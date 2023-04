Ola de violencia en Chile: el Congreso interpelará a la ministra de seguridad acusada por la oposición por “no apoyar a los Carabineros”

Carolina Tohá deberá dar explicaciones en el Congreso.

La oposición chilena coronó su embestida contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, y logró que se aprobara una moción para interpelarla y llevarla al Congreso para interrogarla en relación a materias vinculadas al ejercicio de su cargo. En particular, según representantes del bloque Chile Vamos, se buscará que entregue su testimonio en temas relacionados con la crisis de seguridad que afecta al país.

“Se acabó la paciencia”, se denominó el documento que en la antesala de la votación difundieron parlamentarios contrarios al gobierno de Gabriel Boric – de los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y Evopoli- y que apuntaron a que la jefa de la cartera de seguridad del gabinete no apoyaba “lo suficiente a Carabineros de Chile”, en medio del alza de los niveles de delincuencia.

Con el apoyo de parlamentarios del Partido Republicano y el Partido de la Gente, y con 55 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones finalmente se aprobó la solicitud y la interpelación se realizará el próximo 16 de mayo a las 15.00 horas. El parlamentario Andrés Longton será el encargado de tomarle declaración a la ministra Tohá, quien además de lo formal estará expuesta a un intenso despliegue mediático en torno a ella.

Previamente, los propios legisladores de oposición destacaron las 12 razones que llevaron a la coalición a presentar la solicitud. Los principales cuestionamientos tiene relación con el recién estrenado plan “Calle sin violencia”, una “baja” asistencia de la ministra Tohá a la Comisión de Seguridad y su “nula” opinión en materia migratoria.

Las críticas a la ministra Tohá se relaciona con su poco "apoyo" a Carabineros de Chile.

Además, anunciaron que en la reclamación se le cuestionará por el “ineficiente destino de recursos públicos en materia de seguridad”, y porque la política nacional contra el crimen organizado es “vacía y carente de contenido”. Según los diputados, la instancia podría servir para esclarecer “respecto de los recursos comprometidos, y de la real capacidad del Gobierno de gastar los mismos de manera responsable y eficaz”.

Otros aspectos que generaron reparos en la oposición se relacionaron con los “criterios partidistas en la reestructuración de labores técnicas en la División Jurídica del Ministerio del Interior” y la inexistencia de “un plan para combatir el terrorismo”

“¿En qué mundo vive, ministra? Si la delincuencia está matando Chile, en el norte, en el centro, en Santiago, el terrorismo acá en el sur, ¡hasta cuándo! (…) La ministra no está dando el ancho en materia de seguridad”, dijo el diputado Henry Leal (UDI).

“El Estado tiene derecho a defenderse, a hacer uso de la fuerza para defender a la gente honesta y trabajadora. Si ustedes saben quiénes son ¿por qué no lo hacen? ¿A qué le temen? ¿A quién protegen? Basta ya, háganse cargo. Combatan y enfrenten el terrorismo con toda la fuerza del Estado”, añadió el legislador de derecha.

El impulsor de la iniciativa y secretario general de RN, Diego Schalper, junto a parlamentarios que integran la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, expresaron su satisfacción por la aprobación de la solicitud. “Las distintas oposiciones del parlamento tenemos la convicción de que la ministra del Interior tiene que concurrir al Congreso a explicar por qué no han podido hacer un control eficiente de fronteras, un combate del terrorismo en la Macrozona Sur, enfrentar las bandas criminales, entre otras”, señalaron

Desde representantes de los principales partidos del oficialismo, en tanto, hubo un rechazo transversal a la decisión y lamentaron la derrota en el Congreso. Anteriormente, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, ya había anticipado la opinión de La Moneda ante la interpelación.

“Bienvenida la posibilidad de que la ministra pueda explicar ante el Congreso Nacional todo lo que está haciendo. A mí no me cabe duda que eso forma parte de los controles democráticos y si el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, conforme a sus facultades fiscalizadoras, quiere citar a un ministro para que el ministro explique lo que se está haciendo, eso está regulado en nuestra institucionalidad y no me cabe duda que la ministra Tohá va a explicar con mucha claridad todo”, señaló el recién asumido jefe de cartera.

Seguir leyendo: El Gobierno chileno advirtió que los últimos ataques incendiarios en el sur del país fueron “muy graves”