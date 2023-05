El surrealista juicio a Darth Vader en Chile: cuál fue la condena que recibió

Darth Vader escuchó con tranquilidad la rebaja de su pena en el "juicio" en su contra.

Impertérrito, algo bucólico, pero satisfecho por la rebaja de la condena que recibió. Así se le vio al mismísimo Darth Vader durante el particular juicio de carácter educativo que se realizó en la Corte de Apelaciones de Valparaíso -a 105 kilómetros de Santiago-, en el marco del día de los patrimonios que se celebró en Chile y que contó con diversas iniciativas enfocadas a acercar a la ciudadanía al trabajo de los tribunales.

Por cierto, el villano intergaláctico de la saga Star Wars fue el protagonista absoluto del ejercicio pedagógico y captó el interés de miles de chilenos que siguieron su devenir judicial a través de múltiples plataformas que dispuso el Poder Judicial para apreciar los detalles de cómo se “procesaba” públicamente al personaje y cómo enfrentaba las acusación sobre diversos “crímenes intergalácticos” que pesaban sobre él.

El principal delito que se le “imputó” a Vader, en todo caso, tuvo relación con el hecho de haberle cortado la mano a su hijo Luke Skywalke, una acción que ocurre en “El imperio contraataca” y que se transformaría en una de las escenas más icónicas de la saga. “Lo que se está condenando es la mutilación (...) y no lo que hizo antes el señor Vader”, indicó durante los alegatos Juan Carlos Manríquez, abogado “defensor” de Darth Vader.

“No pido clemencia ni perdón para el señor Vader, sólo pido nada más y nada menos que justicia”, dijo el representante. “Es un ser humano con derechos, aunque sea sólo en parte”, recalcó el defensor quien agregó que “es casi una máquina, pero también es un hombre. Es un padre, señoría”.

Los fiscales, en tanto, señalaron que el padre de Luke y Leia había actuado “con completa maldad” y solicitaron una pena severa: ser congelado a perpetuidad en la cámara de carbonita.

Sin embargo, y luego de analizar el caso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de nulidad presentado por la defensa del villano y rebajó su pena. Todo ante la atenta mirada de Obi Wan Kenobi, Han Solo, Chewbacca y el maestro Yoda, personajes de Star Wars que brindaron su testimonio en el tribunal, y que también participaron de otros eventos preparados por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

“En su fallo, el tribunal de alzada determinó que la pena adecuada para el acusado sería la de permanecer congelado por 30 años en carbonita y estableció una prohibición de acercarse a Luke Skywalker a una distancia mínima de tres planetas durante el mismo período”, señaló el dictamen, que tomó en consideración los argumentos de la defensa para dictar este nuevo fallo sustitutivo en contra de Darth Vader, que además consideró otra serie de sentencias cautelares.

“Darth Vader fue sentenciado a la inhabilitación absoluta y perpetua para el uso oscuro de la fuerza” y se le “prohibió de forma perpetua el uso de la espada láser, emblemática arma de los Jedi y los Sith”, indicó el escrito.

Tras el llamativo juicio, las propias autoridades judiciales valoraron la performance. “Lo que quisimos hacer hoy día es acercar a la ciudadanía la justicia, tan poco comprendida. Para que vean qué se hace en una Corte de Apelaciones, porque la gente conoce mucho de juicios y tribunales, pero no así la función que se desarrolla aquí”, explicó la presidenta de la Corte de Apelaciones, María del Rosario Lavín. “En mi carrera judicial sí he tenido criminales terriblemente malos, así que no es novedad la presencia de alguien como Darth Vader”, añadió la magistrada.

Por otro lado, la abogada Claudia Salvo, quien cumplió el rol del Ministerio Público, celebró la instancia. “Lo gracioso es que no nos pusimos de acuerdo, es decir, que cada uno preparó un alegato. De alguna manera, uno cuando ejerce va aprendiendo las cosas que tiene que resaltar”, señaló.

