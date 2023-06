Daniel Noboa, hijo del hombre más rico de Ecuador, presentó su candidatura presidencial para las elecciones anticipadas de agosto

Daniel Noboa Azín es empresario y ex legislador

El joven político Daniel Noboa, hijo del hombre más rico de Ecuador, se convirtió el lunes en el primer candidato presidencial inscrito para las elecciones anticipadas de agosto, cuando los ecuatorianos elegirán al sucesor de Guillermo Lasso.

El director Nacional de Organizaciones Políticas del Consejo Electoral, Enrique Vaca, confirmó que el postulante ha cumplido todos los requisitos para inscribir su postulación y “consta como la primera candidatura registrada en el sistema”.

Noboa va como candidato por la alianza política ADN y se había desempeñado hasta el mes pasado como legislador en la Asamblea que fue disuelta por Lasso en medio de una profunda crisis política, lo que obligó al mandatario a acortar su período de gobierno.

Noboa es hijo del empresario Álvaro Noboa, dueño de un conglomerado de más de un centenar de empresas en Ecuador y en el exterior y quien en seis ocasiones buscó sin éxito la presidencia del país.

Ecuador elegirá el 20 de agosto al sucesor de Lasso, un ex banquero de derecha de 67 años que empezó a gobernar en mayo de 2021 por cuatro años.

Lasso estaba siendo sometido a un juicio político para su destitución pero tras la primera jornada del proceso el 17 de mayo disolvió la Asamblea Nacional apoyándose en la constitución y argumentando una grave crisis política.

El pasado viernes, Lasso anunció que no se presentará a la reelección en los comicios generales extraordinarios, cuya primera vuelta se celebrará el próximo 20 de agosto.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, saluda a los medios tras asistir a la Cumbre Sudamericana en el palacio de Itamaraty en Brasilia, Brasil, el martes 30 de mayo de 2023. Lasso anunció el 2 de junio de 2023 que no participará como candidato a la reelección presidencial en los comicios anticipados, tras su decisión de disolver la Asamblea y acortar su mandato. (AP Foto/André Penner)

En un pronunciamiento desde el Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia, Lasso manifestó que no será nuevamente candidato presidencial del movimiento oficialista CREO para completar el periodo 2021-2025, interrumpido por la “muerte cruzada” decretada por él mismo en mayo.

Al recurrir a esa herramienta constitucional cuando la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, se disponía a debatir y votar su eventual destitución, el presidente ecuatoriano disolvió el Legislativo y forzó estas elecciones de carácter extraordinario.

“Hoy, después de una profunda reflexión, quiero anunciarles que no aceptaré la postulación a la Presidencia de la República para las elecciones de agosto”, dijo Lasso tras un discurso donde repasó los dos años que lleva de mandato presidencial.

“Muy por encima del cargo de presidente, yo amo a la democracia y la libertad que goza cada ciudadano ecuatoriano para perseguir sus sueños, y si mi deber de presidente me exige que me desprenda de mi cargo para así ayudar a proteger la democracia, así lo haré. No una, sino mil veces, sin miedos y con la conciencia tranquila”, agregó.

Lasso, de 67 años, que gobernará mediante decretos hasta que entre en funciones la nueva Asamblea Nacional, explicó que redoblará esfuerzos en el tiempo que siga en el cargo.

“No tiene sentido para mí hacer campaña cuando el país me necesita dedicado a los ciudadanos, cuando aún hay metas por alcanzar y desafíos por superar”, añadió el mandatario, sin desvelar quién representará al oficialismo en la contienda electoral.

Un total de 13,4 millones de ecuatorianos fueron convocados a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y 137 legisladores, quienes tendrán que completar el actual período que termina en mayo de 2025. En caso de que no haya un ganador en primer vuelta, está prevista una segunda vuelta el 15 de octubre.

(Con información de AP y EFE)

