad de inmediato y sin condiciones y, en espera de su liberación, ponga fin a su aislamiento y permita a su familia comunicarse con él sin demora”, concluyó la organización.

