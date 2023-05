Cómo les fue a los candidatos más polémicos de la elección en Chile: una condenada por narco y un acusado por abuso sexual

Pese a su condena por narcotráfico, el nombre de Karla Añes apareció en la papeleta para votar lo que generó un amplio debate en Chile.

En medio del histórico triunfo de la derecha en la elección de constituyentes en Chile, hubo dos candidatos que generaron polémica por los antecedentes previos que surgieron durante la campaña y que desempolvaron sus conflictos judiciales: una, Karla Añes, condenada por narcotráfico y, otro, Aldo Sanhueza, acusado de abuso sexual.

Karla Añes se convirtió en una de las protagonistas durante las últimas semanas luego que se divulgaran antecedentes sobre una condena que recibió por tráfico de cocaína que cumplió íntegramente entre 2011 y 2016 y que la inhabilitaba, supuestamente, para ejercer cargos públicos.

El Partido de la Gente (PDG), su bloque de apoyo, acusó el golpe y la expulsó inmediatamente, mientras el Servicio Electoral de Chile (Servel) en una polémica decisión la autorizó a postular por la región de Arica y Parinacota. “Pequé de ignorante en la parte de confiarme mucho en mis papeles y en mis antecedentes penales”, reconoció ella.

Pese a todo el revuelo, durante el domingo la candidata se presentó de igual modo a emitir su sufragio y sorprendió con su presencia en el local de votación. “Según los papeles de Registro Civil y que fueron rectificados para el Servel, yo estoy en la justa legalidad de leyes que me otorgan el asunto de candidata”, se excusó, y pese a la expulsión explicitó su lealtad a Franco Parisi, el líder del PDG, y dio por superado su percance. “Muy tranquila, es una cosa que ya fue, algo que tengo muy zanjado en mi vida, está pagada, está lista, no tengo ningún otro tipo de arista por ver, pero sí me dolió la desvinculación del partido”.

Sin embargo, y pese a su anhelo de acceder a la nueva asamblea constitucional, los electores le dieron la espalda y en el conteo total de mesas Añes quedó en el último lugar -entre 20 candidatos- en la circunscripción de la Región de Arica y Parinacota. Según la información publicada por el Servicio Electoral (Servel), la representante del PDG alcanzó un total de 1.550 votos, lo que se tradujo en un 1,42% % de las preferencias.

Republicano ganador

En la otra vereda, Aldo Sanhueza, candidato del Partido Republicano denunciado por el delito de abuso sexual, tuvo mejor suerte y resultó electo como integrante del Consejo Constitucional en la región del Biobío.

Según los últimos datos entregados por el Servicio Electoral (Servel), Sanhueza resultó electo como integrante del órgano constitucional tras obtener 109 mil 270 votos equivalentes al 12,29% por ciento de las preferencias.

Aldo Sanhueza contó con el apoyo del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Su caso también generó polémica tras la revelación de los antecedentes de la acusación. El ahora electo constituyente fue detenido el 29 de marzo de 2019 en la Provincia de Concepción tras ser denunciado por una mujer por el delito de abuso sexual y, según constó en la denuncia, el hecho ocurrió al interior de un autobus perteneciente a la empresa de autobuses Pullman Tur.

Sanhueza fue detenido y más tarde formalizado por “graves ofensas al pudor”, al tiempo que el Tribunal que llevó el caso decretó una “suspensión condicional del proceso”, es decir, le prohibió acercarse a la víctima por el periodo de un año.

Tras conocerse la denuncia, Sanhueza emitió una declaración pública donde reconoció la situación. “Cuando iba rumbo a Concepción en bus, la persona que iba en el asiento contiguo al mío me denunció ante el personal del bus y posteriormente a Carabineros por supuestos actos inapropiados”, señaló, al tiempo que declaró su inocencia. “Como declaré en esa oportunidad, tanto a carabineros, la fiscal de turno y el juez de garantía, yo estaba durmiendo y no realicé ningún acto inapropiado como el que se me acusa”, agregó.

Tras su triunfo, el ahora electo consejero constitucional lanzó un provocador mensaje en su cuenta de Twitter a modo celebratorio. “Nos odian porque nos temen, y nos temen porque nos saben irreductibles! Se pudo!”.

