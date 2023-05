A pesar de disolver la Asamblea Nacional y en un delicado contexto político, Lasso presentará su informe anual de gestión (REUTERS)

A una semana de apelar al recurso de la “muerte cruzada” y diluir la Asamblea Nacional, Guillermo Lasso presentará su informe anual de gestión.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia confirmó este sábado que el mandatario continuará con esta actividad que ya estaba contemplada en su agenda -aunque no está obligado a hacerlo por la inexistencia actual de un Parlamento- y, el próximo miércoles, pronunciará el discurso sobre el estado del país aunque en una sede distinta a la habitual, dadas las condiciones actuales.

La actividad tendrá lugar en un complejo de entidades públicas ubicado en el sur de Quito, conocido como Plataforma Social, justo el día en el que Lasso cumplirá su segundo año en el poder -tras asumir en el cargo el 24 de mayo de 2021-. Ese mismo día se conmemora, además, la Batalla de Pichincha de 1822 que dio paso a la independencia colonial española del país.

Lasso aplicó la muerte cruzada el pasado miércoles como respuesta al juicio político en su contra (EFE)

La alocución del Presidente se da en medio de un delicado contexto político en el que Ecuador está siendo gobernado por medio de decretos en tanto se prepara para celebrar elecciones anticipadas y elegir un nuevo presidente, vicepresidente y a los 137 integrantes de la Asamblea.

Los comicios se prevén para el 20 de agosto pero muchos políticos ya han comenzado con sus campañas y sus mensajes electorales.

La mayoría de las miradas están puestas sobre el propio Lasso quien, días atrás, había mencionado que no se postularía y acabó por confirmarlo este viernes en declaraciones para The Washington Post. Entre sus dichos, reconoció que le es indiferente quién será su sucesor y sostuvo sobre éste que su objetivo “no es evitar que alguien en concreto regrese a Ecuador”.

Sin embargo, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, instó al mandatario a participar de los próximos comicios ya que “es como un desafío porque este tipo de elecciones anticipadas son básicamente para zanjar una crisis política y optar por una ratificación”.

Cucalón instó a Lasso a presentarse a las elecciones como un desafío para zanjar una crisis política y optar por una ratificación (REUTERS)

“Yo le aconsejaría que lo hiciera pero, en todo caso, es él quien tiene que tomar la decisión y anunciarlo públicamente en su debido momento”, continuó en una entrevista con el medio local El Universo.

En caso de que Lasso se mantenga en su postura y no sea candidato a la presidencia, “debe anunciar cómo se va a apoyar para armar una coalición” y respaldar una candidatura como “parte de un eje de concertación y no ir por un sólo partido”. “Si lo importante es sumar, no podemos soltar la mano de nadie que quiera ser parte de un proyecto democrático en el Ecuador”, agregó sobre la posibilidad de incluir a ex asambleístas aliados en su espectro.

Cabe resaltar que esta definición no es una cuestión menor en el tablero electoral -que deberá conformarse en tiempo récord- ya que el correísmo, a cargo del ex presidente Rafael Correa, se encuentra en su mejor momento tras coronarse como principal fuerza política en el país en los comicios locales que se celebraron en febrero.

Los ojos del tablero electoral están puestos sobre el correísmo, que se encuentra en su mejor momento tras coronarse como principal fuerza política (REUTERS)

Si bien el espacio aún no ha manifestado quién será el candidato designado, Correa aseguró que “lo mejor para la Patria es tener elecciones” y su compañero Andrés Arauz mencionó la necesidad de construir una coalición, un “bloque histórico”, que incluya un abanico de movimientos sociales, incluidos los indígenas.

Otros de los nombres que comenzaron a aparecer en la escena en los últimos días son el del ex asambleísta Fernando Villavicencio; Esteban Torres y Jaime Nebot, del opositor Partido Social Cristiano; y el ex mandatario Lenín Moreno.

(Con información de EFE)

Seguir leyendo: