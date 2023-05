Cómo reaccionaron la economía y el comercio de Ecuador tras la decisión de Guillermo Lasso de llamar a elecciones anticipadas

Los inversionistas y multilaterales analizan la situación política de Ecuador. (EFE/José Jácome)

Las implicaciones del decreto ejecutivo por el que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió el congreso y convocó a elecciones generales anticipadas no son solo de tipo político sino que repercuten también en materia económica y comercial.

Luego de que se oficializara la decisión de Lasso, el pasado 17 de mayo, el riesgo país de Ecuador se ubicó en 1.832 puntos, 59 por encima del nivel registrado el día anterior a la disolución del parlamento. Este indicador se utiliza para evaluar la capacidad de los países para pagar su deuda externa y para medir su entorno financiero. Cuanto más alto sea este medidor, más probable es que se configure una suspensión de pagos.

Desde fines de marzo, el riesgo país de Ecuador acumula más de 1.800 puntos y se convirtió en el tercer índice más alto de la región, después de Venezuela y Argentina. Cuando la Corte Constitucional dio paso al juicio político en contra del presidente ecuatoriano, este indicador superó los 1.900 puntos.

El presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional. Ahora la sede está custodiada por las fuerzas del orden. (AP/Dolores Ochoa)

A esto se suma que los bonos externos cayeron entre tres y cinco puntos. Según Bloomberg, la plataforma especializada en economía, “el bono ecuatoriano en dólares a 2030 muestra un retroceso del 6% en el día y cae hasta los USD 48,20″. A pesar del escenario político, según un reporte de Santander Investment Securities, la disminución de los bonos no fue tan drástica, porque los mercados internacionales ya tenían previstos escenarios de inestabilidad en el país. Esto último porque los bonos ya cayeron cuando inició el juicio político contra Guillermo Lasso.

En el reporte de Santander Investment Securities también se menciona la preocupación de los inversionistas extranjeros sobre la conmoción social que la decisión de Lasso pueda generar. No obstante, con la decisión de la Corte Constitucional de no admitir los recursos de inconstitucionalidad sobre el decreto de Lasso, frente a la aceptación de algunos partidos políticos y con un cronograma estimado para las nuevas elecciones, es probable que no existan nuevas manifestaciones en las calles.

Sobre el primer decreto ley en materia económica que Lasso emitió, referente a la reforma tributaria, la firma española aseguró que este “parece una medida populista para mejorar su aceptación entre la gente ante su salida del poder, en lugar de introducir medidas de austeridad, que son impopulares”.

Menos oportunidades de crédito y tratados en espera

El Fondo Monetario Internacional y otras multilaterales de crédito podrían evitar financiar a Ecuador por su actual situación política. (REUTERS/Yuri Gripas)

Con el actual nivel de riesgo país, si Ecuador buscara emitir nuevos bonos de deuda externa, el interés de estos sería de alrededor del 20%, “esto es casi cinco veces más que la tasa de 4,98% anual en los créditos con organismos multilaterales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional”, según reportó Primicias. Los bonos de deuda externa sirven como una herramienta que permite el endeudamiento.

Las multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, también evaluarán con mayor cuidado la situación ecuatoriana antes de prestar o desembolsar fondos para el país.

Los tratados comerciales que el gobierno de Lasso logre suscribir en lo que le resta de periodo, no entrarán en vigencia hasta que se posesionen los nuevos legisladores y ratifiquen los acuerdos.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aseguró que el acuerdo comercial no entrará en vigencia hasta después de las elecciones extraordinarias de Ecuador.

Por ejemplo, el pasado 10 de mayo, Ecuador y China suscribieron un acuerdo comercial que permitirá que los productos ecuatorianos ingresen al país asiático con descuentos favorables de hasta el 99% en aranceles. A pesar de que el tratado ya se firmó, según la norma ecuatoriana, para que entre en vigencia el instrumento debe ser ratificado en la Asamblea Nacional y luego debe superar el control de la Corte Constitucional. Ahora, sin congreso, el acuerdo comercial deberá esperar a los nuevos diputados que deberían posesionarse antes de octubre.

El gobierno de Lasso recientemente cerró las negociaciones con Corea y se mantenía en diálogos con Canadá.

