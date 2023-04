Los ecuatorianos tienen uno de los peores pasaportes de Sudamérica

Los ecuatorianos requieren visa para ingresar a más de un centenar de países del mundo.

El pasaporte ecuatoriano solo permite a los connacionales ingresar a 92 países del mundo y requiere visa para 135 destinos, por esta razón ocupa el puesto 57 de 108 posiciones, según el Índice de Pasaportes de Henley. Mientras otros países sudamericanos como Chile tiene pasaportes fuertes que permiten ingresar a 175 naciones, Ecuador se encuentra incluso por debajo de dictaduras como Venezuela, cuyos ciudadanos pueden entrar a 128 territorios sin necesidad de una visa. Este país tan solo supera al pasaporte boliviano que permite el ingreso a 79 países.

El índice de pasaportes de Henley es la clasificación original y autorizada de todos los pasaportes del mundo según la cantidad de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin una visa previa. El índice se basa en datos exclusivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la base de datos de información de viajes más grande y precisa, y mejorado por el equipo de investigación de Henley & Partners.

Los mejores pasaportes de Sudamérica son el chileno, que ocupa el puesto 15 del mundo y con acceso a 175 naciones; el argentino, en la posición 17 con la posibilidad de ingresar a 171 países; y el de Brasil, en el puesto 18 y con acceso a países 170. Le siguen otros países sudamericanos Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Los pasaportes más fuertes de Sudamérica son el chileno y el argentino. (EFE/José Jácome/Archivo)

En el caso de Ecuador, los ciudadanos pueden acceder a ocho países en Oceanía, a ocho países en Oriente Medio, a siete países de Europa, a 16 del Caribe, a 16 en Asia, a 16 en América y a 21 en África. Sin embargo, para ingresar a los Estados Unidos o a España, para poner un ejemplo, los ecuatorianos deben solicitar una visa.

Las autoridades ecuatorianas continúan insistiendo al Parlamento Europeo que les otorgue el beneficio para ingresar sin visa a los países del espacio Schengen. Sin embargo, aún la moción no ha sido votada por los parlamentarios.

A escala global, los pasaportes más fuertes están en Japón y Singapur, que permiten el ingreso a 193 países. En Europa, España y Alemania tienen acceso a 191 sin visa, por lo que sus pasaportes son los mejores de ese continente. En América, Estados Unidos y Canadá encabezan el listado con 187 y 186 destinos sin visa, respectivamente.

Siria es el último país en el índice de pasaportes. (REUTERS/Mahmoud Hassano)

Afganistán, Iraq y Siria se encuentran en los últimos lugares del índice. Los ciudadanos de estos países pueden acceder a menos de 30 destinos en todo el mundo sin visado.

Según la firma que elaboró el índice, la facilidad de acceder a un país sin visa está relacionado con la paz que se vive en la nación que otorga el pasaporte. El índice de pasaportes de Henley es el índice de pasaportes original y más autorizado, con datos históricos que abarcan 18 años.

<b>La crisis política ecuatoriana en la mira internacional</b>

El juicio político en Ecuador avanza en el congreso, mientras que en el Ejecutivo cuentan uno a uno los votos para que la oposición no reúna las 92 de 137 voluntades que necesita en el Legislativo para destituir al presidente Guillermo Lasso. En medio de la coyuntura política, el riesgo país de Ecuador ha incrementado y ronda los 1.900 puntos.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, enfrenta un juicio político en el congreso. (REUTERS/Karen Toro)

Este incremento es una bandera roja para los inversionistas extranjeros que aún no deciden si Ecuador puede ser un buen lugar para colocar sus empresas. El ministro de Producción y Comercio Exterior, Julio Prado, declaró a Primicias que el indicador de riesgo ha incrementado por el juicio político en contra de Lasso que “hay empresas que esperan el desenlace del juicio al Presidente, para decidir su inversión”.

Por su parte, Guillermo Lasso ha dicho a medios internacionales que confía en que la oposición no reúna los votos para forzarlo a dejar el cargo. En su más reciente declaración pública con el Financial Times, Lasso dijo que, en caso de no contar con los votos a su favor, activará el mecanismo constitucional de disolución anticipada de poderes representativos. En otras palabras, disolverá el congreso, convocará a nuevas elecciones y gobernará bajo decreto ley mientras se efectúan los nuevos comicios.

Aunque Lasso recientemente ha asegurado que no ha decretado la muerte cruzada “porque la estabilidad es lo que nos permite bajar la inflación, crecimiento económico, generación de empleo”. A esto se suma el temor del mandatario frente a la comunidad internacional, que podría interpretar la disolución del congreso como la instalación de un régimen dictatorial. No obstante, con el Financial Times aseguró que no permitirá “la censura del presidente”, dijo.

