Repararon el tobogán en el que quedó atorado Gabriel Boric en el sur de Chile e informaron cuánto costó el arreglo

El presidente de Chile, Grabriel Boric, estaba en una plaza infantil con su familia, utilizó un tobogán para niños y se quedó atascado.

Fue una de las imágenes anecdóticas de los últimos días y una fuente inspiradora de memes, stickers y un sinfín de bromas en redes sociales. En su última visita a su ciudad natal Punta Arenas, el presidente chileno Gabriel Boric aprovechó de dar un paseo por la ciudad y al pasar por un parque de juegos, en la plaza El Progreso, tuvo una conexión inmediata con su infancia, recordó los paseos con su abuelo y decidió subirse a un tobogán.

Sin embargo, la acción no terminó de la mejor manera y Boric terminó atorado dentro de la estructura, sin posibilidad de salir, y preso de un ataque de risa mientras su pareja Irina Karamanos lo veía y también carcajeaba. La razón del frenaje en el descenso del mandario fue que el tobogán colapsó en el centro y se abrió. La escena la filmó una vecina de la zona mediante su teléfono móvil y generó algunas críticas.

“Cuando cruzo un puente o veo un tobogán vacío, y nunca voy a dejar de cruzarlos o recorrerlos, aunque haya indiscretos que pretendan robar ese momento o amargos que lo critiquen porque niegan la infancia que todos llevamos dentro”, escribió el mandatario en su cuenta de Instagram, ante los reparos que surgieron por la falta de “solemnidad” a su cargo por el chascarro.

El hecho incluso escaló hasta la solicitud del polémico diputado de ultraderecha Johannes Kaiser, quien informó que oficiaría a la Municipalidad de Punta Arenas para que despachara la copia de la multa que se le aplicaría a Boric por el daño causado al tobogán.

El tobogán perdió un par de pernos pero ya se encuentra habilitado.

Con todo, fue el mencionado municipio de la ciudad austral el que finalmente se hizo cargo de la reparación del juego. Según explicó el diario El Pingüino, el alcalde Claudio Radonich sostuvo que el juego no se rompió, sino que se había desprendido una de sus partes.

“Hay un informe que confirmaba que lo que había pasado es que se había separado (la estructura), se solucionó con seis pernos de 15 milímetros, para que volviera a juntarse”, indicó Radonich en el respectivo Concejo Municipal.

El jefe comunal también detalló que el arreglo tuvo un valor de 3,84 dólares dado que se utilizaron seis tornillos. Y que durante la semana funcionarios del municipio se dirigieron hasta el sector para arreglar el juego en cuestión

“Si se hubiera roto ahí hubiera sido un tema mayor, porque estos juegos, tipo modulares no se venden por separado. Si hubiese pasado no tendríamos problemas en tomar las acciones de cobro a quien lo rompió, pero en este caso no fue así”, explicó el edil

Boric retoma agenda

Este lunes, además, el mandatario participó del tradicional comité político donde se trataron algunos casos como la interpelación a la que será sometida este martes la Ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, a partir de las 15 horas en la Cámara de Diputados y Diputadas.

La acción esgrimida por Chile Vamos, y que contó con el respaldo de Republicanos, contempla 12 puntos en total, entre los cuales se le adjudica a la administración de Tohá la crisis del crimen organizado, el recrudecimiento de la migración ilegal y una presunta falta de respaldo hacia Carabineros.

“La ministra Tohá está desarrollando un muy buen trabajo con múltiples iniciativas, no solo con proyectos de ley sino que también con otras de carácter administrativas con el objeto de que el Estado responda adecuadamente ante las demandas de seguridad de las chilenas y chilenos”, respondió Álvaro Elizalde, Ministro Secretario General de la Presidencia, sobre la instancia en la que Tohá será interrogada por el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton.

